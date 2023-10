Masz pompę ciepła? Koreańczycy mają sposób, by działała lepiej

Rozwój technologii pomp ciepła pozwala na stosowanie w domach taniego i ekologicznego ogrzewania. Jednak aby koszty eksploatacji tego rodzaju urządzenia były odpowiednio niskie, ważne jest jego optymalne ustawienie. Pomóc może sieć neuronowa.

Koreańczycy wiedzą, jak ustawiać pompy ciepła, by koszty ogrzewania budynku były możliwie niskie. W tym celu wykorzystują odpowiednio przeszkoloną sieć neuronową. Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu w Pusan w Korei Południowej twierdzą, że sztuczna inteligencja pomaga w zarządzaniu danymi, dzięki czemu zwiększa się wydajność urządzeń grzewczych.

AI zadba o optymalizację pracy

Jak czytamy w serwisie gramwzielone.pl, sieć neuronowa pozwala użytkownikom sterować systemami pomp ciepła i optymalizować je. System ma kontrolować przepływ wtórnego pływu roboczego. System oparty na sieci neuronowej został sprawdzony przez wykorzystanie tzw. symulacji dynamicznej.

Wcześniej do podobnych zastosowań wykorzystywano algorytmy uczenia maszynowego. Naukowcy twierdzą jednak, że ze względu na nadmierne dopasowanie i niewystarczające uogólnianie na podstawie nowych danych, mogły nie być one idealne do tego zastosowania.

Nowy model oparty na sieci neuronowej ma zapobiegać błędom nadmiernego dopasowania dzięki wytrenowaniu na podstawie syntetycznych danych szkoleniowych. Do uczenia modelu wykorzystano ok. 762 tys. punktów danych, stosując do tego system powietrznej pompy ciepła z miasta Busan. Weryfikację przeprowadzono na podstawie 254 tys. punktów danych z tego samego obiektu.

Ile zyskujemy?

Samo zastosowanie sieci neuronowej pozwoliło na odnotowanie wzrostu COP pompy ciepłą o 0,88 proc. w porównaniu z systemem konwencjonalnym. Biorąc pod uwagę, że zysk ten nie wymaga inwestycji w sprzęt, może być to dobry kierunek rozwoju technologii pomp ciepła.

Co więcej, naukowcy podkreślają, że to dopiero początek badań nad wykorzystaniem sieci neuronowych w celu optymalizacji pracy pomp ciepła. Możemy zatem spodziewać się, że w przyszłości wyniki będą bardziej obiecujące.