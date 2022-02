Netflix słynie z filmów i seriali, od których trudno się oderwać. Jak wygląda to w rzeczywistości – na ile godzin każdego dnia potrafi przykuć nas, widzów do ekranów? I czy robi to dużo skuteczniej niż konkurencja?

Netflix zabiera nam wiele godzin każdego dnia

Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że Netflix to prawdziwy pożeracz czasu. Pomińmy już kwestię tego, czy jest to dobrze czy źle spędzony czas (bo może być i tak, i tak), a zamiast tego odpowiedzmy sobie na istotniejsze pytanie: ile konkretnie ten najpopularniejszy serwis streamingowy zabiera nam godzin każdego dnia? Mnóstwo! Przeszło 6 i pół godziny dziennie – tyle średnio spędza na Netfliksie każdy spośród ponad 14 milionów jego użytkowników.

To dane pochodzące z badania opracowanego przez Wirtualnemedia.pl, a przedstawiające sytuację w Polsce w styczniu bieżącego roku. Wynik uwzględnia zarówno czas spędzony na stronie internetowej serwisu, jak i w aplikacji.

HBO, Player, Amazon i inni – ile godzin dziennie z nich korzystamy?

Czy konkurenci równie skutecznie przykuwają nas do ekranów? Odpowiedź brzmi: nie. Choć wciąż każdy z tych serwisów potrafi nas na chwilę zatrzymać. Najlepiej – co może być niemałym zaskoczeniem – radzi sobie z tym TVP. Jej serwisy streamingowe potrafią wypełnić użytkownikom średnio niemal 3 i pół godziny dziennie. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Player, z którego korzystamy o niespełna godzinę krócej, a Polsat Go osiąga wynik na poziomie 1 godziny i 45 minut.

Amazon Prime Video, HBO GO i CDA przyciągają nas do siebie na niewiele ponad godzinkę w ciągu dnia, a Polsat Box Go i CANAL+ na niecałą godzinkę. Zdecydowanie najgorzej spośród najpopularniejszych platform streamingowych radzi sobie WP – nie potrafi nas sobą zająć nawet przez pół godziny dziennie. Podsumowując…

Ile czasu zabierają nam serwisy streamingowe? Netflix ma 14,7 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 6:31:57 godz. TVP (VOD) ma 3,1 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 3:27:03 godz. Player ma 4,6 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 2:30:37 godz. Polsat Go ma 2,1 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 1:45:53 godz. Amazon Prime Video ma 2,1 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 1:06:46 godz. HBO GO ma 5,3 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 1:05:46 godz. CDA (VOD) ma 3,7 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 1:02:02 godz. Polsat Box Go ma 3,1 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 0:57:15 godz. CANAL+ (VOD) ma 2,5 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 0:54:23 godz. WP (VOD) ma 4,3 mln użytkowników, którzy spędzają tam średnio 0:27:49 godz.

A ty wiesz, ile czasu spędzasz każdego dnia na oglądaniu filmów i seriali?

Źródło: Wirtualnemedia, informacja własna