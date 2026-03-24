LG zaprezentowało serię telewizorów na rok 2026. Poszczególne modele z serii OLED, LCD MRGB oraz QNED, trafią do sprzedaży w maju tego roku. Szczególną nowością jest tu powrót serii Wallpaper (OLED W), która zamiast serii OLED M (tym razem niedostępnej), ma królować na salonach.

Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego przyglądając się wystawce nowych telewizorów LG na 2026 r. trudno na pierwszy rzut oka dostrzec różnice. I podobnie prawdopodobnie będą się czuli potencjalni klienci. Najmniej zmian pojawi się w tych najprostszych produktach, za to serie wyżej pozycjonowane i o dużych przekątnych szykują kilka miłych niespodzianek.

Wraca LG OLED W czyli Wallpaper

Przez cztery kolejne lata począwszy od 2017 r. LG miało w swojej ofercie bardzo cienki elastyczny ekran, który dawało się przyczepić za pomocą magnesów na ścianie. Cala elektronika była schowana w dodatkowym komponencie jaki stanowił soundbar. W 2021 r. już nie dostaliśmy tak zwanego LG Wallpaper, a firma skupiła się na upychaniu komponentów w smukłej obudowie serii G (Gallery).



LG Wallpaper standardowo prezentowany będzie w sklepach jako panel przytwierdzony do tafli szkła.

Rok 2026 to tryumfalny powrót serii LG W. Tym razem w trochę innej formie. Nie tak cienkiej, ale 9 mm to także praktycznie płaski panel. Kluczowa w serii LG W6 z tego roku jest jednak nie tyle sama grubość, a to, że miniaturyzacja komponentów zasilania oraz głośników, co w praktyce oznacza ich solidne spłaszczenie, umożliwiła umieszczenie ich w tak cienkiej obudowie z atrakcyjnym ryflowanym obramowaniem. Tylna ścianka zdaniem LG wygląda równie efektownie co reszta telewizora i wykonana jest z drewna hebanowego. Takie wykończenie ma ułatwić eksponowanie Wallpaper przyczepionego do tafli szkła, jeśli zawieszenie na ścianie za pomocą dwóch chowanych w obudowie uchwytów nie będzie zadowalającym rozwiązaniem.



Krawędź ekranu LG Wallpaper w porównaniu z grubością telefonu.

Telewizor jest prawie bezprzewodowy, bo ponownie mamy tu tylko jeden przewód, który doprowadza zasilanie do monolitycznego panelu. Transmisja dźwięku i obrazu dobywa się wyłącznie drogą bezprzewodową z modułu Zero Connect Box.

Ma on więcej portów HDMI i jest o 35 proc. mniejszy objętością niż moduły starszej generacji. Obsługuje także gry w 165 Hz (VRR, G-Sync, FreeSync) – to samo wsparcie mają także OLEDy serii G6 i dwa największe modele C6. Warto tu zauważyć, że LG w 2026 r. wyłącznie dla serii LG W6 przewiduje dostępność bezprzewodowych modułów w standardzie. Pozostałe telewizory będą wyposażone w standardowy zestaw wejść i wyjść z tyłu panelu.



Moduł Zero Connect Box i nowy pilot Magic.

Jakie nowe technologie w telewizorach LG?

OLEDy serii W6 i G6 mają matryce wyposażone w technologię HyperRadiant, która objawia się znacznie większą jasnością maksymalną. W serii G6 to nawet 3,9 raza więcej niż w podstawowej serii B6 - w trakcie prezentacji w pomiarach udało się nam zmierzyć jasność bieli wynoszącą 4700 nit, a i to podobno nie jest wynik szczytowy.



Pomiar jasności na telewizorze LG OLED G6 evo AI. Wynik trzeba przemnożyć przez 10.

Oprócz tego HyperRadiant wiąże się z poprawionymi kolorami i znacznie mniejszymi odblaskami światła. Nowa warstwa antyodblaskowa według danych LG minimalizuje rozproszenie światła (według danych LG, do użytkownika wraca tylko 0,5 proc. oryginalnej wiązki światła). Nie jest to jednak warstwa matowa, w praktyce wciąż mamy telewizor z odblaskowym panelem, ale takim, który jak twierdzi LG w znikomym stopniu pozwoli nam zobaczyć własne odbicie w czarnych fragmentach ekranu.



LG OLED z serii G6.

Do telewizorów OLED, a także niektórych modeli telewizorów LCD trafił także nowy procesor Alpha 11 (trzeciej generacji, litografia 6 nm). Telewizory wyposażone w ten układ będą cechowały się znacznie mniejszym o 10 proc. poborem energii, około 50 razy szybszym przetwarzaniem obrazu i o 70 proc. wyższą wydajnością graficzną.



65-calowy OLED z serii C6.

