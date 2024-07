Osoby mieszkające lub pracujące na wyższych piętrach często muszą czekać na windę. Istnieje jednak pewien trik, który sprawia, że winda przyjedzie szybciej.

Winda znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie, eliminując konieczność wspinania się po schodach, co jest szczególnie korzystne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Podczas wyjazdów, windy w hotelach pozwalają na szybkie i wygodne przemieszczanie się między piętrami, oszczędzając czas i energię gości. Dzięki windom, transport bagaży staje się znacznie prostszy i mniej męczący, co zwiększa komfort podróżowania.

Winda działa na zasadzie pionowego transportu, gdzie kabina porusza się w szybie za pomocą systemu lin, przeciwwag i silników. Gdy pasażer naciska przycisk wyboru piętra, system sterowania wysyła sygnał do silnika, który napędza kabinę do odpowiedniego poziomu. Czujniki i hamulce bezpieczeństwa kontrolują prędkość i pozycję kabiny, zapewniając płynne i bezpieczne zatrzymywanie na każdym piętrze.

Jak wskazuje serwis T-Online, nie wszyscy znają poprawny sposób obsługi windy. Jan Steeger z firmy Schindler Deutschland, zajmującej się produkcją tych urządzeń, zwrócił uwagę na ważny szczegół podczas ich użytkowania.

Prosty trik z windą

Co w sytuacji, gdy stoimy na parterze, chcielibyśmy wjechać na piąte piętro, a winda obecnie znajduje się na dziesiątym piętrze? Wbrew pozorom, nie powinniśmy tutaj naciskać strzałki w dół (sugerującej zjazd windy z dziesiątgo piętra na parter).



Zawsze naciskamy tę strzałkę, która wskazuje nasz kierunek podróży

Steeger podaje rozwiązanie, które pozwoli przyspieszyć podróż windą. Niezależnie od tego, w którą stronę chcemy jechać, powinniśmy nacisnąć strzałkę wskazującą kierunek podróży, bez względu na to, gdzie obecnie znajduje się winda. Jeśli chcemy jechać w górę, należy nacisnąć strzałkę w górę. Jeśli chcemy jechać w dół, należy nacisnąć strzałkę w dół.

Jeśli będziemy trzymać się tej zasady, podróż windą będzie znacznie szybsza i unikniemy przypadkowego zjazdu w niewłaściwym kierunku.

Nie wszystkie triki z windą działają

W Internecie można znaleźć też inne porady i wskazówki, które mają sprawić, by winda dotarła szybciej i nie zatrzymywała się na innych piętrach. Na przykład jednoczesne naciśnięcie obu strzałek ma przyspieszyć jej przyjazd.

Zapytana przez myHOMEBOOK, Jasmin Fischer, rzeczniczka firmy Thyssenkrupp, wyjaśniła, że ten rzekomy trik to nonsens. „Słyszeliśmy o kilku skrótach klawiaturowych, ale to nie działa,” stwierdziła Fischer. Według niej takie skróty musiałyby być zaprogramowane z wyprzedzeniem, co nie ma miejsca w większości przypadków.

foto: Adobe Stock