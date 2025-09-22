Poprosił 100 osób o złamanie iPhone'a Air. Stały się dwie rzeczy

Czy cienka obudowa to łamliwa obudowa? iPhone Air udowadnia, że niekoniecznie.

iPhone Air ma obudowę o grubości 5,6 mm, co czyni z niego najcieńszy telefon w historii tej marki. To oczywiście rodzi obawy związane z baterią czy wytrzymałością.

Obawy uzasadnione, bo przecież dotychczasowy rekordzista - iPhone 6 (6,9 mm) - zasłynąć z wyjątko podatnej na zginanie obudowy, co skończyło się jedną z największych afer w historii Apple’a. Przez kolejną dekadę producent ani razu nie odważył się zjechać poniżej 7 mm. Aż to teraz.

iPhone Air - test wytrzymałości

Twórca kanału TechRax poddał iPhone’a Air dość nietypowemu testowi wytrzymałościowemu. Youtuber poprosił "około 100 przechodniów" o złamanie telefonu gołymi rękoma, z pozwoleniem na użycie całej siły.

Podczas tego eksperymentu miały stać się dwie rzeczy:

w pewnym momencie ekran delikatnie wyskoczył z obudowy, ale cofnął się po zwolnieniu nacisku;

jedna osoba była w stanie wygiąć obudowę, ale po kolejnych zgięciach iPhone Air wrócił do pierwotnego kształtu.

Po całym eksperymencie smartfon pozostał w pełni sprawny, bez wyraźnych uszkodzeń.

Własny test wytrzymałości przeprowadził Zack Nelson z kanału JerryRigEverything, który również nie był w stanie złamać iPhone’a Air swoimi dłońmi. Smartfon przegrał dopiero starcie z wagą hakową, która wygenerowała punktowy nacisk na poziomie 97 kg.

Dodam, że ja także próbowałem złamać iPhone’a Air gołymi rękoma, ale bezstukecznie. Wniosek? Tytanowa rama robi robotę.