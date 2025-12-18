Smartfony

OnePlus 15R zaprezentowany. A wraz z nim nowy tablet i zegarek

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
OnePlus 15R ma baterię o pojemności 7400 mAh, co jest najwyższym wynikiem w historii całej marki. Nie zabrakło jednak i kompromisów.

Niedawno Norbert testował flagowego OnePlusa 15, a tymczasem producent wprowadza na rynek jego tańszy odpowiednik - OnePlus 15R. 

OnePlus 15R kontra OnePlus 15 - porównanie specyfikacji

Wizualnie OnePlus 15R wyraźnie nawiązuje do OnePlusa 15, choć w oczy rzuca się brak trzeciego obiektywu, dzięki czemu oba smartfony łatwo jest od siebie odróżnić. 

A tak prezentują się różnice w wyposażeniu: 

 OnePlus 15ROnePlus 15
EkranOLED 6,83 cala,
2800 × 1272 (450 ppi),
do 165 Hz LTPO,
jasność do 1800 nitów
GłośnikiStereo
CzipSnapdragon 8 Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5
Pamięć RAM12 GB,
LPDDR5X		12 lub 16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane256 lub 512 GB,
UFS 4.1		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
Aparat UW8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0		50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0
Aparat tele-50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
peryskopowy,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni32 Mpix,
f/2,4
Bateria7400 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W		7300 mAh,
ładowanie 120 W,
bezprzewodowe 50 W
Łączność5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB 2.0		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB 3.2
eSIMNieTak
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
Wymiary163,41 × 77,04 × 8,3 mm161,42 × 76,67 × 8,1 mm
Waga214 g211 g
AndroidAndroid 16,
OxygenOS 16
OdpornośćIP69K,
Gorilla Glass 7i		IP69K,
Gorilla Glass Victus 2
OnePlus 15R ma przede wszystkim niższej klasy czip (tak, Snapdragon 8 Gen 5 to inny układ niż Snapdragon 8 Elite Gen 5), słabszy aparat ultraszerokokątny i brak aparatu z teleobiektywem. Broni się za to większym modułem chłodzenia i odrobinę pojemniejszą baterią, choć z wolniejszym ładowaniem i okrojoną z możliwości ładowania bezprzewodowego. 

OnePlus 15R zachowuje za to inne kluczowe cechy droższego brata, w tym ekran z odświeżaniem 165 Hz, najszybszą dostępną na rynku pamięć, panel dotykowy ze skróconym czasem reakcji, nagrywanie 4K w 120 kl./s, funkcję Mind Space do podsumowywania notatek czy ulepszony żyroskop.

OnePlus Pad Go 2 to nowy tablet ze średniej półki

Najprzystępniejszy cenowo tablet OnePlusa doczekał się swojego następcy. OnePlus Pad Go 2 ma większy ekran o wyższej częstotliwości odświeżania, wydajniejszy czip i pojemniejszą baterię. 

Specyfikacja tabletu obejmuje:

  • ekran IPS 12,1 cala o rozdzielczości 2800 x 1980 (283 ppi), proporcjach 7:5 i odświeżaniu 120 Hz;
  • 4 głośniki;
  • MediaTeka Dimensity 7300-Ultra;
  • 8 GB pamięci RAM (LPDDR5X);
  • 128 lub 256 GB pamięci na dane (UFS 3.1);
  • aparat główny 8 Mpix;
  • aparat przedni 8 Mpix;
  • baterię 10 050 mAh z ładowaniem 33 W;
  • Wi-Fi 6;
  • Bluetooth 5.4;
  • 5G (opcjonalnie);
  • wymiary 266,01 x 192,77 x 6,83 mm;
  • wagę 597 g;
  • Androida 16 z OxygenOS 16. 

Tablet jest kompatybilny z nowym rysikiem OnePlus Pad Go 2 Stylo, ale ten będzie sprzedawany oddzielnie.

Jest i nowy zegarek OnePlus Watch Lite

OnePlus Watch Lite, w przeciwieństwie chociażby do OnePlus Watcha 3, nie działa pod kontrolą systemu Wear OS, lecz prostszego i autorskiego oprogramowania OxygenOS Watch 7.1. Wynagradza to za to czasem pracy, bo zegarek ma działać na jednym ładowaniu nawet 10 dni. 

OnePlus Watch Lite ma:

  • ekran OLED 1,46 cala o rozdzielczości 464 x 464 i jasności do 3000 nitów;
  • kopertę i koronkę ze stali nierdzewnej;
  • czip BES2800BP;
  • 4 GB pamięci na dane;
  • dwuzakresowy GPS;
  • pulsometr i pulsoksymetr;
  • 100 trybów sportowych;
  • Bluetooth 5.2;
  • możliwość sparowania z dwoma telefonami z różnymi systemami;
  • baterię 339 mAh;
  • grubość 8,9 mm;
  • wagę 35 g bez paska;
  • certyfikaty wodoszczelności IP68 i 5 ATM.

OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 i OnePlus Watch Lite - ceny i dostępność

Ceny w internetowym sklepie producenta prezentują się tak:

  • OnePlus 15R (12/256 GB) - 749 euro (ok. 3150 zł);
  • OnePlus 15R (12/512 GB) - 849 euro (ok. 3570 zł);
  • OnePlus Pad Go 2 (8/128 GB GB) - 349 euro (ok. 1470 zł);
  • OnePlus Pad Go 2 5G (8/256 GB GB) - 449 euro (ok. 1890 zł);
  • OnePlus Watch Lite - 179 euro (ok. 750 zł).

W ramach promocji przedsprzedażowej producent oferuje:

  • OnePlus 15R 512 Gb w cenie 256 GB;
  • OnePlus Pad Go 2 z rabatem 50 euro;
  • OnePlus Watch Lite z rabatem 20 euro.

Start sprzedaży w Polsce zaplanowano na 22 stycznia. Wkrótce ujawnione mają zostać ceny w złotówkach.

