Poprosił 100 osób o złamanie iPhone'a Air. Stały się dwie rzeczy

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Czy cienka obudowa to łamliwa obudowa? iPhone Air udowadnia, że niekoniecznie.

iPhone Air ma obudowę o grubości 5,6 mm, co czyni z niego najcieńszy telefon w historii tej marki. To oczywiście rodzi obawy związane z baterią czy wytrzymałością. 

Obawy uzasadnione, bo przecież dotychczasowy rekordzista - iPhone 6 (6,9 mm) - zasłynąć z wyjątko podatnej na zginanie obudowy, co skończyło się jedną z największych afer w historii Apple’a. Przez kolejną dekadę producent ani razu nie odważył się zjechać poniżej 7 mm. Aż to teraz. 

iPhone Air - test wytrzymałości

Twórca kanału TechRax poddał iPhone’a Air dość nietypowemu testowi wytrzymałościowemu. Youtuber poprosił "około 100 przechodniów" o złamanie telefonu gołymi rękoma, z pozwoleniem na użycie całej siły. 

Podczas tego eksperymentu miały stać się dwie rzeczy:

  • w pewnym momencie ekran delikatnie wyskoczył z obudowy, ale cofnął się po zwolnieniu nacisku;
  • jedna osoba była w stanie wygiąć obudowę, ale po kolejnych zgięciach iPhone Air wrócił do pierwotnego kształtu. 

Po całym eksperymencie smartfon pozostał w pełni sprawny, bez wyraźnych uszkodzeń. 

Własny test wytrzymałości przeprowadził Zack Nelson z kanału JerryRigEverything, który również nie był w stanie złamać iPhone’a Air swoimi dłońmi. Smartfon przegrał dopiero starcie z wagą hakową, która wygenerowała punktowy nacisk na poziomie 97 kg. 

Dodam, że ja także próbowałem złamać iPhone’a Air gołymi rękoma, ale bezstukecznie. Wniosek? Tytanowa rama robi robotę. 

Komentarze

2
avatar
  • avatar
    Witalis
    2
    Nigdy jeszcze nie połamałem żadnego telefonu jaki miałem a było tego... Więc ani mnie to nie grzeje ani nie ziębi
    • avatar
      GejzerJara
      0
      tyle dobrze, że tym razem się przyłożyli. w przeszłości niestety wypuścili smartfona ..... metaformicznego. nie dość że się giął jak był w tylnej kieszeni spodni (tam się smartfona nie nosi, ale jak kto woli ....) to jeszcze biały plastik łapał kolor od dżinsów. normalnie pełna metamorfoza :)

      tytanowa rama, cóż, robi swoje. ale telefon za taką cenę, ciekawe czy byłby mocniejszy jak by miał ramę z włókna węglowego :) no ale jedno włukno drugiemu nierówne.

      btw. tyle dobrze że ludziom już przeszły głupawe "testy" w stylu: wrzucamy 3 słuchawki na grilla, i patrzymy której ekran najdłużej będzie coś pokazywał :)

