Pojedyncza słuchawka Bluetooth do telefonu nie służy do słuchania muzyki, lecz do rozmów telefonicznych. Podczas używania drugie ucho pozostaje wolne, więc nie jesteśmy odcięci od dźwięków zewnętrznych. Jest to ważne szczególnie w samochodzie, ale przydaje się również w biurze.

Najlepsza słuchawka Bluetooth do telefonu

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest idealny do samochodu, biura lub rozmów w czasie poruszania się po mieście. To pojedyncza słuchawka mono z mikrofonem. Umieszczamy ją w jednym uchu, więc możemy jednocześnie rozmawiać oraz słyszeć to, co dzieje się dookoła. A jeśli chcesz kupić dobre słuchawki do muzyki, to przejdź do rankingu słuchawek prawdziwie bezprzewodowych TWS.

Jaka słuchawka Bluetooth do rozmów? Oto polecane modele:

Najtańszą, godną uwagi słuchawkę można już kupić za około 60 - 80 zł, a najlepsze to wydatek rzędu kilkuset złotych. Sprawdziliśmy modele z różnych przedziałów cenowych i wybraliśmy dla Was te, które uważamy za najciekawsze, warte polecenia. Pod uwagę wzięliśmy wygodę, czas pracy na baterii, jakość wykonania, jakość mikrofonu i cenę. Często o wyborze konkretnego modelu w dużej mierze zadecyduje jego cena lub wygląd. Dla niektórych słuchawka może być jedynie prostym przedmiotem funkcjonalnym, pomocnym przy wykonywaniu zawodu.

Alternatywa: dobre słuchawki bezprzewodowe TWS do rozmów

Pojedyncza słuchawka Bluetooth służy niemal wyłącznie do rozmów telefonicznych w samochodzie i biurze. Może być użyteczna również do odsłuchiwania komunikatów głosowych z nawigacji samochodowej, a na niektórych da się też słuchać muzyki. Warto jednak rozważyć dobrą i znacznie bardziej uniwersalną alternatywę.

O wiele lepszą jakość dźwięku podczas słuchania muzyki oferują stereofoniczne słuchawki bezprzewodowe bez kabla (TWS - True Wireless). W dodatku wiele z nich ma również opcję używania tylko jednej słuchawki w sytuacji, gdy drugie ucho chcesz mieć wolne, aby słuchać dźwięków w otoczeniu. W takim przypadku aktywuje się mikrofon tylko w jednej słuchawce (lewej lub prawej), a jakość tego mikrofonu w dobrych słuchawkach Bluetooth może być zbliżona, a nawet lepsza niż w pojedynczej słuchawce wyłącznie do rozmów.

Wadą jest to, że słuchawki bezprzewodowe TWS kosztują zazwyczaj więcej, ale za to przydają się o wiele częściej niż prosta słuchawka do samochodu i biura. Ponadto słuchawki bezprzewodowe TWS są zazwyczaj mniejsze - wiele z nich mieści się niemal całkowicie w uchu (np. Samsung Galaxy Buds 2 czy Buds 2 Pro).

Zupełnie szczerze warto rozważyć taką opcję, bo nie musisz kupować oddzielnych słuchawek do rozmów i muzyki. Wydajesz pieniądze raz i masz podwójną funkcjonalność i bardzo dobrą jakość.

