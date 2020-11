Choć wiele ofert to czyta ściema, zdarzają się w Black Friday promocje z prawdziwego zdarzenia – wiesz, takie przez duże „P”. Jeśli myślisz, że twoim łupem może paść telewizor, zapoznaj się z naszym krótkim poradnikiem.

To prawda - wiele już razy radziliśmy, jak wybrać telewizor, żeby wybrać go dobrze. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że podczas walki o ostatnie sztuki produktów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach nie ma czasu na dokładne zapoznawanie się z treścią tych artykułów. Dlatego postanowiliśmy przygotować krótki i konkretny poradnik pod tytułem:

Jak kupić dobry telewizor w Black Friday?

Punkt 1: wybierz właściwy rozmiar

Są cztery kluczowe aspekty – to rozmiar, rozdzielczość, technologia i wyposażenie. Zacznijmy od tego pierwszego – przy dobieraniu tego parametru należy brać pod uwagę przede wszystkim dwie kwestie: 1) czy się zmieści i 2) z jakiej odległości będziemy na niego patrzeć. Mamy nadzieję, że poniższa lista okaże się pomocna:

32-calowy telewizor ma około 73 cm szerokości i dobrze patrzy się na niego z odległości 1 – 2 m

40-calowy telewizor ma około 91 cm szerokości i dobrze patrzy się na niego z odległości 1 – 2,5 m

43-calowy telewizor ma około 96 cm szerokości i dobrze patrzy się na niego z odległości 1 – 2,7 m

50-calowy telewizor ma około 112 cm szerokości i dobrze patrzy się na niego z odległości 1,5 – 3 m

55-calowy telewizor ma około 123 cm szerokości i dobrze patrzy się na niego z odległości 1,5 – 3,5 m

60-calowy telewizor ma około 137 cm szerokości i dobrze patrzy się na niego z odległości 1,7 – 3,8 m

65-calowy telewizor ma około 145 cm szerokości i dobrze patrzy się na niego z odległości 1,7 – 4 m

70-calowy telewizor ma około 158 cm szerokości i dobrze patrzy się na niego z odległości 2 – 4,5 m

Jak widzisz, widełki są dość szerokie, a doświadczenie podpowiada, że lepiej wziąć większy niż mniejszy telewizor. W końcu czy ktoś słyszał kiedyś, żeby inny ktoś po ustawieniu nowiutkiego urządzenia na stoliku powiedział: „kurczę, mogłem jednak wziąć mniejszy”? Wręcz przeciwnie: badania pokazują, że 69% osób żałuje, że nie kupiło większych telewizorów.

Punkt 2: rozdzielczość 4K ma już sens

Jeszcze dwa czy trzy lata temu można się było kłócić, czy zakup telewizora 4K ma sens, czy też dopłacanie do pikseli mija się z celem. Aktualnie treści w rozdzielczości Ultra HD jest pod dostatkiem, więc nie ma się nad czym zastanawiać. I filmy, i gry, i wydarzenia sportowe dobrze ogląda się w takiej jakości.

Jedyne nad czym można się zastanawiać, to czy nie warto stawiać już na telewizor 8K. Choć treści w tej rozdzielczości nie ma zbyt wiele, to taka samsungowa funkcja Inteligentnego Skalowania całkiem dobrze radzi sobie z poprawą szczegółowości. Do tego postęp jest coraz szybszy, więc niewykluczone, że 4K stanie się przeżytkiem szybciej niż się obecnie wydaje.

Punkt 3: technologia jest bardzo ważna

Większość telewizorów na rynku to zwykłe LCD-ki. Aktualnie niewiele można im zarzucić, ale jeśli liczy się na naprawdę wysoką jakość obrazu, to zdecydowanie lepiej jest postawić na telewizor OLED albo QLED. Choć ten drugi to wciąż LCD, to dodana warstwa kropek kwantowych – mówiąc krótko – robi robotę.

Liderem QLED-ów w Polsce jest Samsung, który dla tej swojej rodziny trzyma też najnowocześniejsze technologie. Jeśli więc widzisz „QLED” w nazwie, to wiesz, że możesz liczyć nie tylko na żywe kolory i wysoki kontrast, ale też na Inteligentne Skalowanie, automatyczne dostosowywanie jasności czy efekty dźwięku 3D.

Punkt 4: wyposażenie, czyli dodatki nie bez znaczenia

W ostatnim kroku należy spojrzeć na wyposażenie i tutaj wszystko zależy od tego, do czego zamierzamy wykorzystywać telewizor. Jeśli do oglądania telewizji, to należy zadbać o obecność tunerów DVB (najlepiej DVB-T2, S2 i C). Z kolei tlewizor do filmów i seriali z VOD musi obsługiwać HDR.

Wreszcie: w przypadku telewizora do konsoli nowej generacji istotny jest port HDMI 2.1. Ten standard pozwala liczyć między innymi na jeszcze płynniejszą rozgrywkę oraz automatycznie aktywujący się tryb gry.

Bonusowy punkt 5: jeśli nie musisz, to się nie spiesz, bo ważnych cech jest dużo więcej

Oczywiście jest dużo innych punktów determinujących to, czy telewizor jest dobry, czy nie. To częstotliwość odświeżania panelu (ważna szczególnie dla graczy i kibiców), jasność (mająca wpływ na efekt HDR-u), obsługa kinowych formatów Dolby Vision i Dolby Atmos czy wartość input lagu. Do tych danych jednak tak szybko nie dotrzesz, więc okazja może uciec ci sprzed nosa.

Źródło: Samsung, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: