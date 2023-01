Amerykańska Agencja Kosmiczna wraz z firmą Boeing pracuje nad nowym projektem samolotu, który mógłby pomóc zredukować emisje i zminimalizować wpływ latania na zmiany klimatyczne

NASA ogłasza współpracę z Boeingiem

Dwie potęgi lotnicze ogłosiły współpracę w celu stworzenia nowego modelu ekonomicznego samolotu wąskokadłubowego do użytku komercyjnego. NASA jest agencją nie tylko kosmiczną i lotniczą, ale także klimatyczną. Prowadzi ona rozległe badania i monitoruje Ziemię z kosmosu, choćby spektrometrem EMIT, badającym źródła pyłu albo przy użyciu nadzorującego ziemskie wody satelity SWOT. Ale NASA opracowuje też samoloty i wspiera rozwój technologii lotniczych, które ostatecznie trafiają do samolotów komercyjnych, z których większość z nas korzysta obecnie.

Kiedy lecisz jakimkolwiek samolotem jesteś otoczony technologią NASA

- Bill Nelson, administrator NASA

W latach '70 XX wieku NASA stworzyła pionowe przedłużenia na końcówkach skrzydeł, zwane wingletami, które teraz są powszechne we wszystkich typach samolotów pasażerskich. Agencja ma nadzieję, że projekt Sustainable Flight Demonstrator może zapewnić podobny rodzaj innowacji w postaci nowej struktury skrzydła. Transsoniczne skrzydło z kratownicą, jakie w ramach projektu powstanie we współpracy z Boeingiem powinno doprowadzić do tego, że samolot podczas lotu będzie zużywał nawet do 30% mniej paliwa niż obecne modele.

Transsoniczne skrzydło ze stężonymi kratownicami

Jak podaje NASA, od dawna znana jest aerodynamika tak skonfigurowanego skrzydła, które zapewnia mniejszy opór samolotu przy zachowaniu siły nośnej. Wyzwaniem jest jednak stworzenie struktury, która będzie działać z tak skonstruowanymi skrzydłami, bez dodawania do samolotu zbyt dużej wagi.

Już w 2019 roku Boeing zaprezentował pierwszy koncept takiego samolotu, ale prace nad zintegrowaniem innych technologii przeciągały się. NASA chce odejść od konstrukcji samolotów eksperymentalnych i kompleksowo opracować technologię, której Boeing mógłby używać w swoich komercyjnych modelach. Agencja ma zamiar oblatać pierwszy prototyp w 2028 roku, by wprowadzić rozwiązania do powszechnego użytku wraz z początkiem nowej dekady.

Źródło: theverge.com