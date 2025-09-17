Jak eSIM uwalnia Cię od roamingu – podróż po Europie z Yesim

Zapomnij o kosztownym roamingu i stresie z lokalnymi kartami SIM. Dzięki Yesim App korzystasz z internetu w całej Europie szybko, wygodnie i tanio.

Problem roamingu w Europie

Podróże po Europie nigdy nie były prostsze – tanie loty, szybkie pociągi, noclegi dopasowane do każdego planu. Jednym z nielubianych „utrudniaczy” wciąż pozostaje jednak koszt internetu poza krajem.

W Unii Europejskiej obowiązuje zasada „roam like at home”, czyli korzystamy z pakietów krajowych bez dodatkowych opłat. Poza Unią Europejską sytuacja zmienia się diametralnie. Już kilka dni w Szwajcarii, Turcji czy Albanii może wystarczyć, by rachunek za telefon urosnął do naprawdę sporych kwot.

Problem to nie tylko cena. Trudno przewidzieć, ile dokładnie zapłacimy, a nagły brak internetu potrafi naprawdę pokrzyżować plany – brak dostępu do map, problemy z pracą zdalną, zerwany kontakt z bliskimi czy konieczność poszukiwania wolnego Wi-Fi. W takich momentach wirtualna karta eSIM od Yesim App staje się prawdziwym wybawieniem. Kilka kliknięć i internet działa od razu w telefonie, bez wymiany fizycznej karty i bez stresu o wysokie rachunki.

Czym jest eSIM i jak działa?

eSIM to skrót od embedded SIM – czyli wbudowanej karty SIM. Nie musisz już wkładać plastikowej karty do telefonu – wszystko działa dzięki cyfrowemu profilowi zapisanym w pamięci telefonu. Jak działa eSIM w praktyce?

Nie musisz kupować ani wymieniać fizycznych kart SIM.

Wystarczy pobrać aplikację eSIM i zeskanować kod QR.

Jeden telefon może obsługiwać kilka profili eSIM, więc bez problemu połączysz prywatny numer z lokalnym pakietem danych.

Masz też pełną kontrolę – wystarczy jedno kliknięcie, żeby włączyć, wyłączyć albo zmienić plan.

Do tego dochodzi wygoda i bezpieczeństwo: nie zgubisz ani nie uszkodzisz plastikowej karty SIM i nie musisz szukać kiosku w nieznanym kraju.

Dzięki temu rozwiązaniu coraz więcej osób podróżujących po Europie i świecie decyduje się właśnie na eSIM na wakacje.

Dlaczego warto wybrać Yesim App?

Na rynku pojawia się coraz więcej dostawców eSIM. Jednak Yesim App wyróżnia się kilkoma kluczowymi przewagami, które szczególnie docenią osoby podróżujące po Europie.

Najważniejsze zalety Yesim:

Jedna aplikacja, jeden globalny plan – zamiast instalować nową eSIM w każdym kraju, aktywujesz jeden profil, który działa w 200+ państwach.

– zamiast instalować nową eSIM w każdym kraju, aktywujesz jeden profil, który działa w 200+ państwach. Szybka aktywacja – instalacja trwa kilka minut, nie wymaga wizyty w salonie.

– instalacja trwa kilka minut, nie wymaga wizyty w salonie. Przejrzyste pakiety – od tanich planów lokalnych po duże paczki danych.

– od tanich planów lokalnych po duże paczki danych. Tanie pakiety internetowe – ceny od 4,5 €, często niższe niż u konkurencji.

– ceny od 4,5 €, często niższe niż u konkurencji. Internet bez roamingu – brak niespodziewanych opłat, pełna przewidywalność.

– brak niespodziewanych opłat, pełna przewidywalność. Wirtualne numery – możliwość korzystania z dodatkowych numerów do pracy czy prywatności.

– możliwość korzystania z dodatkowych numerów do pracy czy prywatności. Obsługa B2B – firmy mogą centralnie zarządzać dostępem, doładowaniami i numerami dla pracowników.

Dodatkowo, dla nowych klientów dostępny jest kod rabatowy YESIMULMNE10, który daje 10% zniżki na pierwszy zakup.



Jak aktywować eSIM z Yesim?

