Poprosił 100 osób o złamanie iPhone'a Air. Stały się dwie rzeczy
Czy cienka obudowa to łamliwa obudowa? iPhone Air udowadnia, że niekoniecznie.
iPhone Air ma obudowę o grubości 5,6 mm, co czyni z niego najcieńszy telefon w historii tej marki. To oczywiście rodzi obawy związane z baterią czy wytrzymałością.
Obawy uzasadnione, bo przecież dotychczasowy rekordzista - iPhone 6 (6,9 mm) - zasłynąć z wyjątko podatnej na zginanie obudowy, co skończyło się jedną z największych afer w historii Apple’a. Przez kolejną dekadę producent ani razu nie odważył się zjechać poniżej 7 mm. Aż to teraz.
iPhone Air - test wytrzymałości
Twórca kanału TechRax poddał iPhone’a Air dość nietypowemu testowi wytrzymałościowemu. Youtuber poprosił "około 100 przechodniów" o złamanie telefonu gołymi rękoma, z pozwoleniem na użycie całej siły.
Podczas tego eksperymentu miały stać się dwie rzeczy:
- w pewnym momencie ekran delikatnie wyskoczył z obudowy, ale cofnął się po zwolnieniu nacisku;
- jedna osoba była w stanie wygiąć obudowę, ale po kolejnych zgięciach iPhone Air wrócił do pierwotnego kształtu.
Po całym eksperymencie smartfon pozostał w pełni sprawny, bez wyraźnych uszkodzeń.
Własny test wytrzymałości przeprowadził Zack Nelson z kanału JerryRigEverything, który również nie był w stanie złamać iPhone’a Air swoimi dłońmi. Smartfon przegrał dopiero starcie z wagą hakową, która wygenerowała punktowy nacisk na poziomie 97 kg.
Dodam, że ja także próbowałem złamać iPhone’a Air gołymi rękoma, ale bezstukecznie. Wniosek? Tytanowa rama robi robotę.
Komentarze2
tytanowa rama, cóż, robi swoje. ale telefon za taką cenę, ciekawe czy byłby mocniejszy jak by miał ramę z włókna węglowego :) no ale jedno włukno drugiemu nierówne.
btw. tyle dobrze że ludziom już przeszły głupawe "testy" w stylu: wrzucamy 3 słuchawki na grilla, i patrzymy której ekran najdłużej będzie coś pokazywał :)