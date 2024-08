Jak dbać o baterię w smartfonie? Nie ładuj go w ten sposób

Ładowanie telefonu na noc może szkodzić baterii. Jak dbać o jej żywotność? Ładuj do 80 proc. Nowoczesne smartfony, takie jak Google Pixel czy Samsung Galaxy, oferują funkcje pomagające zarządzać ładowaniem. Sprawdź, jak to zrobić.

Podłączanie telefonu do ładowarki na noc to nawyk wielu z nas, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie dla długowieczności baterii. Okazuje się, że dla zdrowia akumulatora lepiej jest przestać ładować go po osiągnięciu 80 procent.

Dlaczego nie warto ładować do pełna?

Jak tłumaczy David Nield na łamach popsci.com, współczesne telefony mają wbudowane funkcje zarządzania ładowaniem. W przypadku smartfonów z systemem Android można ustawić powiadomienia na określonym poziomie naładowania, na przykład 80 procent.

Z technologicznego punktu widzenia, ładowanie baterii do pełna nie jest niebezpieczne, ale w dłuższej perspektywie wpływa na jej żywotność. Baterie litowo-jonowe, które znajdują się w większości nowoczesnych urządzeń, najlepiej działają, gdy są ładowane do około 80-85 procent.

Jak działa bateria litowo-jonowa?

Baterie te magazynują energię elektryczną jako energię chemiczną i stopniowo ogniwa te ulegają chemicznemu starzeniu. Pełne ładowanie powoduje, że bateria szybciej się zużywa. Proces ten można porównać do wlewania wody do już nasyconej gąbki. Nie przynosi to korzyści, a wręcz przeciwnie, może zaszkodzić.

W miarę rozwoju technologii, producenci, tacy jak Samsung czy Apple, wprowadzili rozwiązania, które pomagają w zarządzaniu stresem baterii, minimalizując jego wpływ. Jednak wciąż można podjąć kroki, aby bateria w naszym telefonie działała dłużej.

Jak ustawić ładowanie do 80 procent?

Użytkownicy smartfonów Google Pixel mogą skorzystać z opcji Adaptive Charging w ustawieniach baterii. Dzięki temu telefon uczy się naszego trybu dnia i ładuje się w pełni tylko wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne.

W telefonach Samsung Galaxy można wybrać opcję Battery Protection w ustawieniach, która ogranicza ładowanie do 80 procent. Można także ustawić powiadomienia, które poinformują nas, gdy bateria osiągnie ten poziom.

Jeśli korzystasz z innego modelu telefonu z Androidem, warto wypróbować aplikację Battery Guru z Google Play, która pozwala na ustawienie alarmów na określonym poziomie naładowania baterii.