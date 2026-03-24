Myszki

Nowa odsłona kultowej myszki. Razer Viper V4 Pro trafia do graczy

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Nowa mysz i podkładka od Razer celują w graczy, dla których liczą się detale. Viper V4 Pro i Gigantus V2 Pro stawiają na precyzję, szybkość i dopasowanie – ale czy faktycznie robią różnicę w praktyce?

Firma Razer zaprezentowała dwa nowe produkty skierowane głównie do graczy komputerowych: mysz Razer Viper V4 Pro oraz podkładkę Razer Gigantus V2 Pro. Producent pozycjonuje je jako zestaw zaprojektowany z myślą o esporcie, gdzie znaczenie mają precyzja, powtarzalność i możliwie niskie opóźnienia. 

Choć oba urządzenia powstały przy współpracy profesjonalnych graczy, ich zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do sceny turniejowej – mogą zainteresować również bardziej wymagających użytkowników domowych. 

Razer Viper V4 Pro – rozwinięcie znanej konstrukcji

Razer Viper V4 Pro to kolejna odsłona kultowej myszki, która od lat jest obecna w środowisku graczy turniejowych. Nowa wersja rozwija rozwiązania znane z poprzedniego modelu, skupiając się przede wszystkim na redukcji opóźnień, precyzji sensora oraz niskiej wadze.

Mysz została zaprojektowana głównie z myślą o chwytach typu claw i fingertip, co oznacza, że najlepiej sprawdzi się u osób preferujących lekkie, szybkie ruchy dłoni.

Razer Viper V4 Pro

Niskie opóźnienia i wysoka częstotliwość odświeżania

W modelu zastosowano sensor optyczny Focus Pro 50K Gen-3, który oferuje bardzo szeroki zakres czułości (do 50 000 DPI) oraz wysoką prędkość śledzenia ruchu.  Jedną z kluczowych cech urządzenia jest zastosowanie technologii HyperSpeed Wireless Gen-2, która oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 8000 Hz. W praktyce oznacza to bardzo częste raportowanie pozycji myszy do komputera, co może przełożyć się na płynniejsze i bardziej responsywne sterowanie. 

Producent deklaruje opóźnienia na poziomie ułamków milisekundy oraz czas pracy do około 180 godzin na jednym ładowaniu. Warto jednak pamiętać, że rzeczywiste wyniki zależą od ustawień i sposobu użytkowania. 

Zastosowany sensor pozwala na regulację czułości z dokładnością do 1 DPI, a także możliwość dopasowania zachowania myszy do stylu ruchu. Producent zastosował też funkcje poprawiające śledzenie na różnych powierzchniach. 

Nowością jest technologia synchronizacji pracy sensora z odczytem myszy, co ma ograniczać opóźnienia i poprawiać spójność działania. 

Razer Gigantus V2 Pro – podkładka dopasowana do stylu gry 

Producent wprowadził do oferty też podkłarkę Razer Gigantus V2 Pro, która występuje w kilku wariantach różniących się charakterystyką powierzchni.

Razer Gigantus V2 Pro

Producent wprowadził pięć wersji: 

  • Max Control – nastawiona na precyzję i wolniejsze ruchy,
  • Control – kompromis między kontrolą a płynnością,
  • Balance – uniwersalne zastosowanie,
  • Speed – szybsze przesuwanie myszy,
  • Max Speed – minimalny opór i maksymalna szybkość. 

Takie podejście pozwala dobrać podkładkę do indywidualnych preferencji, co może mieć znaczenie szczególnie w grach wymagających precyzyjnego celowania. 

Konstrukcja i użytkowanie 

Podkładka została wykonana z pianki o różnej twardości, dopasowanej do konkretnego wariantu powierzchni. Producent postawił na antypoślizgową podstawę, a także obszyte krawędzie zwiększające trwałość. Użytkownicy mogą zwinąć podkładkę bez trwałych odkształceń. 

Producent deklaruje również optymalizację pod kątem współpracy z sensorami optycznymi, choć w praktyce większość nowoczesnych myszy radzi sobie dobrze na różnych powierzchniach. 

Zestaw jako całość 

Razer Viper V4 Pro i Razer Gigantus V2 Pro zostały zaprojektowane jako uzupełniające się elementy – mysz odpowiada za precyzyjne śledzenie ruchu, a podkładka ma zapewnić odpowiednie warunki pracy sensora. 

Wspólnym mianownikiem obu produktów jest nacisk na spójność działania i możliwość dopasowania do stylu gry. Nie jest to jednak sprzęt wyłącznie dla profesjonalistów – choć jego możliwości mogą być najbardziej zauważalne w wymagających grach, przeciętny użytkownik również może skorzystać z większej precyzji i komfortu. 

Myszka Razer Viper V4 Pro będzie u nas kosztować ok. 769 zł, a podkładka Razer Gigantus V2 Pro od ok. 250 zł (w zależności od rozmiaru i wariantu).

 

Sztuczna inteligencja Misja AI

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login