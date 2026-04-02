iPhone’y 17 lecą w kosmos. Astronauci zrobili pierwsze zdjęcia

To brzmi jak science fiction, ale dzieje się naprawdę – smartfony, które wielu z nas ma w kieszeni, znalazły się w kosmosie. Astronauci misji Artemis II zabrali ze sobą iPhone’y 17, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii technologii i eksploracji kosmosu.

Misja Artemis II to przełomowy moment w historii eksploracji kosmosu. Po ponad 50 latach od czasów programu Apollo, ludzie ponownie wyruszyli w załogową podróż w kierunku Księżyca. Na pokładzie statku znalazła się czwórka astronautów, których zadaniem jest przetestowanie kluczowych technologii przyszłości.

Załoga sprawdzi systemy podtrzymywania życia w ekstremalnych warunkach głębokiego kosmosu, przeprowadzi manewry cumowania w przestrzeni kosmicznej oraz przetestuje rozwiązania, które będą fundamentem przyszłych misji. To właśnie te technologie mają umożliwić stworzenie pierwszej stałej osady na powierzchni Księżyca.

iPhone’y 17 lecą w kierunku Księżyca

Wyjątkowość tej misji nie kończy się jednak na jej naukowym charakterze. Jak informował Radosław Kosarzycki z serwisu WP Tech, astronauci otrzymali zgodę NASA na zabranie na pokład smartfonów – konkretnie modeli iPhone 17 Pro Max. Dla firmy Apple to miły prezent, która 1 kwietnia 2026 r. (w dniu startu misji Artemis II) obchodziła swoje 50. urodziny.

To decyzja bez precedensu. Misje kosmiczne od zawsze podlegały rygorystycznym zasadom, które dopuszczały wyłącznie specjalistyczny, certyfikowany sprzęt. Tym razem jednak dopuszczono urządzenia konsumenckie – pod warunkiem przejścia niezwykle wymagających testów.

Smartfony musiały udowodnić swoją odporność na promieniowanie kosmiczne, ekstremalne wahania temperatur oraz ryzyko odgazowania, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu załogi i systemów statku.

Jeśli jesteście zainteresowani, odsyłamy do naszego testu iPhone'a 17 Pro Max.

Zdjęcia z kosmosu prosto ze smartfona

Dzięki temu, że misję Artemis II można śledzić niemal na bieżąco, do sieci trafiają pierwsze materiały pokazujące życie astronautów na pokładzie. Szczególną uwagę przyciągnęły nagrania, na których członkowie załogi unoszące się w stanie nieważkości… przerzucają między sobą iPhone’y.

Wiemy też, że astronauci wykonali pierwsze zdjęcia smartfonami w przestrzeni kosmicznej. To dopiero początek – w kolejnych dniach kapsuła Orion CM-003 Integrity okrąży Księżyc, a załoga będzie miała okazję podziwiać widoki niedostępne dotąd dla ludzkiego oka. Można założyć, że tutaj też pojawią się piękne fotki.

Nowy standard przyszłych misji?

Choć obecność smartfonów na pokładzie może wydawać się ciekawostką, jej znaczenie jest znacznie większe. Konsumencki sprzęt już wcześniej pojawiał się w prywatnych misjach orbitalnych, ale przykład Artemis II może wyznaczyć nowy kierunek dla całej branży.

Pojawia się jednak istotne wyzwanie – korzystanie z takich urządzeń w skafandrach kosmicznych. Obsługa ekranów dotykowych w rękawicach pozostaje problemem, który trzeba będzie rozwiązać, jeśli smartfony mają stać się stałym elementem wyposażenia astronautów.