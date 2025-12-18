"FIFA" powraca. Netflix przejął prawa do serii gier

Netflix coraz śmielej rozszerza swoje portfolio o gry wideo. Gigant sięgnął właśnie po wyjątkowo mocną markę.

Gry z serii "FIFA" były tworzone i wydawane przez EA Sports od 1993 do aż 2022 roku. Po niemal 30 latach współpracy studio zrezygnowało jednak z opłacania licencji, stawiając na własną markę EA Sports FC.

Od lat gracze zastanawiali się, czy i kto sięgnie po porzuconą markę. Padło na Netfliksa.

Netflix zapowiada nową grę "FIFA". Premiera w 2026 roku

Netflix pochwalił się nawiązaniem współpracy z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej. Firma chce, by nowa "FIFA" trafiła na platformę latem 2026 roku, jeszcze przed nadchodzącym mundialem.

Produkcję gry powierzono nowemu studiu Delphi Interactive, które współtworzy także nadchodzący tytuł "007 First Light". W materiałach promocyjnych firma chwali się opracowaniem "pionierskiego modelu, który pozwala zminimalizować ryzyko związane z tytułami, obniżyć koszty produkcji oraz zapewnić niespotykaną dotąd spójność działań pomiędzy właścicielami praw intelektualnych, twórcami i programistami".

"FIFA" ma być dostępna na wybranych telewizorach, z możliwością użycia smartfonu jako kontrolera, a subskrybenci Netfliksa będą mogli grać bez dodatkowych opłat. Z zapowiedzi wynika, że twórcy celują w bardziej przystępną rozgrywkę niż EA Sports.