Dysk Google nareszcie został wzbogacony o obsługę popularnych skrótów klawiszowych. Przenoszenie i udostępnianie plików właśnie stało się wygodniejsze.

Dysk Google (nareszcie!) obsługuje skróty klawiszowe

Wreszcie możemy skorzystać z podstawowych skrótów klawiszowych wewnątrz usługi Dysk Google. To straszne, jak długo musieliśmy na to czekać, ale wreszcie zrealizujemy najważniejsze akcje bez konieczności klikania prawym przyciskiem myszy na plikach. Co konkretnie dodano?

Ctrl + C (kopiowanie)

Ctrl + X (wycinanie do schowka)

Ctrl + V (wklejanie)

Ctrl + Shift + V (tworzenie skrótu)

Analogiczne skróty zadziałają na Makach, a zatem niezależnie od systemu przenoszenie plików pomiędzy kartami i folderami Dysku Google będzie tak proste, jak we wszystkich innych miejscach.

To nie wszystko, bo wciśnięcie klawiszy Ctrl + C powoduje także skopiowanie nazwy pliku i linku do niego. W praktyce oznacza to tyle, że wygodnie można później kliknąć Ctrl + V na przykład we wiadomości e-mail, by wkleić podlinkowany dokument do udostępnienia.

Kolejnym skrótem klawiszowym jest Ctrl + Enter. Wciśnięcie tych przycisków spowoduje otwarcie danego pliku lub folderu w nowej karcie przeglądarki internetowej. To mała rzecz, ale niewątpliwie praktyczna.

Funkcjonalność jest udostępniania falami, więc nie przejmuj się, jeśli jeszcze nie trafiła do ciebie. Lada dzień powinno się to zmienić.

Źródło: Google, XDA-developers, informacja własna