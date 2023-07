Jak pobrać zdjęcia z dokumentu Google?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zapisać zdjęcia z Dokumentu Google na dysku twardy swojego komputera, ale nie byłeś pewien, jak to zrobić? Nie martw się, jesteś w dobrym miejscu.

Dokumenty Google to fantastyczne narzędzie, które umożliwia na przykład współpracę nad jednym dokumentem. Czasami jednak, w Dokumencie oprócz tekstu znajdują się również zdjęcia czy inne obrazki. Jeżeli ktoś udostępnił Ci Dokument Google do publikacji lub do wykorzystania w innym celu, możesz napotkać problem z wyeksportowaniem plików graficznych.

Niestety, kliknięcie prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na obrazku nie wywołuje opcji zapisywania obrazu. Kliknięcie na obrazek i wybranie skrótu Ctrl+C, a następnie wklejenie go w prograie graficznym również nie działa (jak to często można zrobić w dokumentach typu Word, LibreOffice czy innych darmowych edytorach tekstu).

Jak zapisać obraz z Google Docs?

Na szczęście, istnieją inne, proste metody na wydobycie plików graficznych z Dokumentu Google i zapisanie ich na dysku twardym. Metody są dwie

Pobranie pojedynczych obrazów z Dokumentów Google

Jeśli chcesz szybko pobrać pojedyncze obrazki, najprostszym sposobem jest wykorzystanie funkcji Keep. Ta funkcja pozwala na zapisywanie wybranych elementów w podręcznym, wysuwanym "notatniku", a następnie zapisanie z niego zdjęcia.

Proste i szybkie. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym zdjęciu w Dokumencie Google, wybrać "Wyświetl więcej działań" a następnie wybrać opcję "Zapisz w Keep".

Wybrany przez nas obrazek zostanie zapisany w osobnej zakładce z naszymi notatkami. Zakładka Keep zostanie automatycznie wysunięta z prawej strony ekranu, gdzie znajdziemy wszystkie nasze notatki.

Na samej górze znajduje się nasze zdjęcie, które przesłaliśmy do Keep. Teraz wystarczy kliknąć na zdjęcie przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz obraz jako...".

W ten sposób możemy standardowo pobrać dowolną grafikę umieszczoną w Dokumencie Google - wystarczy dodać ją do Keep, a następnie stamtąd zapisać jako obrazek.

Pobranie wszystkich obrazów na raz z Dokumentów Google

Jeśli jednak musisz zapisać wszystkie obrazki z Dokumentu Google, a pracujesz z dużym plikiem, wypełnionym dziesiątkami grafik, powyższa metoda z użyciem funkcji Keep może okazać się zbyt czasochłonna. W takiej sytuacji możemy skorzystać z innej metody, aby zapisać wszystko jednocześnie.

W tym celu w Dokumencie Google wybierz menu "Plik", a następnie kliknij w "Pobierz" -> "Strona internetowa".

Ta opcja spowoduje wyeksportowanie całej treści dokumentu do pliku strony internetowej (HTML), w którym wszystkie obrazki są ładowane osobno z plików JPG umieszczonych w oddzielnym katalogu. Całość zostanie spakowana do archiwum ZIP, abyśmy mogli pobrać to za jednym zamachem.

Oznacza to, że dostaniemy paczkę, w której wszystkie obrazki są umieszczone w osobnym folderze "images" jako pliki graficzne. Czy można chcieć czegoś więcej?

Znasz jakieś inne sposoby na wydobycie plików graficznych z dokumentu Google? Daj znać w komentarzu.