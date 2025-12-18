AMD po cichu wprowadza nową wersję karty Radeon RX 9060 XT. Czym się różni?

Firma AMD wprowadziła do swojej oferty kartę graficzną Radeon RX 9060 XT z dopiskiem LP. Nowy model ma cechować się niższym zapotrzebowaniem na energię, ale oferuje też nieco gorsze osiągi.

Karta graficzna Radeon RX 9060 XT zadebiutowała kilka miesięcy temu i stanowi ciekawą propozycję do budowy niedrogich komputerów do gier. Do tej pory model ten był dostępny w dwóch konfiguracjach różniących się pojemnością pamięci wideo – 8 GB lub 16 GB VRAM.

Niedawno w ofercie producenta pojawiła się nowa wersja – Radeon RX 9060 XT z dopiskiem LP.

Radeon RX 9060 XT LP – czym różni się od standardowego modelu Radeon RX 9060 XT?

Radeon RX 9060 XT LP oferuje bardzo zbliżoną specyfikację do standardowego Radeona RX 9060 XT. Producent zastosował układ graficzny Navi 44 z 32 jednostkami RDNA 4 oraz maksymalnie 16 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali.

Wersja LP (Low Power) pracuje jednak z niższymi zegarami, co powinno przekładać się na nieco niższą wydajność. Według danych producenta parametry syntetyczne spadły o około 2,5%, dlatego można zakładać podobną różnicę w rzeczywistych osiągach. Zmiany te pozwoliły jednocześnie obniżyć pobór mocy – maksymalne zużycie energii spadło z 160 W do 140 W. Karta nadal wymaga jednego 8-pinowego złącza zasilania, a producent zaleca stosowanie zasilacza o mocy co najmniej 450 W.

Model Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9060 XT LP Radeon RX 9060 8 GB Układ graficzny Navi 44 XT Navi 44 XT Navi 44 XL Procesory strumieniowe 2048 2048 1792 RT/AI 32/64 32/64 28/56 Pamięć wideo 8 lub 16 GB GDDR6 128-bit do 16 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 20 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci 320 GB/s 320 GB/s 288 GB/s Pobór mocy (zasilanie) 160 W (8-pin) do 140 W (8-pin) 132 W (8-pin) Cena ~1400/1800 zł - -

Bardziej ekonomiczny Radeon RX 9060 XT

Nowa wersja może być interesującym uzupełnieniem oferty producenta, zwłaszcza że w testach Radeona RX 9060 XT 16 GB zwracaliśmy uwagę na stosunkowo wysoki pobór mocy.

Radeon RX 9060 XT LP został wprowadzony do oferty bez większego rozgłosu. Nie towarzyszyła temu oficjalna premiera, a dostępność kart pozostaje niejasna. Niewykluczone, że model ten trafi głównie do producentów gotowych zestawów komputerowych lub będzie przeznaczony na wybrane rynki, na przykład chiński.

foto na wejście: Adobe Stock