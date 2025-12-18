OnePlus 15R zaprezentowany. A wraz z nim nowy tablet i zegarek

OnePlus 15R ma baterię o pojemności 7400 mAh, co jest najwyższym wynikiem w historii całej marki. Nie zabrakło jednak i kompromisów.

Niedawno Norbert testował flagowego OnePlusa 15, a tymczasem producent wprowadza na rynek jego tańszy odpowiednik - OnePlus 15R.

OnePlus 15R kontra OnePlus 15 - porównanie specyfikacji

Wizualnie OnePlus 15R wyraźnie nawiązuje do OnePlusa 15, choć w oczy rzuca się brak trzeciego obiektywu, dzięki czemu oba smartfony łatwo jest od siebie odróżnić.

A tak prezentują się różnice w wyposażeniu:

OnePlus 15R OnePlus 15 Ekran OLED 6,83 cala,

2800 × 1272 (450 ppi),

do 165 Hz LTPO,

jasność do 1800 nitów Głośniki Stereo Czip Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.1 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,0 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,0 Aparat tele - 50 Mpix,

teleobiektyw 3,5x,

peryskopowy,

f/2,8,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,4 Bateria 7400 mAh,

ładowanie 80 W,

bezprzewodowe 50 W 7300 mAh,

ładowanie 120 W,

bezprzewodowe 50 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB 2.0 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB 3.2 eSIM Nie Tak Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 163,41 × 77,04 × 8,3 mm 161,42 × 76,67 × 8,1 mm Waga 214 g 211 g Android Android 16,

OxygenOS 16 Odporność IP69K,

Gorilla Glass 7i IP69K,

Gorilla Glass Victus 2

OnePlus 15R OnePlus 15 Ekran OLED 6,83 cala,

2800 × 1272 (450 ppi),

do 165 Hz LTPO,

jasność do 1800 nitów OLED 6,83 cala,

2800 × 1272 (450 ppi),

do 165 Hz LTPO,

jasność do 1800 nitów Głośniki Stereo Stereo Czip Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.1 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,0 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,0 Aparat tele - 50 Mpix,

teleobiektyw 3,5x,

peryskopowy,

f/2,8,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,4 32 Mpix,

f/2,4 Bateria 7400 mAh,

ładowanie 80 W,

bezprzewodowe 50 W 7300 mAh,

ładowanie 120 W,

bezprzewodowe 50 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB 2.0 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB 3.2 eSIM Nie Tak Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 163,41 x 77,04 x 8,3 mm 161,42 x 76,67 x 8,1 mm Waga 214 g 211 g Android Android 16,

OxygenOS 16 Android 16,

OxygenOS 16 Odporność IP69K,

Gorilla Glass 7i IP69K,

Gorilla Glass Victus 2

OnePlus 15R ma przede wszystkim niższej klasy czip (tak, Snapdragon 8 Gen 5 to inny układ niż Snapdragon 8 Elite Gen 5), słabszy aparat ultraszerokokątny i brak aparatu z teleobiektywem. Broni się za to większym modułem chłodzenia i odrobinę pojemniejszą baterią, choć z wolniejszym ładowaniem i okrojoną z możliwości ładowania bezprzewodowego.

OnePlus 15R zachowuje za to inne kluczowe cechy droższego brata, w tym ekran z odświeżaniem 165 Hz, najszybszą dostępną na rynku pamięć, panel dotykowy ze skróconym czasem reakcji, nagrywanie 4K w 120 kl./s, funkcję Mind Space do podsumowywania notatek czy ulepszony żyroskop.

OnePlus Pad Go 2 to nowy tablet ze średniej półki

Najprzystępniejszy cenowo tablet OnePlusa doczekał się swojego następcy. OnePlus Pad Go 2 ma większy ekran o wyższej częstotliwości odświeżania, wydajniejszy czip i pojemniejszą baterię.

Specyfikacja tabletu obejmuje:

ekran IPS 12,1 cala o rozdzielczości 2800 x 1980 (283 ppi), proporcjach 7:5 i odświeżaniu 120 Hz;

4 głośniki;

MediaTeka Dimensity 7300-Ultra;

8 GB pamięci RAM (LPDDR5X);

128 lub 256 GB pamięci na dane (UFS 3.1);

aparat główny 8 Mpix;

aparat przedni 8 Mpix;

baterię 10 050 mAh z ładowaniem 33 W;

Wi-Fi 6;

Bluetooth 5.4;

5G (opcjonalnie);

wymiary 266,01 x 192,77 x 6,83 mm;

wagę 597 g;

Androida 16 z OxygenOS 16.

Tablet jest kompatybilny z nowym rysikiem OnePlus Pad Go 2 Stylo, ale ten będzie sprzedawany oddzielnie.

Jest i nowy zegarek OnePlus Watch Lite

OnePlus Watch Lite, w przeciwieństwie chociażby do OnePlus Watcha 3, nie działa pod kontrolą systemu Wear OS, lecz prostszego i autorskiego oprogramowania OxygenOS Watch 7.1. Wynagradza to za to czasem pracy, bo zegarek ma działać na jednym ładowaniu nawet 10 dni.

OnePlus Watch Lite ma:

ekran OLED 1,46 cala o rozdzielczości 464 x 464 i jasności do 3000 nitów;

kopertę i koronkę ze stali nierdzewnej;

czip BES2800BP;

4 GB pamięci na dane;

dwuzakresowy GPS;

pulsometr i pulsoksymetr;

100 trybów sportowych;

Bluetooth 5.2;

możliwość sparowania z dwoma telefonami z różnymi systemami;

baterię 339 mAh;

grubość 8,9 mm;

wagę 35 g bez paska;

certyfikaty wodoszczelności IP68 i 5 ATM.

OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 i OnePlus Watch Lite - ceny i dostępność

Ceny w internetowym sklepie producenta prezentują się tak:

OnePlus 15R (12/256 GB) - 749 euro (ok. 3150 zł);

OnePlus 15R (12/512 GB) - 849 euro (ok. 3570 zł);

OnePlus Pad Go 2 (8/128 GB GB) - 349 euro (ok. 1470 zł);

OnePlus Pad Go 2 5G (8/256 GB GB) - 449 euro (ok. 1890 zł);

OnePlus Watch Lite - 179 euro (ok. 750 zł).

W ramach promocji przedsprzedażowej producent oferuje:

OnePlus 15R 512 Gb w cenie 256 GB;

OnePlus Pad Go 2 z rabatem 50 euro;

OnePlus Watch Lite z rabatem 20 euro.

Start sprzedaży w Polsce zaplanowano na 22 stycznia. Wkrótce ujawnione mają zostać ceny w złotówkach.