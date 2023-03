Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami firma Apple zaprezentowała dzisiaj nowy wariant kolorystyczny dwóch iPhone’ów serii 14. iPhone 14 i iPhone 14 Plus dostępne są teraz także w kolorze żółtym.

Żółty iPhone 14

Warto od razu podkreślić, że zaprezentowane w formie komunikatu prasowego smartfony różnią się od tych przedstawionych we wrześniu 2022 roku jedynie kolorem. Jak wspomniano, nowy wariant kolorystyczny dotyczy jedynie modeli 14 i 14 Plus. Najnowsze iPhone’y serii Pro dostępne są w tych samych kolorach, które zaprezentowane zostały w poprzednim roku.

Warto przypomnieć, że do tej pory dwa wspomniane wyżej modele dostępne były w 5 wariantach kolorystycznych: niebieskim, fioletowym, „północ”, „księżycowa poświata” oraz czerwonym. Dodajmy, że poprzedni iPhone, który dostępny był w kolorze żółtym to model 11 zaprezentowany w 2019 roku.

To nie pierwszy raz, gdy Apple wprowadza nowe warianty kolorystyczne swoich smartfonów. Zwykle dzieje się to na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. W marcu ubiegłego roku pojawiły się zielone iPhone’y 13 mini i 13, a rok wcześniej (w kwietniu) do sprzedaży wprowadzono fioletowe iPhone’y 12 mini i 12.

iPhone’a 14 i 14 Plus w kolorze żółtym będzie można zamówić w przedsprzedaży już 10 marca, a ich sprzedaż rozpocznie się we wtorek, 14 marca. Cena tych smartfonów nie zależy od koloru obudowy, więc nowy wariant kupić można w tej samej cenie co poprzednie.

Źródło: Apple