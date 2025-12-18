Pamięć RAM

Kupił podrobione pamięci RAM. Ten sprzęt tylko je przypominał

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Oszuści czyhają na klientów, którzy chcieliby taniej kupić pamięci RAM. Jeden z użytkowników serwisu Reddit kupił atrapy pamięci - to sprzęt, który ma imitować moduły, ale nie działa jak pamięć.

Rekordowe ceny pamięci RAM zachęcają graczy do szukania okazji z drugiej ręki. Warto jednak mieć się na baczności. Jeden z użytkowników serwisu Reddit opisał sytuację, gdzie został w podstępny sposób oszukany.  

Kupił atrapy pamięci  

 Just_Independent_710 znalazł na platformie Facebook Marketplace ogłoszenie z używanymi pamięciami Corsair Dominator Titanium. Zestaw 2 × 32 GB został wystawiony za 450 dol., czyli znacznie taniej, niż wynoszą obecnie ceny rynkowe. Sprzęt na pierwszy rzut oka wygląda na oryginalny i w pełni sprawny.

Corsair Dominator Platinum - atrapy pamięci
Kupiony sprzęt na pierwszy rzut oka wyglądała, jak normalne pamięci RAM

W rzeczywistości okazało się jednak, że były to jedynie atrapy modułów pamięci RAM. Producent oferuje takie akcesoria jako element estetyczny – imitacje modułów z podświetleniem RGB, przeznaczone wyłącznie do poprawy wyglądu komputera. Oszust działał z dużą premedytacją – przekleił nawet naklejki z oryginalnych modułów.

Porównanie pamięci RAM
Porównanie oryginalnego modułu pamięci DDR5 (u góry) i atrapy modułu (na dole) - źródło: Reddit /BeautifulAd5310

Trzeba zachować czujność

Pamięci RAM stają się coraz droższe, dlatego oszustwa związane z „okazyjnymi” ofertami mogą pojawiać się coraz częściej. W tym przypadku na pierwszy rzut oka bardzo trudno było rozpoznać fałszywy sprzęt. Jedynie bardziej spostrzegawczy użytkownicy mogli zauważyć, że atrapy modułów mają rzadziej rozmieszczone styki w złączu.

Niedawno pisaliśmy również o innym oszustwie, w którym klient kupił rzekomo nowe pamięci ADATA XPG DDR5 a w rzeczywistości otrzymał stare moduły DDR2 z przyklejonymi naklejkami.

