OnePlus 15R zaprezentowany. A wraz z nim nowy tablet i zegarek
OnePlus 15R ma baterię o pojemności 7400 mAh, co jest najwyższym wynikiem w historii całej marki. Nie zabrakło jednak i kompromisów.
Niedawno Norbert testował flagowego OnePlusa 15, a tymczasem producent wprowadza na rynek jego tańszy odpowiednik - OnePlus 15R.
OnePlus 15R kontra OnePlus 15 - porównanie specyfikacji
Wizualnie OnePlus 15R wyraźnie nawiązuje do OnePlusa 15, choć w oczy rzuca się brak trzeciego obiektywu, dzięki czemu oba smartfony łatwo jest od siebie odróżnić.
A tak prezentują się różnice w wyposażeniu:
|OnePlus 15R
|OnePlus 15
|Ekran
|OLED 6,83 cala,
2800 × 1272 (450 ppi),
do 165 Hz LTPO,
jasność do 1800 nitów
|Głośniki
|Stereo
|Czip
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Pamięć RAM
|12 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|256 lub 512 GB,
UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0
|Aparat tele
|-
|50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
peryskopowy,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|32 Mpix,
f/2,4
|Bateria
|7400 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W
|7300 mAh,
ładowanie 120 W,
bezprzewodowe 50 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB 2.0
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB 3.2
|eSIM
|Nie
|Tak
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|163,41 × 77,04 × 8,3 mm
|161,42 × 76,67 × 8,1 mm
|Waga
|214 g
|211 g
|Android
|Android 16,
OxygenOS 16
|Odporność
|IP69K,
Gorilla Glass 7i
|IP69K,
Gorilla Glass Victus 2
|OnePlus 15R
|OnePlus 15
|Ekran
|OLED 6,83 cala,
2800 × 1272 (450 ppi),
do 165 Hz LTPO,
jasność do 1800 nitów
|OLED 6,83 cala,
2800 × 1272 (450 ppi),
do 165 Hz LTPO,
jasność do 1800 nitów
|Głośniki
|Stereo
|Stereo
|Czip
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Pamięć RAM
|12 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|256 lub 512 GB,
UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0
|Aparat tele
|-
|50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
peryskopowy,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|32 Mpix,
f/2,4
|32 Mpix,
f/2,4
|Bateria
|7400 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W
|7300 mAh,
ładowanie 120 W,
bezprzewodowe 50 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB 2.0
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB 3.2
|eSIM
|Nie
|Tak
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|163,41 x 77,04 x 8,3 mm
|161,42 x 76,67 x 8,1 mm
|Waga
|214 g
|211 g
|Android
|Android 16,
OxygenOS 16
|Android 16,
OxygenOS 16
|Odporność
|IP69K,
Gorilla Glass 7i
|IP69K,
Gorilla Glass Victus 2
OnePlus 15R ma przede wszystkim niższej klasy czip (tak, Snapdragon 8 Gen 5 to inny układ niż Snapdragon 8 Elite Gen 5), słabszy aparat ultraszerokokątny i brak aparatu z teleobiektywem. Broni się za to większym modułem chłodzenia i odrobinę pojemniejszą baterią, choć z wolniejszym ładowaniem i okrojoną z możliwości ładowania bezprzewodowego.
OnePlus 15R zachowuje za to inne kluczowe cechy droższego brata, w tym ekran z odświeżaniem 165 Hz, najszybszą dostępną na rynku pamięć, panel dotykowy ze skróconym czasem reakcji, nagrywanie 4K w 120 kl./s, funkcję Mind Space do podsumowywania notatek czy ulepszony żyroskop.
OnePlus Pad Go 2 to nowy tablet ze średniej półki
Najprzystępniejszy cenowo tablet OnePlusa doczekał się swojego następcy. OnePlus Pad Go 2 ma większy ekran o wyższej częstotliwości odświeżania, wydajniejszy czip i pojemniejszą baterię.
Specyfikacja tabletu obejmuje:
- ekran IPS 12,1 cala o rozdzielczości 2800 x 1980 (283 ppi), proporcjach 7:5 i odświeżaniu 120 Hz;
- 4 głośniki;
- MediaTeka Dimensity 7300-Ultra;
- 8 GB pamięci RAM (LPDDR5X);
- 128 lub 256 GB pamięci na dane (UFS 3.1);
- aparat główny 8 Mpix;
- aparat przedni 8 Mpix;
- baterię 10 050 mAh z ładowaniem 33 W;
- Wi-Fi 6;
- Bluetooth 5.4;
- 5G (opcjonalnie);
- wymiary 266,01 x 192,77 x 6,83 mm;
- wagę 597 g;
- Androida 16 z OxygenOS 16.
Tablet jest kompatybilny z nowym rysikiem OnePlus Pad Go 2 Stylo, ale ten będzie sprzedawany oddzielnie.
Jest i nowy zegarek OnePlus Watch Lite
OnePlus Watch Lite, w przeciwieństwie chociażby do OnePlus Watcha 3, nie działa pod kontrolą systemu Wear OS, lecz prostszego i autorskiego oprogramowania OxygenOS Watch 7.1. Wynagradza to za to czasem pracy, bo zegarek ma działać na jednym ładowaniu nawet 10 dni.
OnePlus Watch Lite ma:
- ekran OLED 1,46 cala o rozdzielczości 464 x 464 i jasności do 3000 nitów;
- kopertę i koronkę ze stali nierdzewnej;
- czip BES2800BP;
- 4 GB pamięci na dane;
- dwuzakresowy GPS;
- pulsometr i pulsoksymetr;
- 100 trybów sportowych;
- Bluetooth 5.2;
- możliwość sparowania z dwoma telefonami z różnymi systemami;
- baterię 339 mAh;
- grubość 8,9 mm;
- wagę 35 g bez paska;
- certyfikaty wodoszczelności IP68 i 5 ATM.
OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 i OnePlus Watch Lite - ceny i dostępność
Ceny w internetowym sklepie producenta prezentują się tak:
- OnePlus 15R (12/256 GB) - 749 euro (ok. 3150 zł);
- OnePlus 15R (12/512 GB) - 849 euro (ok. 3570 zł);
- OnePlus Pad Go 2 (8/128 GB GB) - 349 euro (ok. 1470 zł);
- OnePlus Pad Go 2 5G (8/256 GB GB) - 449 euro (ok. 1890 zł);
- OnePlus Watch Lite - 179 euro (ok. 750 zł).
W ramach promocji przedsprzedażowej producent oferuje:
- OnePlus 15R 512 Gb w cenie 256 GB;
- OnePlus Pad Go 2 z rabatem 50 euro;
- OnePlus Watch Lite z rabatem 20 euro.
Start sprzedaży w Polsce zaplanowano na 22 stycznia. Wkrótce ujawnione mają zostać ceny w złotówkach.
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!