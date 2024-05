Premiera smartfonów Apple iPhone 16 zbliża się coraz większymi krokami. W sieci pojawiły się zdjęcia, które przedstawiają wielkość topowego modelu iPhone 16 Pro Max. Producent szykuje tutaj duże zmiany... i to dosłownie.

Premiera smartfonów iPhone 16 dopiero przed nami, ale w sieci już pojawiają się przecieki o sprzęcie. Nie jest tajemnicą, że modele iPhone 15 i iPhone 16 będzie można odróżnić od siebie na pierwszy rzut oka.

Wiemy, że model iPhone 16 Pro Max w końcu ma doczekać się większego wyświetlacza - długość przekątnej ekranu ma się zwiększyć z 6,7 do 6,9 cala (czyli o nieco ponad 5 mm). Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Porównanie iPhone 16 Pro Max i iPhone 15 Pro Max

Majin Bu opublikował w serwisie X zdjęcia, które porównują wielkość obecnego modelu iPhone 15 Pro Max do nowego iPhone 16 Pro Max (jeszcze w formie atrapy).

Uwagę oczywiście zwraca większa powierzchnia ekranu, co powinno być odczuwalne podczas pracy z urządzeniem (atrapa jeszcze nie ma zachowanych proporcji ekranu i ramek). Według wcześniejszych doniesień, nowe modele otrzymają też dodatkowy przycisk do robienia zdjęć i filmów - będzie on umieszczony poniżej przycisku zasilania.

Przedstawione zdjęcia potwierdzają wcześniejsze przecieki dotyczące aparatów. Nowy “flagowiec” ma zachować charakterystyczną wyspę z trzema obiektywami. Podobno doczekamy się tutaj obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 48 MP.

Według nieoficjalnych doniesień, zmian ma być jeszcze więcej, ale będą one "w środku". Nowy model ma zaoferować szybszy modem 5G oraz wsparcie dla Wi-Fi 7. Nie bez znaczenia ma być też nowy system iOS 18 z dodatkowymi funkcjami wspieranymi przez AI. Producent ma też zwiększyć pojemność baterii (przy czym jeszcze nie wiadomo, jak na jej żywotność wpłynie większy ekran).

Czy zmiany przekonają klientów do wymiany sprzętu? O tym pewnie przekonamy się we wrześniu, gdy modele iPhone 16 pojawią się na rynku.