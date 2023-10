Użytkownicy smartfonów iPhone 15 donoszą o nietypowym problemie w niektórych samochodach BMW i Toyota. Usterka została oficjalnie potwierdzona przez producenta, ale na jej rozwiązanie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Premiera smartfonów iPhone 15 odbiła się szerokim echem w branżowych mediach, ale w sieci pojawia się coraz więcej doniesień o problemach ze sprzętem – chodzi m.in. o przegrzewanie modeli iPhone 15 Pro czy tajemnicze wyłączanie smartfonów iPhone w nocy.

Okazuje się, że to nie koniec problemów z najnowszymi smartfonami firmy Apple. Modele iPhone 15 mogą doświadczyć poważnej usterki w niektórych luksusowych samochodach.

iPhone 15 ma problemy w samochodach BMW i Toyota

Na początku października w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia, jakoby niektóre bezprzewodowe ładowarki w samochodach BMW miały uszkodzić komunikację NFC. Użytkownicy wspominali, że urządzenie przechodzi w tryb odzyskiwania danych, a chip NFC przestaje działać po ponownym uruchomieniu urządzenia - pojawiał się tutaj komunikat „Nie można skonfigurować urządzenia Apple Pay” (Could Not Set Up Apple Pay).

Sytuacja wydawała się poważna, bo chip NFC obsługuje takie funkcje, jak Apple Pay czy cyfrowe kluczyki do samochodu. Mamy już potwierdzenie tych doniesień.



Komunikat o błędzie w konfiguracji Apple Pay

Apple zapowiada poprawkę na problemy z NFC

Firma Apple udostępniła wewnętrzną notatkę, w której potwierdza występowanie problemów – usterka ma pojawiać się w niewielkiej liczbie bezprzewodowych ładowarek wbudowanych w niektóre najnowsze modele samochodów BMW i Toyota Supra i może prowadzić do tymczasowych problemów z komunikacją NFC w modelach: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max.

Producent zapowiedział, że problem zostanie rozwiązany jeszcze w tym roku. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo. Można jednak podejrzewać, że poprawka zostanie wprowadzona w jednej z nadchodzących wersji systemu iOS 17 (np. iOS 17.1.1 lub 17.2). Komunikację być może będzie można naprawić za pomocą narzędzi Apple Service Toolkit 2 (w innych przypadkach konieczna będzie naprawa sprzętu przez serwis). Do czasu rozwiązania usterki, producent zaleca użytkownikom nie korzystanie z bezprzewodowego ładowania smartfonów w samochodach.

Źródło: MacRumors