Słuchawka bezprzewodowa do rozmów telefonicznych - ranking

Jabra Talk 5 - tania słuchawka Bluetooth do rozmów do 70 zł Ocena benchmark.pl









4/5 W świecie pojedynczych słuchawek do rozmów jednym z liderów jest Jabra. Głównym powodem jest to, że nawet tanie modele tego producenta mają dobrą jakość mikrofonu i są wygodne, a przy okazji nie rozpadają się po kilku miesiącach używania. Dlatego zaczynam właśnie od niedrogiego modelu Jabra Talk 5, który pomimo niskiej ceny około 70 zł ma wiele pozytywnych opinii. Zapewne nie trzeba podkreślać, że w tej cenie nie należy oczekiwać cudów, ale zaznaczę, iż Jabra Talk 5 nie służy do słuchania muzyki, ani do użytku podczas aktywności sportowych. To prosty, ale dobry model tylko do rozmów telefonicznych, przeznaczony głównie dla kierowców i osób pracujących w biurze. Słuchawka jest starannie wykonana, bardzo lekka, komfortowo leży w uchu, ma wygodny pałąk zabezpieczający przed wypadaniem, a jej mikrofon dobrze wyłapuje głos, a obsługa jest łatwa. Może być podłączona jednocześnie do dwóch urządzeń. Jakość słyszanego dźwięku stoi na wystarczającym poziomie, by móc się porozumieć. Zasięg to 10 metrów. Łączny czas rozmów wynosi maksymalnie 11 godzin, czas czuwania do 10 dni, a czas ładowania 2 godziny. Warto dodać, że model Talk 5 ma starą łączność Bluetooth 2.1, ale naturalnie wciąż może łączyć się z telefonami z nowszym standardem Bluetooth 3, 4 i 5 (kompatybilność jest zachowana). Najważniejsze cechy: Deklarowany czas rozmów 660 min.

Zasięg pracy 10 m

Ilość jednocześnie sparowanych urządzeń Bluetooth max. 2

New Bee LC-B41 - uniwersalna słuchawka bezprzewodowa do 100zł Ocena benchmark.pl









4/5 To zaskakująco dobra słuchawka do rozmów, zwłaszcza w tak atrakcyjnej cenie, jak 80 zł. Wyróżnia się możliwością podłączenia drugiej słuchawki i działania w trybie stereo. Pochwalić trzeba też długi czas pracy na baterii, wynoszący nawet ponad 20 godzin. Ma funkcję redukcji szumu CVC 6.0, która podnosi czystość dźwięku w czasie rozmowy. Pasuje zarówno do lewego, jak i prawego ucha, wygląda atrakcyjnie, ma parę nakładek i zaczepów w komplecie, a do tego małe etui ochronne. Korzysta z łączności Bluetooth 5.0. Z całą pewnością jest to jedna z najlepszych słuchawek mono do rozmów, za mniej niż 100 zł. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 720 godz.

Deklarowany czas rozmów 1440 min.

Zasięg pracy 15 m

Ilość jednocześnie sparowanych urządzeń Bluetooth max. 2

Waga 12 g

Jabra Talk 15 SE - dobra słuchawka BT do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jabra Talk 15 SE to nowsza wersja modelu Jabra Talk 15, wykorzystująca nowocześniejszą i bardziej energooszczędną łączność Bluetooth 5.0. Dzięki temu czas pracy wydłużył się o godzinę i wynosi teraz 7 godzin, a czas czuwania wynosi 14 dni. Obsługuje parowanie do ośmiu telefonów, ale jednocześnie może być podłączona do dwóch. Zaletą w porównaniu do tańszego modelu Jabra Talk 5 jest to, że na Jabra Talk 15 SE można słuchać muzyki i wszelkich multimediów. Rzecz jasna nie jest to wciąż idealny sprzęt do muzyki (od tego są bezprzewodowe słuchawki stereo), ale najważniejsze, że jest taka opcja. Może się to przydać choćby podczas oglądania filmów na smartfonie lub odsłuchiwania poleceń nawigacji samochodowej. Konstrukcja jest dobrze wykonana, lekka i wygodna, a jakość mikrofonu wystarczająca. Zasięg maksymalny to 10 metrów. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas rozmów 420 min.

