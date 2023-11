Ładowanie smartfona, ot prosta rzecz. Nic bardziej mylnego, przynajmniej w przypadku iPhone’ów. Na szczęście firma Apple udostępniła instrukcję, w której opisano jak ładować iPhone. Przeczytaliśmy ją po to żebyście Wy nie musieli. A to porady, które serwuje firma z Cupertino.

Jak ładować iPhone?

iPhone, jak zdecydowana większość nowoczesnych smartfonów, wyposażony jest w baterię litowo-jonową, która zużywa się jak na przykład klocki hamulcowe w samochodzie i należy traktować ją jako część eksploatacyjną.

Bateria w smartfonie Apple ładuje się szybko do około 80% pojemności, a potem przechodzi w tryb powolnego ładowania. W przypadku nagrzania się baterii, system może zatrzymać proces ładowania. Taki algorytm przyczynia się między innymi do zwiększenia żywotności baterii.

Dodajmy, że baterie ładują się w cyklach, więc można je doładowywać w dowolnym momencie. Jeden cykl to wykorzystanie energii równej 100% pojemności baterii, która nie musi pochodzić z jednego ładowania.

Co więcej, z każdym ukończonym cyklem całkowita pojemność baterii spada. Kondycję baterii można sprawdzić w aplikacji Ustawienia stukając kolejno Bateria oraz Kondycja baterii. Mówi się, że jeśli kondycja spadnie poniżej 80% to warto taką baterię wymienić.

Ładowanie iPhone – sposoby

iPhone’a naładować można na trzy sposoby:

podłączyć go do zasilania, używając przewodu USB-C (modele serii 15) lub Lightning (modele serii 5-14) oraz zasilacza,

umieścić go na ładowarce bezprzewodowej, na przykład MagSafe lub innej, ale najlepiej takiej z oznaczeniem „Qi-Certified”, podłączonej do zasilacza. Apple zaleca, aby w tym przypadku iPhone skierowany był ekranem do góry,

podłączyć go do komputera odpowiednim przewodem.

Warto jeszcze wspomnieć, że iPhone’y obsługują funkcję pomagającą zmniejszać szybkość starzenia się baterii, która do swojego działania wykorzystuje między innymi techniki uczenia maszynowego. Aby uaktywnić tę funkcję należy w aplikacji Ustawienia przejść do Kondycja i ładowanie baterii, a następnie włączyć Zoptymalizowane ładowanie baterii. W modelach serii 15 opcja dostępna jest w zakładce Optymalizacja ładowania.

Jak nie ładować iPhone i inne porady

W instrukcji poświęconej bezpieczeństwu użytkowania iPhone’a znaleźć można wiele mniej i bardziej oczywistych wskazówek.

Po pierwsze, nie należy używać uszkodzonych akcesoriów – kabli oraz ładowarek. Smartfona nie powinno się także ładować w otoczeniu, w którym występuje wilgoć. Każdorazowo należy upewnić się także, że oba końce kabla są w pełni włożone w gniazda (smartfona oraz zasilacza lub komputera).

Po drugie, podczas ładowania, a nawet użytkowania, iPhone powinien znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu.

W przypadku korzystania z bezprzewodowej ładowarki należy zdjąć etui, jeśli ma ono jakieś metalowe elementy. Na takiej ładowarce nie należy także umieszczać metalowych przedmiotów, na przykład monet czy biżuterii.

Kolejna sprawa to unikanie długotrwałego kontaktu skóry z kablem w trakcie ładowania. Apple nie zaleca spać ani siedzieć na przewodzie. To samo dotyczy zasilacza. Nie należy umieszczać go na przykład pod kocem podczas ładowania. Nie należy go także używać w mokrych miejscach oraz nie podłączać i odłączać go mokrymi rękami.

Źródło: Apple