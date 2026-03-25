Te urodziny będą mniej udane? iPhone 20 bez rewolucji

iPhone 20 może nie dostać przełomowej konstrukcji, która miała uczcić 20. urodziny. Według przecieku problemy dotyczą rozwiązań pod ekranem, a przez to możemy nie doczekać się zmiany w designie, zarówno w tym, jak i w przyszłorocznym smartfonie.

Pierwsze informacje o iPhone 20 zakładały radykalny projekt ekranu na całym froncie z czujnikami ukrytymi pod wyświetlaczem. Jednak nieoficjalne informacje wskazują, że Apple ma napotykać trudności techniczne, które mogą oddalić firmę od koncepcji jednolitej tafli szkła bez wycięć. Smartfon tworzony przy okazji 20. urodzin ma zadebiutować w 2027 roku, więc firma nadal ma czas, by opracować odpowiednie rozwiązania.

Jubileuszowy iPhone bez ważnej nowości

Według użytkownika Fixed Focus Digital, publikującego na Weibo, prace nad rozwiązaniami pod ekranem nie idą zgodnie z planem. "Postępy Apple w technologii pod ekranem nie przebiegają gładko. Jest bardzo prawdopodobne, że pozostaną przy mniejszych ekranach i wciąż są daleko od prawdziwie pełnoekranowego wyświetlacza...".

Tego typu próby były już podejmowane przez producentów, chociażby Huawei i Xiaomi, ale rozmiar ramek zawsze sprawiał, że trudno było uzyskać poczucie frontu wypełnionego tylko ekranem.

Problemy Apple mogą oznaczać, że iPhone 20 nie przejdzie tak dużej zmiany stylistycznej, jak sugerowały wcześniejsze doniesienia. W przeciekach pojawiał się m.in. pomysł wyświetlacza zakrzywionego na wszystkich czterech krawędziach tak, by ekran „spływał” do ramki i sprawiał wrażenie niemal bezramkowego. Problemy te mogą wpłynąć też na telefon, który ma ukazać się w tym roku.

iPhone 18 Pro będzie podobny do poprzednika

Jeśli problemy z umieszczeniem czujników pod ekranem się utrzymają, Apple może nie zrealizować innego scenariusza z innych przecieków, czyli zmniejszenia Dynamic Island w iPhone 18 Pro. Wcześniej zakładano, że przeniesienie Face ID pod wyświetlacz pozwoli ograniczyć wycięcie do mniejszej „pastylki” dla aparatu.

Ta informacja ma też pasować do osobnego przecieku, który dostarczyło Digital Chat Station. Według plotki iPhone 18 Pro ma zachować te same elementy konstrukcji co iPhone 17 Pro i Pro Max, w tym obudowę z aluminium z niewielkim szklanym fragmentem, wyniesioną na całą szerokość wyspę aparatów oraz Dynamic Island, co dodatkowo zmniejsza oczekiwania na szybkie przejście Apple na nowy format ekranu.