Facebook tworzy platformę tylko dla botów. Uczone są wykonywania różnych zadań, takich jak interakcje, testowanie konkretnych funkcji, znajdowanie błędów i radzenie sobie z trollami i oszustami.

Ukryta wersja Facebooka dla botów

Program badawczy WES (Web-Enabled Simulation) został stworzony do symulacji interakcji w mediach społecznościowych, gdzie boty wcielają się w role użytkowników. Mogą lajkować i udostępniać treści, a także wysyłać zaproszenia do znajomych, poznawać się i zaprzyjaźniać. Jednak są zdolne również do oszukiwania, nękania lub znęcania się.

Ich zadaniem jest zachowywanie się jak ludzie. Zaprogramowane na oszukiwanie będą szukać ofiar wśród botów, które spełniają kryteria podobne do ofiar oszustów w realnym świecie. Inne mogą zostać przeszkolone, by notorycznie naruszać prywatność albo publikować treści niezgodne z regulaminem Facebooka. Boty potrafią też imitować reakcje użytkowników na wprowadzane zmiany w serwisach społecznościowych.

To platforma wykreowanych jednostek sztucznych osobowości. Boty naśladują różne rodzaje prawdziwych zachowań, a wszystko dzieje się z daleka od oczu ludzkich użytkowników.

Symulacja zachowań użytkowników

Mając odrębną platformę pełną fikcyjnych użytkowników, Facebook może nie tylko łatwiej naprawiać błędy oraz wykrywać i reagować na działania oszustów. Wprowadzanie i testowanie dowolnych modyfikacji może odbywać się bez udziału ludzkich użytkowników, co przyspiesza i upraszcza prace. Boty mogą wykazywać dowolne działania i obserwacje, zupełnie jak w przypadku ludzi.

Testy odbywają się na tym samym kodzie platformy, jednak boty są odseparowane. Naukowcy podkreślili, że wyizolowane środowisko zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanych symulacji. Działania tych botów nie mogą prowadzić do interakcji między botem a człowiekiem.

Jak myślicie, czy testy na botach przyniosą korzystne rezultaty w postaci ulepszonych narzędzi Facebooka?

Źródło: Facebook, TheVerge

Warto zobaczyć również: