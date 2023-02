Ile kabli potrzeba, by spowodować problemy z ponad 300 lotami w ciągu jednego dnia? Okazuje się, że wystarczą zaledwie cztery. Wystarczy je… przeciąć.

Cztery (przecięte) światłowody uziemiły samoloty Lufthansy

Ponad 200 lotów zostało odwołanych, a kolejna setka została opóźniona – to wynik awarii systemu informatycznego Lufthansy, do którego doszło z wtorku na środę. Jak się okazuje, wszystkiemu winne były cztery podziemne światłowody należące do Deutsche Telekom, które zostały przecięte podczas prac prowadzonych przy torach Deutsche Bahn.

Przecięte światłowody spowodowały awarię systemu IT, co uniemożliwiło działanie Globalnego centrum operacji lotniczych Lufthansy. Przez to samoloty mające startować z tamtejszego lotniska zostały uziemione, a te, które miały tam lądować – zostały przekierowane na inne porty.

rozwiń

Uszkodzone światłowody spowodowały awarię systemu odpowiedzialnego za lotniskową obsługę pasażerów. Ze względu na to, że ma on scentralizowaną strukturę, niemożliwe było ominięcie problemu – trzeba było poczekać aż kable zostaną naprawione. To zaś wymagało czasu.

Trudny tydzień na niemieckich lotniskach

To był trudny tydzień dla (pasażerów) linii lotniczych w Niemczech. Dzień po wydarzeniach we Frankfurcie rosyjscy cyberprzestępcy zakłócili działanie kilku niemieckich lotnisk. Co więcej, w piątek Lufthansa zmuszona była opóźnić i odwołać ponad tysiąc lotów z powodu całodniowego strajku zwołanego przez jeden ze związków zawodowych.

rozwiń

Źródło: Reuters, TechSpot, Tech Xplore