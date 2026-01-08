To kiedy iPhone dostanie aparat 200 Mpix? Padł konkretny termin
Wygląda na to, że Apple nie spieszy się ze zwiększeniem rozdzielczości aparatu w swoim smartfonie.
W ubiegłym roku pojawiły się plotki, jakoby Apple planował użycie aparatu 200 Mpix w jednym z przyszłych iPhone’ów, ale bez większych konkretów.
Według analityków Morgana Stanleya, Apple celuje w model, który trafi na rynek jesienią 2028 roku. Oczekuje się, że zostanie on nazwany iPhone’em 21; w 2027 marka obchodzi swoje 20-letnie, więc - według licznych spekulacji - wydany zostanie wówczas jubileuszowy iPhone 20.
Apple nieczęsto zmienia rozdzielczość aparatów iPhone’a
W latach 2011-2014 Apple stosował w iPhone’ach aparaty 8 Mpix. Od 2015 do 2022 było to 12 Mpix, a od 2023 główne aparaty flagowych modeli mają rozdzielczość 48 Mpix. Jeśli przecieki się potwierdzą, firma będzie trzymać się tej wartości przez pięć generacji z rzędu.
200 Mpix od lat pozostaje najwyższą rozdzielczością na rynku smartfonów. Pierwszym smartfonem z takim aparatem była Motorola Edge 30 Ultra z 2022 roku, ale tego typu matryce zostały spopularyzowane przede wszystkim przez Samsunga, który od 2023 roku wykorzystuje je w serii Galaxy S Ultra.
