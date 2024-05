OpenAI zamiast Google? Według serwisu Bloomberg, Apple jest bliskie zawarcia umowy z laboratorium OpenAI. Nowy iPhone z systemem iOS 18 ma zaoferować obsługę sztucznej inteligencji napędzanej przez ChatGPT.

Apple zaniedbało wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji i teraz intensywnie pracuje nad nadrobieniem strat w stosunku do konkurencji. Co prawda, producent ma wielu inżynierów pracujących nad własnymi modelami sztucznej inteligencji, ale technologia najwyraźniej jeszcze nie jest gotowa, by napędzać urządzenia Apple. Konieczne było nawiązanie współpracy z kimś bardziej doświadczonym.

Niedawno Miron Nurski z benchmark.pl pisał, że Apple może nawiązać współpracę Google’em. Wygląda jednak na to, że negocjacje nie doszły do skutku, a producent podpisze umowę z innym gigantem rynku AI – laboratorium OpenAI.

Apple nawiąże współpracę z OpenAI

Według serwisu Bloomberg, Apple jest bliskie podpisania umowy z laboratorium OpenAI. Telefony iPhone będą oferować rozwiązania napędzane popularnym chatbotem Chat GPT (warto wspomnieć, że obecnie użytkownicy iPhone’ów mogą korzystać z aplikacji ChatGPT).

Według Marka Gurmana z redakcji Bloomberga, który rozmawiał z "osobami zaznajomionymi ze sprawą", Apple chciało wykorzystać technologię startupu do zasilania nowych funkcji AI w przyszłych iPhone'ach, ale po raz pierwszy odnowiło współpracy. Teraz zbliża się do formalnego partnerstwa.

Nowy iOS z obsługą Chat GPT?

Można podejrzewać, że partnerstwo obydwóch firm zostanie ogłoszone podczas czerwcowej konferencji WWDC. Producent mógłby wtedy zapowiedzieć system iOS 18, który wprowadzi do iPhone’ów nowe funkcje wykorzystujące potencjał sztucznej inteligencji.

Szczegóły dotyczące nowych funkcji pozostają tajemnicą, ale (na podstawie podobnych funkcji w telefonach konkurencji) można podejrzewać opcji związanych z edycją zdjęć, transkrypcji notatek głosowych, streszczania stron internetowych i generowania tekstu.

Źródło: ZDNet, Bloomberg