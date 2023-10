Jak ustawić termostat? Taka temperatura będzie odpowiednia

Początek sezonu grzewczego to okres, w którym musimy odpowiednio przygotować instalacje centralnego ogrzewania. Konieczne jest też rozważenie odpowiedniego ustawienia termostatów. Co oznaczają cyfry i symbole na termostatach i jaką temperaturę utrzymywać w domu?

W Polsce nie mamy sztywno określonych dat rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego. Zazwyczaj trwa on jednak od października do kwietnia. Rozpoczęcie sezonu grzewczego wiąże się z koniecznością zadbania o instalację centralnego ogrzewania i przygotowanie grzejników do pracy. Ważne jest między innymi ich odpowietrzenie. Należy też pamiętać o prawidłowym ustawieniu termostatów.

Przed rozpoczęciem ogrzewania mieszkań wszyscy mieszkańcy powinni ustawić termostaty na najwyższą możliwą temperaturę, czyli na cyfrę "5". Umożliwia to swobodny przepływ wody w instalacji, co może być istotne m.in. w sytuacji, w której konieczne jest uzupełnienie jej braków, co mogło wynikać na przykład z przeprowadzanych w ciągu roku remontów, które wiązały się z ubytkiem wody.

Co oznaczają cyfry na termostacie?

Aby wiedzieć, jak ustawić termostat, konieczne jest zrozumienie, co oznaczają znajdujące się na nim oznaczenia. Najłatwiej jest to zrobić, jeśli znamy model termostatu lub posiadamy instrukcję. Zazwyczaj producenci mają jednak zbliżone poziomy temperatury przypisane do określonych cyfr lub symboli.

Typowe termostaty posiadają sześć lub siedem oznaczeń. Są to przeważnie cyfry od "0" do "5" oraz symbol "śnieżynki", czyli "*". Czasem cyfra "0" i śnieżynka są stosowane zamiennie, czasem oznaczają one inne nastawy.

Co oznacza 0 lub śnieżynka na termostacie?

Jeśli na głowicy znajduje się zarówno symbol śnieżynki, jak i cyfra "0", to cyfra ta oznacza utrzymanie w pomieszczeniu temperatury powyżej 0 stopni Celsjusza, co w praktyce jest tożsame z zakręceniem zaworu. Symbol śnieżynki, czy płatka śniegu, to natomiast temperatura na poziomie ok. 6 stopni Celsjusza. Jest to temperatura niska, ale zapewniająca bezpieczeństwo w kontekście zamarznięcia wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Cyfra 1 na termostacie - co oznacza?

Cyfra "1" to kolejny poziom temperatury na głowicy. Zazwyczaj dotyczy ona temperatury na poziomie 12-13 stopni Celsjusza. Jest to zbyt niska temperatura jak na mieszkanie, ale taka nastawa może się spisać w pomieszczeniach technicznych, garażu czy kotłowni, czyli wszędzie tam, gdzie przebywamy, będąc w cieplejszym ubraniu.

Co oznacza 2 na termostacie?

Kolejny poziom to temperatura ok. 16 stopni Celsjusza. Poziom 2 na termostacie grzejnikowym zapewnia niską temperaturę w pomieszczeniu. Głowice można ustawić w takim położeniu, gdy opuszczamy dom lub określone pomieszczenia na kilka godzin i nie ma potrzeby utrzymywania w nich wysokiej temperatury. Sprawdzi się też w nocy dla osób, które lubią spać w niższej temperaturze.

Poziom 3 na termostacie - jaka to temperatura?

Często w mieszkaniach używamy termostatów ustawionych na poziom "3". Zapewnia on temperaturę ok. 20 stopni Celsjusza w pomieszczeniu. Powinien być on wystarczający do pokoju dziennego czy kuchni, szczególnie dla tych osób, które nie czują się komfortowo w wysokiej temperaturze.

Cyfra 4 na termostacie - jaka temperatura?

Ustawienie termostatu na "4" wiąże się z temperaturą w pomieszczeniu na poziomie ok. 24 stopni Celsjusza. Jest to dobre rozwiązanie do tych pomieszczeń, gdzie potrzebujemy wysokiej temperatury, czyli na przykład w łazience czy pokoju dziecięcym. Dla osób "ciepłolubnych" to właśnie "czwórka" będzie też domyślnym ustawieniem w pokoju dziennym.

Cyfra 5 na termostacie, kiedy lubisz ciepło

Najwyższy poziom na termostacie wiąże się z temperaturą pomieszczenia na poziomie ok. 28 stopni Celsjusza. Rzadko występuje konieczność aż tak dużego nagrzewania pomieszczeń w mieszkaniu, nie licząc łazienki. Nadmierne przegrzewanie mieszkania może być dla nas kosztowne, w związku z czym warto czasem zejść o jeden poziom niżej, aby sprawdzić, czy nie będziemy czuć się komfortowo, oszczędzając jednocześnie pieniądze.

Ustawienie termostatu - uważaj na te błędy

O tym, jakie jest optymalne ustawienie termostatu, zawsze decydują lokatorzy - w końcu to oni muszą czuć się komfortowo. Należy jednak unikać kilku błędów. Po pierwsze - nie należy zasłaniać termostatów. Jeśli nie ma wokół nich dostatecznie dużo wolnej przestrzeni, nie będą one w stanie dobrze regulować temperatury w pomieszczeniu.

Kolejną sprawą, o której warto wiedzieć, jest to, że gdy opuszczamy mieszkanie, warto obniżyć ustawioną temperaturę co najmniej o jeden poziom. Kiedy lokal stoi pusty, nie potrzebuje ciepła, a my zaoszczędzimy kilka groszy. Warto też zakręcać grzejniki na czas intensywnego wietrzenia mieszkania.

Pamiętajcie, że podane w tym artykule zakresy temperatur podane zostały na przykładzie modeli jednego producenta. Każdy z nich może dostarczać termostaty z innymi nastawami domyślnymi. Co więcej, wiele modeli pozwala na regulację nastaw w taki sposób, by dostosować je do własnych potrzeb.