Zasięg pracy 10 m

Ilość jednocześnie sparowanych urządzeń Bluetooth max. 2

Jabra Talk 25 SE - lekka i wygodna słuchawka do rozmów i multimediów do 150 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Obsługuje multimedia, więc można na niej słuchać radia, podcastów, filmów, muzyki i głosu z nawigacji samochodowej. Nadaje się również do rozmów przez komunikatory internetowe. Czas ciągłych rozmów to maksymalnie 9 godzin, a czas czuwania 10 dni. Słuchawka wyłącza automatycznie się jeśli nie jest używana przez godzinę. Jest bardzo lekka i wygodna, a obsługa jest prosta. Jabra Talk 25 SE podobnie jak tańszy model obsługuje parowanie z ośmioma telefonami, ale jednocześnie utrzymuje połączenie z dwoma. Ma nowoczesną łączność Bluetooth 5 i zasięg do 10 metrów. Ma wygodny pałąk przytrzymujący słuchawkę stabilnie w uchu, choć rzecz jasna realna ergonomia uzależniona jest od indywidualnego kształtu i wielkości małżowiny usznej. Ogólne opinie o produkcie są w bardzo pozytywne. Niektóre osoby zaznaczają, że słuchawka mogłaby być głośniejsza, ale to może zależeć od ustawień i regulacji głośności na telefonie. Jabra Talk 25 SE to dobra słuchawka bezprzewodowa do samochodu i biura. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas rozmów 540 min.

Zasięg pracy 10 m

Ilość jednocześnie sparowanych urządzeń Bluetooth max. 2

Plantronics Voyager Legend - dobra słuchawka Bluetooth do 300 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Słuchawka znana od dłuższego czasu i ceniona ze względu na jakość mikrofonu oraz solidną konstrukcję. Ma on skuteczną redukcję szumu z tła i realnie umożliwia prowadzenie wyraźnych, czystych rozmów głosowych. Starszy Bluetooth 3.0 tutaj w niczym nie przeszkadza - jest bardziej energochłonny, ale o jakość i siłę sygnału nie trzeba się martwić. Ciągły czas pracy na baterii to około 7 godzin, co w zależności od intensywności połączeń może przełożyć się na ładowanie słuchawki raz na 3 dni. Plantronics Voyager Legend dostępny jest też w zestawie z etui ładującym. To opcja trochę droższa, ale opłacalna ze względu na dłuższy czas pracy oraz mniejszy problem z doładowywaniem. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 264 godz.

Deklarowany czas rozmów 420 min.

Zasięg pracy 10 m

Waga 18 g

BlueParrott M300-XT - najlepszy zestaw słuchawkowy do rozmów do 400 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 To jeden z najlepszych zestawów słuchawkowych, jaki warto polecić, za w miarę rozsądne pieniądze. Oferuje do 14 godzin czasu pracy (ładowanie przez USB-C) i bardzo pozytywnie zaskakuje jakością dźwięku w obu kierunkach. Głos jest głęboki, mocny, głośny i czysty, a odgłosy z tła są skutecznie redukowane. Mikrofon redukuje nawet do 80% szumu z otoczenia użytkownika. Zaletą jest też mocny sygnał i stabilne połączenie Bluetooth 5.1, na dystansie nawet 100 metrów na otwartej przestrzeni lub kilkadziesiąt w budynku. BlueParrott M300-XT można sparować nawet z ośmioma urządzeniami i łączyć jednocześnie z dwoma. Ma też komunikację NFC, służącą do szybkiego parowania ze smartfonem - wystarczy zbliżyć ją do tyłu telefonu przy pierwszej konfiguracji, później łączy się automatycznie. Słuchawka jest dość lekka i z całą pewnością bardzo wygodna, dobrze wykonana, a nawet odporna na lekki deszcz (IP54). Po wstępnym przyzwyczajeniu można ją nosić godzinami i nie czuć zmęczenia. Obsługa też jest łatwa i bezproblemowa. BlueParrott M300-XT to najlepsza słuchawka Bluetooth do samochodu i biura, za mniej niż 400 zł. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 420 godz.

Deklarowany czas rozmów 840 min.

Zasięg pracy 15 m

Waga 20 g

Najlepszą słuchawką do rozmów jest najprawdopodobniej BlueParrott M300-XT. Bateria wystarcza na kilkanaście godzin, możliwe jest parowanie z ośmioma urządzeniami (dwa jednocześnie), ma NFC do szybkiej konfiguracji, zasięg Bluetooth 5.1 do 100 metrów, wysoką jakość mikrofonu i dźwięku, wygodną konstrukcję i obsługuje się ją łatwo. To zestaw słuchawkowy wart zakupu w 2023 roku. Jeżeli kilkaset złotych to kwota poza budżetem, spokojnie można zdecydować się na zakup któregoś z modeli Talk od marki Jabra.