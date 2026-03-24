Problemy wracają jak bumerang. Użytkownicy skarżą się na spalone procesory

Problemy z procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D na płytach ASRock nie znikają mimo aktualizacji BIOS. Użytkownicy nadal zgłaszają nagłe awarie, co budzi coraz większy niepokój wśród entuzjastów.

Problemy z uszkodzonymi procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D na płytach głównych ASRock wracają jak bumerang. W ostatnich miesiącach w sieci pojawiła się ogromna liczba zgłoszeń użytkowników, co wywołało prawdziwą burzę w branżowych mediach i społecznościach technologicznych.

Wielu liczyło, że sytuację rozwiąże najnowsza aktualizacja BIOS oznaczona jako 4.10. Jak się jednak okazuje – nic bardziej mylnego. Na platformie Reddit nadal pojawiają się kolejne przypadki uszkodzeń, nawet na systemach działających w pełni na ustawieniach fabrycznych.

Komputer padł podczas przeglądania internetu

Jednym z bardziej szczegółowo opisanych przypadków jest historia użytkownika Less-Wealth-1945. Komputer wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 9800X3D oraz płytę główną ASRock X870 Pro RS WiFi z BIOS-em 4.10, uległ nagłej awarii podczas zupełnie zwyczajnego użytkowania – przeglądania internetu.

Bez żadnego ostrzeżenia monitor zgasł, a komputer przestał reagować na jakiekolwiek polecenia. Nawet przycisk zasilania nie działał, co zmusiło użytkownika do odcięcia prądu bezpośrednio z zasilacza. Po ponownym uruchomieniu system już nie wstał – brak POST, brak obrazu, a na płycie głównej świeciły się diody CPU i DRAM. Wentylator procesora pracował na 100%, podczas gdy wentylatory obudowy w ogóle się nie uruchamiały, mimo że podświetlenie RGB działało normalnie.

Co istotne, wcześniej komputer działał stabilnie przez około rok, nawet z aktywnym PBO i undervoltingiem. Po aktualizacji BIOS do wersji 4.10 użytkownik przywrócił ustawienia fabryczne, pozostawiając jedynie profil EXPO dla pamięci RAM. Oznacza to, że awaria nastąpiła przy praktycznie stockowej konfiguracji. Sprzęt został odesłany na reklamację.

Komputer nagle przestał działać

Podobną historię opisał użytkownik 0ptimusPayne. Jego komputer, działający od grudnia 2025 roku, również uległ awarii podczas codziennego użytkowania – przeglądania internetu i słuchania muzyki.

System nagle przestał działać i zaczął sygnalizować błąd poprzez stałe czerwone podświetlenie diody CPU na płycie głównej. Użytkownik próbował standardowych metod diagnostycznych: przekładania pamięci RAM, resetu CMOS, ponownego flashowania BIOS-u, a nawet ponownego montażu procesora. Żadna z tych czynności nie przyniosła rezultatu.

Dopiero wymiana procesora na nowy egzemplarz AMD Ryzen 7 9800X3D pozwoliła komputerowi przejść procedurę POST i wrócić do działania. Co ważne, BIOS był zaktualizowany do wersji 4.10, a cały system działał na ustawieniach fabrycznych. Uszkodzony procesor został odesłany na gwarancję.

Drugi uszkodzony procesor na tej samej płycie

Jeszcze bardziej niepokojący jest przypadek użytkownika zeitskeet, który stracił już drugi procesor AMD Ryzen 7 9800X3D na tej samej płycie głównej.

Użytkownik od początku dbał o aktualność BIOS-u, instalując każdą nową wersję zaraz po jej udostępnieniu – w tym również wersję 4.10. Mimo to jego procesor przestał działać bez żadnych wcześniejszych oznak problemów. System po prostu nie uruchomił się pewnego dnia.

Próby diagnostyki, takie jak zmiana konfiguracji pamięci RAM czy użycie funkcji BIOS Flashback, nie przyniosły efektów. Co więcej, na powierzchni procesora pojawił się widoczny ślad, którego wcześniej nie było, co może sugerować fizyczne uszkodzenie układu.

Mimo że użytkownik posiada dodatkową gwarancję na procesor, zdecydował się całkowicie zrezygnować z płyty głównej ASRock, podkreślając, że choć podobne problemy pojawiają się także u innych producentów, to w tym przypadku sytuacja jest szczególnie niepokojąca.

Problemy nie ustępują

AMD Ryzen 7 9800X3D to obecnie jeden z najlepszych procesorów dla graczy, który przy okazji jest też jednym z najpopularniejszych modeli na rynku. Dostępne statystyki awaryjności procesorów nie wskazują na jego ponadprzeciętną zawodność. Niepokój budzi jednak sytuacja w połączeniu z płytami głównymi ASRock. Producent co prawda udostępnia kolejne poprawki, ale jak pokazują relacje użytkowników – nie rozwiązują one problemu.