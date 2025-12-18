Internet

Gemini 3 w nowej odsłonie. Google wypełnia lukę w ofercie

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Google wypuścił nową wersję swojego dużego modelu językowego. Gemini 3 Flash ma zachować rozsądny kompromis między skutecznością a szybkością działania.

Najbardziej zaawansowanym modelem Google’a niezmiennie pozostaje wydany w listopadzie Gemini 3 Pro. Efektem ubocznym jego złożoności jest jednak wolne i kosztowne przetwarzanie danych, bo udzielenie odpowiedzi nawet na proste pytanie potrafi trwać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sekund. 

Użytkownicy mieli więc dotychczas do wyboru albo wolny model Gemini 3 Pro, albo szybszy Gemini 2.5 Flash, który należy jednak do poprzedniej generacji. Google postanowił jednak wypełnić lukę w swoim portfolio. 

Gemini 3 Flash już jest

Google deklaruje, że Gemini 3 Flash cechuje się wysoką szybkością działania, a przy tym zachowuje "pionierskie wyniki w zakresie rozumowania na poziomie doktoranckim". 

Nowy model jest czterokrotnie tańszy niż Gemini 3 Pro i konkurencyjny cenowo na tle modeli OpenAI, Claude xAI. W części testów benchmarkowych miał radzić sobie nawet lepiej niż Gemini 2.5 Pro, Sonnet 4.5, GPT 5.2 czy Grok 4.1. Można więc oczekiwać, że Gemini 3 Flash zyska sporą popularność w zewnętrznych aplikacjach AI. 

Google informuje, że z Gemini 3 Flash można już korzystać z aplikacji Gemini na telefony i w przeglądarce. Jest to teraz także domyślny model zasilający Tryb AI w wyszukiwarce.

