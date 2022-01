Chyba nie wywoła to większego zaskoczenia, ale nieoficjalne informacje na temat cen smartfonów z serii iPhone 14 nie napawają optymizmem.

Ile będzie kosztował iPhone 14? Możliwe, że już wiemy

Chociaż do premiery pozostaje jeszcze kilka miesięcy, pewne kwestie są jeśli nie pewne to przynajmniej bardzo prawdopodobne. Chodzi między innymi o to, iż seria iPhone 14 będzie obejmowała cztery modele. Podobnie jak przed rokiem, ale należy spodziewać się innego zestawienia. Do sprzedaży trafić mają bowiem iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. W jakich cenach? Właśnie pojawiły się doniesienia w tej sprawie i to ze źródła, które w przeszłości potwierdzało swoją wiarygodność.

Jeśli i tym razem informacje okażą się prawdziwe, to powodów do zadowolenia nie będzie. iPhone 14 ma kosztować 799 dolarów i tylko w jego przypadku obejdzie się bez zmiany względem zeszłorocznego odpowiednika. iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max powinny zadebiutować w cenach 1099 dolarów oraz 1199 dolarów, a to będzie oznaczało podwyżkę o 100 dolarów w porównaniu do poprzedniego roku. Zastępujący kompaktowego iPhone'a 13 mini debiutującego z kwotą 699 dolarów na metce, iPhone 14 Max zostanie podobno wyceniony na 899 dolarów.

iPhone 14 będzie droższy. Czym to uzasadnić?

Z tego samego źródła dowiadujemy się, że przyczyną podwyżek będą rosnące koszty produkcji. I pewnie można będzie do tego dodać jeszcze inne czynniki. Tyle tylko, że 100 dolarów do znacząca podwyżka, a trzeba pamiętać, że podane ceny dotyczą najtańszych wariantów z najmniejszymi zasobami pamięci.

Omawiając najbardziej oczekiwane smartfony 2022 roku wspomnieliśmy również o propozycjach Apple. Pozostawienie ceny podstawowego iPhone'a 14 na niezmienionym poziomie zdaje się potwierdzać przypuszczenia, że będzie on średnio interesujący, w zasadzie niemal niezmieniony względem iPhone'a 13.

W przypadku iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max zanosi się na więcej zmian, zarówno w kwestii designu jak i specyfikacji, możemy doczekać się między innymi rezygnacji z notcha, większych zasobów pamięci RAM i nowych sensorów 48 Mpix. Czy to wystarczy do usprawiedliwienia wyższych cen?

Najtrudniej obecnie odnieść się do 6,7-calowego iPhone'a 14 Max. Nie jest bowiem jasne, co zaoferuje. Niektóre doniesienia umiejscawiają go bliżej iPhone'a 14, inne sugerują ciekawsze podzespoły w niektórych (aczkolwiek pewnie nielicznych) punktach zgodne z tymi w modelach z dopiskiem Pro.