Proces aktywacji został maksymalnie uproszczony. Nie trzeba mieć wiedzy technicznej – wystarczy wykonać cztery kroki:

Pobierz aplikację Yesim App ze sklepu App Store lub Google Play. Wybierz kraj lub region, w którym będziesz korzystać z internetu. Kup pakiet danych – od kilku gigabajtów na weekend po duże paczki na dłuższy pobyt. Zeskanuj kod QR wygenerowany w aplikacji – gotowe!

Całość trwa mniej niż 5 minut. Po instalacji możesz już surfować, pisać, dzwonić przez komunikatory – tak jak w domu.

Ile można zaoszczędzić?

Każdy, kto choć raz dostał rachunek za roaming spoza UE, wie, że to potrafi być bolesne doświadczenie. Kilka godzin korzystania z map czy oglądania wideo może kosztować kilkaset złotych. Z Yesim App:

płacisz z góry, więc masz pełną kontrolę nad kosztami,

jednym pakietem obsłużysz kilka krajów – np. jadąc autem przez Niemcy, Austrię i Włochy, nie musisz kupować trzech różnych kart,

możesz dokupić dane w każdej chwili, bez wychodzenia z hotelu czy lotniska.

Efekt? Wydajesz mniej, stresujesz się mniej, korzystasz więcej.

Czy eSIM działa na Twoim telefonie?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Na szczęście lista urządzeń obsługujących eSIM rośnie z roku na rok.

eSIM na iPhone

Apple od iPhone’ów XS i XS Max umożliwia korzystanie z eSIM, czyli wirtualnej karty SIM bez wkładania plastikowej karty – większość nowszych modeli iPhone’a jest już gotowa do użycia tej funkcji. Masz nowszy iPhone? Prawdopodobnie wystarczy włączyć funkcję w ustawieniach sieci, i gotowe!

eSIM na Android

Coraz więcej telefonów z Androidem obsługuje eSIM, choć nie każdy model ją ma. Masz flagowego Samsunga – Galaxy S21, S22, S23 lub Note? Wtedy prawie na pewno Twój telefon jest gotowy na wirtualną kartę SIM. Tak samo Pixel od 3. generacji i niektóre telefony Xiaomi, Oppo czy Huawei.

Jak sprawdzić kompatybilność?

Sprawdzenie, czy Twój telefon obsługuje eSIM, jest proste i zajmuje dosłownie kilka sekund. Wystarczy:

Wejdź w ustawienia telefonu → Sieć komórkowa.

Jeśli widzisz opcję „Dodaj plan eSIM” – Twój telefon jest gotowy.

Warto wiedzieć: eSIM działa równolegle z fizyczną kartą SIM. To znaczy, że możesz mieć np. polski numer do rozmów i jednocześnie korzystać z internetu za granicą dzięki Yesim.

Pakiety i wykorzystanie danych

Jak najlepiej korzystać z danych za granicą? Kilka praktycznych wskazówek:

Tryb oszczędzania danych – włącz go w telefonie, aby aplikacje w tle nie zużywały transferu.

– włącz go w telefonie, aby aplikacje w tle nie zużywały transferu. Mapy offline – pobierz fragmenty Google Maps przed podróżą, wtedy internet zużywasz tylko do aktualizacji trasy.

– pobierz fragmenty Google Maps przed podróżą, wtedy internet zużywasz tylko do aktualizacji trasy. Komunikacja przez Wi-Fi – gdy masz dostęp, połącz się i oszczędzaj gigabajty.

– gdy masz dostęp, połącz się i oszczędzaj gigabajty. Czat i e-mail zamiast wideorozmów – mniej obciąża pakiet.

– mniej obciąża pakiet. Automatyczna kontrola zużycia – aplikacja Yesim pokazuje aktualne wykorzystanie, więc nic Cię nie zaskoczy.

A jeśli zabraknie gigabajtów – wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, by dokupić pakiet.

Podsumowanie: eSIM na wakacje bez stresu

eSIM bez roamingu to przyszłość podróży po Europie. Zamiast przepłacać za karty lokalnych operatorów i martwić się limitami, korzystasz z jednego, przejrzystego rozwiązania.

Yesim App wyróżnia się prostotą obsługi, szerokim zasięgiem i korzystnymi cenami. Dzięki temu możesz podróżować po całym kontynencie – od Portugalii po Grecję – z pewnością, że internet będzie działał.

Pobierz aplikację, aktywuj eSIM jeszcze przed wyjazdem i skorzystaj z kodu YESIMULMNE10, aby otrzymać 10% zniżki na start.

