Nowa odsłona kultowej myszki. Razer Viper V4 Pro trafia do graczy
Nowa mysz i podkładka od Razer celują w graczy, dla których liczą się detale. Viper V4 Pro i Gigantus V2 Pro stawiają na precyzję, szybkość i dopasowanie – ale czy faktycznie robią różnicę w praktyce?
Firma Razer zaprezentowała dwa nowe produkty skierowane głównie do graczy komputerowych: mysz Razer Viper V4 Pro oraz podkładkę Razer Gigantus V2 Pro. Producent pozycjonuje je jako zestaw zaprojektowany z myślą o esporcie, gdzie znaczenie mają precyzja, powtarzalność i możliwie niskie opóźnienia.
Choć oba urządzenia powstały przy współpracy profesjonalnych graczy, ich zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do sceny turniejowej – mogą zainteresować również bardziej wymagających użytkowników domowych.
Razer Viper V4 Pro – rozwinięcie znanej konstrukcji
Razer Viper V4 Pro to kolejna odsłona kultowej myszki, która od lat jest obecna w środowisku graczy turniejowych. Nowa wersja rozwija rozwiązania znane z poprzedniego modelu, skupiając się przede wszystkim na redukcji opóźnień, precyzji sensora oraz niskiej wadze.
Mysz została zaprojektowana głównie z myślą o chwytach typu claw i fingertip, co oznacza, że najlepiej sprawdzi się u osób preferujących lekkie, szybkie ruchy dłoni.
Niskie opóźnienia i wysoka częstotliwość odświeżania
W modelu zastosowano sensor optyczny Focus Pro 50K Gen-3, który oferuje bardzo szeroki zakres czułości (do 50 000 DPI) oraz wysoką prędkość śledzenia ruchu. Jedną z kluczowych cech urządzenia jest zastosowanie technologii HyperSpeed Wireless Gen-2, która oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 8000 Hz. W praktyce oznacza to bardzo częste raportowanie pozycji myszy do komputera, co może przełożyć się na płynniejsze i bardziej responsywne sterowanie.
Producent deklaruje opóźnienia na poziomie ułamków milisekundy oraz czas pracy do około 180 godzin na jednym ładowaniu. Warto jednak pamiętać, że rzeczywiste wyniki zależą od ustawień i sposobu użytkowania.
Zastosowany sensor pozwala na regulację czułości z dokładnością do 1 DPI, a także możliwość dopasowania zachowania myszy do stylu ruchu. Producent zastosował też funkcje poprawiające śledzenie na różnych powierzchniach.
Nowością jest technologia synchronizacji pracy sensora z odczytem myszy, co ma ograniczać opóźnienia i poprawiać spójność działania.
Razer Gigantus V2 Pro – podkładka dopasowana do stylu gry
Producent wprowadził do oferty też podkłarkę Razer Gigantus V2 Pro, która występuje w kilku wariantach różniących się charakterystyką powierzchni.
Producent wprowadził pięć wersji:
- Max Control – nastawiona na precyzję i wolniejsze ruchy,
- Control – kompromis między kontrolą a płynnością,
- Balance – uniwersalne zastosowanie,
- Speed – szybsze przesuwanie myszy,
- Max Speed – minimalny opór i maksymalna szybkość.
Takie podejście pozwala dobrać podkładkę do indywidualnych preferencji, co może mieć znaczenie szczególnie w grach wymagających precyzyjnego celowania.
Konstrukcja i użytkowanie
Podkładka została wykonana z pianki o różnej twardości, dopasowanej do konkretnego wariantu powierzchni. Producent postawił na antypoślizgową podstawę, a także obszyte krawędzie zwiększające trwałość. Użytkownicy mogą zwinąć podkładkę bez trwałych odkształceń.
Producent deklaruje również optymalizację pod kątem współpracy z sensorami optycznymi, choć w praktyce większość nowoczesnych myszy radzi sobie dobrze na różnych powierzchniach.
Zestaw jako całość
Razer Viper V4 Pro i Razer Gigantus V2 Pro zostały zaprojektowane jako uzupełniające się elementy – mysz odpowiada za precyzyjne śledzenie ruchu, a podkładka ma zapewnić odpowiednie warunki pracy sensora.
Wspólnym mianownikiem obu produktów jest nacisk na spójność działania i możliwość dopasowania do stylu gry. Nie jest to jednak sprzęt wyłącznie dla profesjonalistów – choć jego możliwości mogą być najbardziej zauważalne w wymagających grach, przeciętny użytkownik również może skorzystać z większej precyzji i komfortu.
Myszka Razer Viper V4 Pro będzie u nas kosztować ok. 769 zł, a podkładka Razer Gigantus V2 Pro od ok. 250 zł (w zależności od rozmiaru i wariantu).
