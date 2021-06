Najpopularniejszy pakiet biurowy - Microsoft Office bez wątpienia jest doskonałym wyborem, jednak ma jedną wadę - nie jest darmowy. Sprawdziłem dwie konkurencyjne platformy - Dokumenty Google oraz Libre Office. Dlaczego rozwiązanie Google jest lepsze?

Dokumenty Google, czy Libre Office? Wybór nie jest prosty

Zarówno Google, jak i Libre oferują pełen pakiet aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, czy też program do prezentacji). Ich cechą wspólną jest też darmowy dostęp do wszystkich funkcji. Nie ma potrzeby kupowania dodatkowych subskrypcji, czy wnoszenia opłat na start. Z podobieństw to właściwie tyle. Co jednak różni obie platformy i dlaczego to Dokumenty Google są lepsze od Libre Office?

Wygląd

Choć wydawać się może, że gust jest kwestią w pełni indywidualną - trudno nie zgodzić się z faktem, że interfejs Libre Office jest po prostu brzydki. Każda istotna funkcjonalność jest oczywiście możliwa do znalezienia, jednak układ graficzny całości według mnie znacznie odbiega od dzisiejszych standardów w projektowaniu aplikacji.

Libre Office po lewej i Dokumenty Google po prawej - różnica w interfejsie

Dokumenty Google są w tym przypadku dużo bardziej intuicyjne w obsłudze - być może dzięki nieco minimalistycznemu projektowi.

Oczywiście, że do obsługi Libre można się przyzwyczaić, jednak wymaga to poświęcenia czasu. Google natomiast daje użytkownikowi poczucie, że przy pierwszym kontakcie z Dokumentami - wie “co, gdzie i jak”.

Tryb online i współpraca

Zaraz po wyglądzie - jest to druga kluczowa cecha, która przemawia na korzyść Dokumentów Google.

Możliwość tworzenia dokumentów w czasie rzeczywistym ze współpracownikami docenią zarówno studenci, którzy zechcą konsultować projekt z prowadzącym zajęcia lub resztą grupy, ale również pracownicy, których praca opiera się o działanie w zespole.

Każda zmiana wprowadzona w dokumencie jest widoczna niemal natychmiast, a oprócz tego możliwe jest dodawanie komentarzy w określonym miejscu dokumentu - w ramach np. sugerowania zmian.

Komentarze w Dokumentach Google

Google radzi sobie świetnie z udostępnianiem dokumentów. Dzięki zapisywaniu ich w chmurze Dysku Google możliwe jest wygenerowanie krótkiego adresu URL i przesłanie go do zainteresowanej osoby.

Libre Office jest daleki od ułatwiania współpracy. Brak w nim jakiegokolwiek wsparcia trybu online, a więc jesteśmy w tym przypadku skazani do pracy w pojedynkę i przesyłania plików drogą tradycyjną - jako załączników w wiadomościach.

Instalacja

Jeśli nie jest Ci jeszcze znana sytuacja, w której natychmiast potrzebujesz edytować jakiś dokument - a na telefonie lub komputerze nie masz dostępu do żadnego edytora - to istnieje duża szansa, że kiedyś poznasz to uczucie.

Libre Office wymaga fizycznego zainstalowania oprogramowania na dysku komputera, a więc niezbędne jest do tego połączenie z internetem. W warunkach domowych zwykle nie ma z tym problemu, ale w podróży dostęp do sieci nie jest już tak oczywisty. Dokumenty Google okazują się zatem idealnym rozwiązaniem, gdyż do ich otwarcia potrzebna jest tylko i wyłącznie przeglądarka internetowa (Chrome, Edge, Firefox, Safari - jakakolwiek).

Przy okazji kwestii instalowania i obsługi aplikacji - docieramy do kolejnej zalety Google, której brak w Libre:

Obsługiwane platformy

Dokumenty Google z racji funkcjonowania za pośrednictwem przeglądarki są niemal nieograniczone pod kątem kompatybilnych platform. Równie dobrze będą one działać na komputerze stacjonarnym lub laptopie, co na smartfonie i tablecie. Dla wygody użytkownika Google udostępnia dedykowane aplikacje na platformy mobilne (iOS oraz Android), ale nie są one niezbędne.

Dokumenty Google na telefonie i tablecie

Libre Office pod tym względem pozostaje w tyle - producent oferuje wersję wyłącznie na komputery.

Przywracanie plików

Dokumenty Google za sprawą stałego zapisywania zmian w chmurze dają poczucie bezpieczeństwa, że żadna edycja wykonana w pliku nie zniszczy całej pracy. Być może mieliście okazję pracować nad ważnym dokumentem przez kilka dni, a po czasie w wyniku małego błędu całość lub ważna część po prostu przepadła i nie było możliwe jej odzyskanie. Nagłe odłączenie zasilania od komputera podczas edytowania tekstu potrafi skutecznie podnieść ciśnienie.

Zapisane wersje pliku w Dokumentach Google

W Libre Office to rzeczywiście może się zdarzyć, a konkurencyjna platforma Google ma na to rozwiązanie. Każdorazowa zmiana dokonana przez właściciela pliku lub dodanego edytora zostaje zapisana i możliwe jest jej przywrócenie. Tym sposobem można niemal w 100% bezpiecznie pracować nad dokumentem bez ryzyka utraty danych w przypadku awarii lub błędu.

Libre Office też warto dać szansę, ale… po co?

To nie jest tak, że traktuję cały pakiet biurowy od Google jako doskonałe narzędzie, które nie ma sobie równych. Libre Office to nadal dobre rozwiązanie, które jest dobrą alternatywą dla osób stosunkowo rzadko korzystających z tego rodzaju aplikacji i być może nie są przyzwyczajone do edytorów w chmurze.

Jeszcze niewiele lat temu większość z nas korzystała ze starego MS Office 2003, który w porównaniu z teraźniejszością nie oferował nic szczególnego - ale i tak każdy go używał. Teraz, kiedy jednak technologia i rozwiązania w sieci są stale rozwijane - warto dać szansę nowym rozwiązaniom, które mogą w niedalekiej przyszłości stać się kierunkiem, w którym będzie podążać konkurencja.