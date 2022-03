8 marca odbędzie się konferencja produktowa firmy Apple, na której prawdopodobnie pojawi się nowy iPhone SE. Możliwe także, że zaprezentowany zostanie nowy iPad Air oraz nowy Mac mini. Doniesienia na temat wspomnianego smartfona opublikował dziś szanowany analityki Ming-Chi Kuo.

Jaki będzie nowy iPhone SE?

Informacje na temat tego jaki będzie iPhone SE 2022 pojawiły się kilka godzin temu na twitterowym koncie Kuo.

Seryjna produkcja nowych smartfonów rozpocząć ma się w bieżącym miesiącu, co oznaczałoby, że pierwsze egzemplarze trafią do sprzedaży w ciągu kilkunastu najbliższych dni.

Kuo przewiduje, że do końca 2022 roku firma sprzeda od 25 do 30 milionów sztuk tych urządzeń. To niewiele, ponieważ według szacunków analityków z firmy Wedbush, pod koniec ubiegłego roku (w okresie świątecznym) sprzedano około 40 milionów egzemplarzy iPhone’ów serii 13.

Nowy iPhone SE dostępny ma być w trzech wariantach pojemności pamięci masowej: 64, 128 oraz 256 GB. Jeśli to okażę się prawdą, to w porównaniu do bieżącej generacji zostanie dodana ostatnia z wymienionych opcji.

Smartfon będzie wyposażony w układ A15 Bionic, który został wykorzystany między innymi w iPhone’ach serii 13. Nowy SE ma wspierać sieć 5G w standardach Sub-6 GHz oraz mmWave. Pierwszy charakteryzuje się dużym zasięgiem, a drugi znacznie lepiej radzi sobie w gęstych, zabudowanych przestrzeniach.

Nowy iPhone SE ma wyglądać tak samo jak obecna generacja. Co więcej, będzie dostępny nawet w takich samych kolorach - białym, czarnym oraz czerwonym.

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tych doniesieniach. Czy w 2022 roku taki smartfon miałby sens?