Wyższa wydajność procesora obrazu przekłada się na lepsze rezultaty przy przetwarzaniu obrazu o niższych parametrach niż oczekiwane. Technologia Dual AI Super Resolution & Dynamic Tone Mapping Ultra dzięki badaniu tekstur i podziale ekranu na 48 niezależnych stref, jest w stanie minimalizować (podczas pokazu wydać było praktycznie pełną eliminację) artefakty niższej rozdzielczości i niedostatecznej liczby przejść tonalnych, które objawiają się gradientami. Ta cecha obrazu widoczna szczególnie na dużych jednolitych powierzchniach jest charakterystycznym wyznacznikiem słabej jakości sygnału wejściowego.



65-calowy OLED z podstawowej serii B6.

LG pomyślało w 2026 r. także o osobach, które nie mają w zwyczaju grzebać zbyt dużo w ustawieniach obrazu. Dla nich wdrożono funkcję AI Genre TruMotion, czyli automatyzację doboru ustawień suwaków funkcji upłynniania obrazu zależnie od wykrytej treści.

LG Micro RGB evo AI, czyli LCD z kolorami jak nigdy wcześniej

Głęboka czerń to domena OLEDów, ale LG chce przeciwstawić im produkt, który za sprawą 1000 stref wygaszania i idealnego pokrycia trzech gamutów barw (AdobeRGB, DCI-P3 i BT.2020), zapewnia również doskonałe doświadczenie widza.



Stucalowy LG Micro RGB evo AI wyposażono w najnowszy procesor A11.

To seria telewizorów MicroRGB, które z racji zaawansowania technologicznego z pewnością będą obiektem zainteresowania klientów w najbardziej zasobnym portfelem. Prostszym wariantem jest Mini RGB, ale tu trzeba uważać, bo mamy nie tylko mniej stref wygaszania, ale niektóre modele mają podświetlenie krawędziowe.

System operacyjny WebOS, czyli nie jeden a kilka telewizorów w jednym

Wszystkie telewizory LG objęte są obecnie programem re:new, co oznacza, że przez pięć lat będą otrzymywać aktualizacje systemu operacyjnego WebOS. Sama platforma nie jest nowością i rewolucji w tym roku nie ma, ale to co już było jest rozwijane w dobrym kierunku.

LG kładzie nacisk na możliwość personalizacji telewizora dla kilku użytkowników. To oznacza, że mówiąc do pilota Magic rozpoznawany jest nasz głos i odpowiednio dostosowywany wygląd ekranu startowego. Funkcje AI w tym roku rozbudowane są o dostęp do modeli językowych Gemini/Copilot. Dzięki temu „rozmowa” z telewizorem jest jeszcze naturalniejsza, np. gdy prosimy go o włączenie ostatnio oglądanego filmu, wyszukanie informacji o osobach widocznych na ekranie czy znalezienie platformy, na której jest dana audycja. Do tego mamy możliwość generowania własnych obrazów w trybie Gallery Plus.

LG ma także ambicje być domowym hubem dla elektroniki inteligentnej. Oprócz urządzeń marki LG, można wykorzystać telewizor jako bramkę dla sprzętu zgodnego z Matter, a także urządzeń, które wcześniej połączyliśmy z Google Home. Funkcja LG Concierge wspomaga korzystanie z telewizora przez osoby, które nie są „techniczne”, w porównaniu z ubiegłym rokiem obsługa jest wygodniejsza.

Dodatkiem do oprogramowania jest nowy pilot Magic z metalowym wykończeniem i w pełni konfigurowalnym przyciskiem. Można do niego przypisać między innymi funkcję wyciszania (Mute), której brakowało we wcześniejszych generacjach pilota.

Istotną nowością, choć nie dostrzegalną wprost przez zwykłego użytkownika, jest platforma LG Shield. Nasuwają się tu skojarzenia ze stosowanym od lat u konkurenta rozwiązaniem o nazwie Knox. I słusznie, bo LG Shield to „wielopoziomowy system ochrony danych użytkowników obejmujący całe portfolio produktów LG, od telewizorów po lodówki”.

Jakie rozmiary telewizorów LG w 2026 r.?

Polacy coraz chętniej sięgają po większe niż 55 cali (kiedyś standard dużego telewizora) przekątne, dlatego LG w ofercie telewizorów QNED a także modele MiniLED będą dostępne nawet z przekątną 115 cali. W przypadku LG serii MicroLED (Seria 9) zapowiedziane są przekątne 100, 86 i 75 cali.

W przypadku OLEDów z flagowej serii W dostaniemy modele z 83 i 77 calowym ekranem. Tradycyjne OLEDy serii G w Polsce pojawią się w przekątnych przede wszystkim od 65 do 97 cali. Dostępność mniejszych przekątnych, szczególnie modelu 48 cali, zależy od negocjacji z partnerami handlowymi LG co jest jeszcze przedmiotem dyskusji. Seria OLED C z przekątna ekranu 83 i 77 cali otrzyma matrycę Tandem OLED, taką jaką ubiegłoroczne telewizory LG miały w wyższych seriach. Mniejsze przekątne nie będą już wyposażone w tę technologie podobnie jak cała seria OLED B.

LG nie zdradziło jeszcze cen telewizorów na 2026 r., poznamy je prawdopodobnie pod koniec kwietnia.

Organizatorem spotkania premierowego była firma LG. Zdjęcia: Alicja Żebruń