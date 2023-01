To nie jeden z tych kawałów, typu ilu inżynierów potrzeba, by wymienić żarówkę. Michael Chiang, który od niedawna dowodzi działem montażu iPhone’ów w Foxconnie przedstawił konkretne liczby.

Ile osób pracuje przy produkcji iPhone’ów?

Okazuje się, że w procesie produkcji i składania iPhone’ów uczestniczy mnóstwo osób. W chińskiej fabryce linie produkcyjne smartfonów Apple wymagają aż 1200 pracowników. Jak wyjaśnił Michael Chiang, wynika to przede wszystkim z bardzo wysokich wymagań stawianych przez amerykańskiego giganta, a związanych naturalnie z jakością jego produktów.

Foxconn tymczasem jest kluczowym partnerem produkcyjnym Apple. Dlatego też dba o to, by pracownicy byli wyspecjalizowani pod kątem konkretnych komponentów lub ich zespołów i nie wchodzą tutaj w grę żadne przesunięcia. Zresztą ta sama firma odpowiada za produkcję telefonów wielu różnych marek.

A ile osób składa telefony z Androidem?

No właśnie – czy w przypadku telefonów z systemem Google liczby są takie same? Okazuje się, że w żadnym przypadku tak nie jest. Michael Chiang podał dla porównania, że na podobnych liniach produkcyjnych, na których składane są chińskie smartfony z Androidem potrzeba tylko… 100 pracowników.

Tylko że to porównanie nie jest do końca sprawiedliwe. Chiang nie ujawnił bowiem o jakie konkretne „chińskie smartfony” chodzi. Równocześnie mogą to być bowiem urządzenia takich marek jak Huawei, Motorola, Oppo, vivo czy Xiaomi, ale też kompletnych no-name’ów, których nazwy nic by nam nie powiedziały. Ostatecznie więc przebicie może być zdecydowanie mniejsze (choć najpewniej i tak występuje).

To dlatego iPhone’y są takie drogie?

Mimo to w wypowiedziach Chianga można dostrzec jedną z odpowiedzi na pytania o to, dlaczego iPhone’y są tak drogie w porównaniu do smartfonów z Androidem. Oczywiście jest też wiele innych powodów, ale fakt, że na linii produkcyjno-montażowej pracuje (teoretycznie) 12 razy więcej osób na też nie może być bez znaczenia.

Źródło: Bloomberg, Gadget Tendency