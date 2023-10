Użytkownicy smartfonów iPhone zgłaszają nietypowe problemy z działaniem sprzętu. Według informacji z zagranicznych portali, niektóre telefony mają samoczynnie wyłączać się w nocy.

Firma Apple mierzy się z poważnymi problemami w smartfonach iPhone 15. Najnowsze informacje z sieci mogą wskazywać na jeszcze poważniejszą aferę - użytkownicy zgłaszają nietypowe problemy w różnych modelach iPhone'a.

iPhone sam się uruchomił ponownie w nocy

Sprawę opisują m.in. portale MacRumors i 9to5Mac, które powołują się posty w serwisie Reddit oraz branżowe fora dyskusyjne.

Część użytkowników zauważyła, że w nocy z 9 na 10 października 2023 roku ich smartfony zaliczyły samoczynny restart. Problem jest o tyle istotny, że ponowne uruchomienie systemu mogło zaburzyć działanie niektórych funkcji telefonu (niektórzy zwrócili uwagę na konieczność ponownego wpisania hasła lub nawet niedziałający budzik).

"Mój iPhone 15 pro Max z iOS 17.0.3 samoczynnie uruchomił się ponownie ostatniej nocy (10 października około 1:00 CET). To samo przydarzyło się 3 moim znajomym z tym samym iPhone z tym samym iOS oraz komuś innemu z iPhone 13 mini również z tym samym iOS." - napisał użytkownik ManuCH na forum MacRumors.

"Dzisiaj rano obudziłem się o 5 rano spóźniony do pracy i zauważyłem, że ekran alarmu był włączony z opcją drzemki, ale mój telefon mnie nie obudził. Założyłem, że może przespałem budzik, co i tak jest dziwne, bo nigdy tak się nie stało. Mój syn normalnie wstaje o 7:30 do pracy. Około 7:50 zauważyłem, że nie widzę kręcącego się go po domu, więc zapukałam do jego drzwi i spał. Powiedział "nawet nie słyszałem alarmu". Powiedziałam mu co się przydarzyło, a on podniósł telefon, na którym pojawił się ekran alarmu, tak jak u mnie. Chciałem to tutaj opublikować, bo to ch*lerny zbieg okoliczności. Żaden telefon nie miał powiadomienia o aktualizacji w ciągu nocy." - napisał użytkownik Theblobsnark w serwisie Reddit.

Problem pojawił się m.in. w modelach iPhone 15 Pro Max oraz iPhone 13 Mini. Sprawa jest o tyle zagadkowa, że dotyczy przynajmniej kilku urządzeń w Stanach Zjednoczonych. Póki co nie ma doniesień o podobnych przypadkach w Polsce (w razie czego ponowne uruchomienie telefonu można łatwo sprawdzić w ustawieniach baterii).

Opisane przypadki łączy system operacyjny iOS 17.0.3. Można zatem podejrzewać, że ponowne uruchomianie smartfonów może być spowodowane błędnym działaniem systemu. Póki co producent ani nie skomentował sprawy, ani też nie wydał żadnej aktualizacji systemu.

Warto wspomnieć, że w kwietniu pojawiły się doniesienia o podobnych problemach z modelem iPhone 14 (w podstawowej wersji). Telefon miał kilkukrotnie restartować się w ciągu dnia, ale nie zidentyfikowano przyczyny usterki.

Źródło: MacRumors, 9to5mac, Reddit