Nie każdy głośnik imprezowy wychodzi poza schemat Bluetooth i LED-ów. Party Box PB60X próbuje zrobić krok dalej – oferując nie tylko wysoką moc, ale też funkcje znane z prostych systemów nagłośnieniowych, zamknięte w jednej, mobilnej konstrukcji.

Na rynku przenośnych systemów audio pojawił się model Blaupunkt Party Box PB60X, który producent pozycjonuje jako coś więcej niż klasyczny głośnik Bluetooth. To urządzenie zaprojektowane z myślą o nagłośnieniu spotkań towarzyskich, wydarzeń plenerowych czy amatorskich występów muzycznych, łączące wysoką moc z rozbudowaną funkcjonalnością.

Konstrukcja i układ akustyczny

PB60X wykorzystuje dwudrożny system głośników oparty na dwóch przetwornikach średnio-niskotonowych o średnicy 6,5 cala oraz dwóch głośnikach wysokotonowych o średnicy 2,5 cala. Taki układ pozwala na rozdzielenie pasma i bardziej kontrolowane odtwarzanie zarówno niskich, jak i wysokich częstotliwości.

Na uwagę zwraca zastosowanie obudowy z MDF, która w sprzęcie tej klasy nie jest standardem. Materiał ten ogranicza rezonanse i może pozytywnie wpływać na stabilność brzmienia. Konstrukcja została uzupełniona o elementy z tworzywa ABS, a całość waży około 13 kilogramów, co sugeruje kompromis między mobilnością a solidnością wykonania.

PB60X został wyposażony w system oświetlenia LED zsynchronizowany z muzyką. Efekty obejmują wielokolorowe podświetlenie oraz tryb stroboskopowy, co wpisuje się w charakter urządzeń typu party box. Producent przewidział też możliwość całkowitego wyłączenia oświetlenia, co pozwala dostosować urządzenie do bardziej stonowanych zastosowań.

Moc i możliwości rozbudowy

Za nagłośnienie odpowiada wzmacniacz o mocy 120 W RMS. To poziom wystarczający do nagłośnienia większych pomieszczeń oraz mniejszych przestrzeni plenerowych. Głośnik może pracować samodzielnie, ale producent przewidział również możliwość rozbudowy systemu.

Dzięki funkcji True Wireless Stereo możliwe jest bezprzewodowe połączenie dwóch urządzeń w zestaw stereo. W praktyce oznacza to szerszą scenę dźwiękową i większy zapas mocy, co może mieć znaczenie podczas większych wydarzeń.

Łączność i źródła dźwięku

PB60X oferuje szeroki zestaw opcji odtwarzania, wykraczający poza standard Bluetooth. Oprócz bezprzewodowego przesyłania dźwięku dostępne jest odtwarzanie plików z nośników podłączonych przez USB-C, a także klasyczne wejście AUX.

Urządzenie wyposażono również w radio FM z cyfrową syntezą PLL, co pozwala na korzystanie z tradycyjnych stacji radiowych bez konieczności dostępu do internetu. Ciekawym rozwiązaniem jest obecność dwóch portów USB-C – jeden służy do odtwarzania muzyki, drugi może być wykorzystywany do ładowania urządzeń zewnętrznych, takich jak smartfony.

Funkcje dodatkowe i zastosowania

Na tle wielu głośników imprezowych PB60X wyróżnia się dodatkowymi wejściami audio. Obecność gniazda mikrofonowego oraz oddzielnego wejścia gitarowego pozwala wykorzystać urządzenie nie tylko do odtwarzania muzyki, ale także jako prosty system nagłośnieniowy.

Takie rozwiązanie sprawia, że sprzęt może znaleźć zastosowanie podczas karaoke, niewielkich występów czy spotkań muzycznych w mniej formalnym wydaniu. To funkcjonalność, która rzadko pojawia się w typowych głośnikach tej kategorii.

Sterowanie i personalizacja

Głośnik współpracuje z aplikacją mobilną BP Power Audio, która umożliwia zarządzanie najważniejszymi funkcjami urządzenia. Użytkownik może zmieniać źródło dźwięku, regulować głośność oraz korzystać z gotowych ustawień korektora dźwięku dostosowanych do różnych gatunków muzycznych.

Dostępna jest również funkcja wzmocnienia basu, która pozwala uzyskać bardziej wyraziste niskie częstotliwości. Oprócz tego użytkownik ma możliwość sterowania efektami świetlnymi bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Party Box PB60X posiada wbudowany akumulator, który według deklaracji producenta pozwala na pracę nawet do 18 godzin. Czas ten zależy od poziomu głośności oraz aktywnych funkcji, takich jak oświetlenie LED.

Urządzenie może również działać w trybie stacjonarnym po podłączeniu do sieci elektrycznej. Obecność uchwytu transportowego ułatwia przenoszenie, choć waga wskazuje, że jest to sprzęt raczej do okazjonalnego transportu niż codziennego noszenia.