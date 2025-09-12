Ile widzisz obiektywów w iPhonie Air? Bo Apple widzi… cztery

“Cztery obiektywy w twojej kieszeni” - tymi słowami Apple opisał aparat iPhone’a Air podczas premiery. Zaraz, co?

Możemy sobie narzekać na patodeweloperkę w Polsce, ale powinniśmy się cieszyć, że Apple nie wkroczył jeszcze na rynek mieszkaniowy. Wówczas po zakupie “czteropokojowego apartamentu” mogłoby się okazać, że wprowadzasz się do kawalerki z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą i łazienką.

Apple przekonuje, że aparat iPhone’a Air działa jak "cztery profesjonalne obiektywy, które mieszczą się w kieszeni"

iPhone Air jest cieńszy (5,6 mm) i lżejszy (165 g) niż smartfony z linii iPhone 17, ale zostało to okupione kilkoma kompromisami. Oprócz baterii, oberwało się także aparatom, bo Air jako jedyny ma z tyłu tylko jeden obiektyw. To znaczy według mnie jeden, ale co ja tam wiem.

“Nowy wszechstronny system aparatu Fusion 48 MP działa jak cztery profesjonalne obiektywy, które mieszczą się w kieszeni. Specjalny obiektyw główny obsługuje popularne ogniskowe 28 mm i 35 mm, dając użytkownikom większą swobodę kadrowania, a duża matryca w technologii czteropikselowej (rozmiar piksela 2,0 µm) z automatycznie stabilizującym ją systemem OIS doskonale sprawdza się w słabym oświetleniu. Obiekty w kadrze można łatwo przybliżyć 2x zoomem jakości optycznej, który wyposażono w zaktualizowany potok przetwarzania Photonic Engine rejestrujący naturalniejsze kolory i detale” - czytamy na stronie Apple’a.

Innymi słowy - iPhone Air ma 48-megapikselową matrycę, dzięki której może realizować 2-krotny przybliżenie cyfrowe o przyzwoitej jakości. Apple dodatkowo doliczył sobie możliwość robienia zdjęć z zoomem 1,1x oraz 1,3x, dzięki czemu specom od marketingu łącznie wyszedł ekwiwalent czterech obiektywów.

"Cztery obiektywy" iPhone'a Air (fot. Apple)

Co ciekawe, rok temu hasłem "cztery obiektywy w twojej kieszeni" promowany był podwójny aparat iPhone’a 16. Wówczas firma do aparatu głównego i ultraszerokokątnego doliczyła sobie 2-krotny zoom cyfrowy i tryb makro.

iPhone 16 (fot. Apple)

Na tym nie koniec naginania rzeczywistości. Apple konsekwentnie nazywa zoom cyfrowy realizowany z matrycy 48 Mpix "zoomem optycznym", zawyżając tym samym faktyczną liczbę obiektywów we wszystkich nowych modelach.

Porównanie aparatów iPhone'a 17 Pro, iPhone'a Air i iPhone'a 17 (fot. Apple.com)

To jak, przekonuje was apple’owska matematyka?