Jabra Elite 4 to bogate w funkcje słuchawki douszne idealne zarówno do pracy, jak i rozrywki. Oferują one technologię Bluetooth i mogą łączyć się jednocześnie z dwoma urządzeniami.

Dzięki funkcji Bluetooth Multipoint, możesz jednocześnie połączyć się ze dwoma urządzeniami za pomocą łatwego i szybkiego parowania Fast Pair i Swift Pair

Jabra Elite 4 wyposażone są w aktywną redukcję hałasu (ANC) oraz doskonale dostrojone 6-milimetrowe głośniki, które zapewniają mocny dźwięk

Ich lekki i kompaktowy design zapewni komfort przez cały dzień, a dodatkowo są odporne na kurz i wodę zgodnie z normą IP55

Elite 4 - nowość od Jabra

Jabra wypuściła na rynek słuchawki bezprzewodowe douszne Elite 4, które dołączyły do rodziny Elite Series True Wireless. Słuchawki charakteryzują się lekką i kompaktową konstrukcją zapewniającą optymalny komfort, a także oferują odporność na pył i wodę na poziomie IP55.

Dodatkowo wyposażone są w tryb mono, który pozwala użytkownikom zmaksymalizować żywotność baterii poprzez słuchanie dźwięku tylko jedną wkładką douszną, podczas gdy druga ładuje się w tym samym czasie. Stanowią one doskonały wybór dla osób poszukujących opcji słuchawek bezprzewodowych. Według producenta słuchawki zapewniają:

komfort,

doskonały dźwięk,

łatwość obsługi.

Dodatkowo posiadają funkcję Bluetooth Multipoint, która pozwala na łatwe połączenie z dwoma różnymi urządzeniami jednocześnie bez przerw. Wszystko to oferowane jest w bardzo przystępnej cenie. Podłączenie słuchawek Elite 4 po raz pierwszy nie mogłoby być prostsze; funkcja Fast Pair pozwala na szybkie połączenie ze smartfonem, natomiast Swift Pair umożliwia szybkie połączenie z laptopami i komputerami stacjonarnymi. Nie tylko to, ale funkcja Active Noise Cancellation (ANC) oznacza, że nie będziesz rozpraszany przez zewnętrzne hałasy, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla podróżujących i dojeżdżających do pracy.

Słuchawki Elite 4 są wykonane z myślą o doskonałej jakości dźwięku, posiadają technologię 4 mikrofonów do prowadzenia rozmów oraz 6-milimetrowe głośniki zapewniające wyraźny dźwięk. Osoby, które chcą uzyskać indywidualne wrażenia słuchowe, mogą skorzystać z korektora dźwięku Jabra oraz przyjaznej dla użytkownika aplikacji Sound+ w celu dostosowania dźwięku. Elite 4 zostały zaprojektowane z duńską ergonomiczną inżynierią akustyczną, aby zmaksymalizować komfort podczas noszenia ich przez cały dzień. Urządzenie to oferuje do 5,5 godziny odtwarzania na dowolnym urządzeniu, które wybierzesz, z 28 godzinami odtwarzania, gdy funkcja Active Noise Cancelling jest wyłączona. Dzięki temu można mieć pozytywne doświadczenia ze słuchawkami dousznymi.

Jabra Elite 4 - specyfikacja

Produkty te są wykonane z najbardziej wytrzymałych i trwałych materiałów, posiadają stopień ochrony IP55, który chroni przed pyłem i wodą, i są dostępne w czterech kolorach - ciemnoszarym, marynarskim, liliowym i jasnobeżowym.

Tryb mono umożliwia korzystanie z jednej wkładki dousznej. Słuchaj muzyki lub odbieraj połączenia za pomocą jednej wkładki dousznej Jabra Elite 4, podczas gdy druga się ładuje. W takim przypadku sprawdzą się doskonale jako słuchawka Bluetooth. Ciesz się odtwarzaniem Spotify Tap, doskonałą jakością dźwięku dzięki Qualcomm® aptX oraz dwuletnią gwarancją.

Cena Jabra Elite 4

Te wkładki douszne można znaleźć u wybranych sprzedawców w cenie 469 zł.

źródło: Studio111