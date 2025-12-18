Karty graficzne

AMD po cichu wprowadza nową wersję karty Radeon RX 9060 XT. Czym się różni?

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Firma AMD wprowadziła do swojej oferty kartę graficzną Radeon RX 9060 XT z dopiskiem LP. Nowy model ma cechować się niższym zapotrzebowaniem na energię, ale oferuje też nieco gorsze osiągi.

Karta graficzna Radeon RX 9060 XT zadebiutowała kilka miesięcy temu i stanowi ciekawą propozycję do budowy niedrogich komputerów do gier. Do tej pory model ten był dostępny w dwóch konfiguracjach różniących się pojemnością pamięci wideo – 8 GB lub 16 GB VRAM. 

Niedawno w ofercie producenta pojawiła się nowa wersja – Radeon RX 9060 XT z dopiskiem LP. 

Radeon RX 9060 XT LP – czym różni się od standardowego modelu Radeon RX 9060 XT?

Radeon RX 9060 XT LP oferuje bardzo zbliżoną specyfikację do standardowego Radeona RX 9060 XT. Producent zastosował układ graficzny Navi 44 z 32 jednostkami RDNA 4 oraz maksymalnie 16 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali. 

Wersja LP (Low Power) pracuje jednak z niższymi zegarami, co powinno przekładać się na nieco niższą wydajność. Według danych producenta parametry syntetyczne spadły o około 2,5%, dlatego można zakładać podobną różnicę w rzeczywistych osiągach. Zmiany te pozwoliły jednocześnie obniżyć pobór mocy – maksymalne zużycie energii spadło z 160 W do 140 W. Karta nadal wymaga jednego 8-pinowego złącza zasilania, a producent zaleca stosowanie zasilacza o mocy co najmniej 450 W. 

ModelRadeon RX 9060 XTRadeon RX 9060 XT LPRadeon RX 9060 8 GB
Układ graficznyNavi 44 XTNavi 44 XTNavi 44 XL
Procesory strumieniowe204820481792
RT/AI32/6432/6428/56
Pamięć wideo8 lub 16 GB GDDR6 128-bitdo 16 GB GDDR6 128-bit8 GB GDDR6 128-bit
Taktowanie pamięci20 000 MHz20 000 MHz18 000 MHz
Przepustowość pamięci320 GB/s320 GB/s288 GB/s
Pobór mocy (zasilanie)160 W (8-pin)do 140 W (8-pin)132 W (8-pin)
Cena~1400/1800 zł- -

Bardziej ekonomiczny Radeon RX 9060 XT

Nowa wersja może być interesującym uzupełnieniem oferty producenta, zwłaszcza że w testach Radeona RX 9060 XT 16 GB zwracaliśmy uwagę na stosunkowo wysoki pobór mocy. 

Radeon RX 9060 XT LP został wprowadzony do oferty bez większego rozgłosu. Nie towarzyszyła temu oficjalna premiera, a dostępność kart pozostaje niejasna. Niewykluczone, że model ten trafi głównie do producentów gotowych zestawów komputerowych lub będzie przeznaczony na wybrane rynki, na przykład chiński.

foto na wejście: Adobe Stock

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login