Apple ujawniło datę swojej kolejnej konferencji. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, nowe urządzenia z charakterystycznym logo zobaczymy jeszcze w pierwszej połowie tego miesiąca.

Konferencja Apple już 8 marca

Śledzący branżowe doniesienia nie będą zaskoczeni. Swojego czasu Mark Gurman związany z Bloomberg podawał nawet konkretną datę i okazało się, że miał rację. Kolejna konferencja firmy Apple odbędzie się już 8 marca, o godzinie 19:00 naszego czasu. Można będzie śledzić ją za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Apple, kanału na YouTube lub na Apple TV.

Swoim zwyczajem producent nie przedstawił innych szczegółów. Rzucił jednak hasło przewodnie wydarzenia i okazuje się, że tym razem skupi się na wydajności.

Jakie urządzenia Apple zobaczymy?

Pewniakami są w tym przypadku dwa urządzenia. Przede wszystkich nowy smartfon z serii iPhone SE. Wiele osób umieszcza go na liście najbardziej oczekiwanych smartfonów 2022 roku, chociaż wszystko wskazuje na to, że pod względem designu nic się nie zmieni. W zasadzie w kwestii specyfikacji również bez rewolucji, bo mówi się wyłącznie o lepszym procesorze, minimalnie skorygowanym aparacie fotograficznym i module do obsługi sieci 5G. Atrakcyjność wynika tu głównie z racji faktu, iż będzie to jeden z nielicznych kompaktowych, ale bardzo wydajnych smartfonów, jakie w tym roku ujrzą światło dzienne.

Pojawić powinien się również odświeżony iPad Air, a więc chyba najciekawszy tablet z oferty tego producenta. I tutaj względem poprzednika nie zanosi się na korektę gabarytów, nowy model ma otrzymać w zasadzie te same usprawnienia co omówiony wyżej smartfon - procesor A15 Bionic i lepszy aparat, a dodatkowo zadebiutować w opcjonalnych wariantach z 5G.

Mniej emocji budzą komputery, ale możliwe, że i one zostaną zaprezentowane. Nieoficjalne doniesienia na przestrzeni ostatnich tygodni mówiły między innymi o nowym Macu mini z układami M1 Pro i M2, 13-calowym MacBooku Pro z M2, 24-calowym iMacu z M2 oraz iMacu Pro z M1 Pro i M1 Max. To jednak lista na cały rok, na zapowiedzianej konferencji Apple może pochwalić się wybranymi konstrukcjami.

Źródło: Apple