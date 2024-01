Jak wykorzystać ścieki? W Płocku mają na nie pomysł

Orlen uruchomił w Płocku specjalną instalację, która jest w stanie osiągać korzyści z odpadów. Chodzi o specjalną elektrownię, która zasilana będzie wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków z Zakładu Produkcyjnego Orlen.

W Płocku uruchomiona została elektrownia, która zasilana jest wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków z Zakładu Predykcyjnego Orlen. Choć jest to obiekt niewielki, jest w stanie zapewnić energię elektryczną, która może zaspokoić potrzeby ok. 400 gospodarstw domowych.

Powstała w Płocku elektrownia to niewielka przepływowa hydroelektrownia wodna o znamionowej mocy 160 kW. W ciągu roku jest ona w stanie wyprodukować ok. 800 MWh energii elektrycznej. Jak czytamy na stronie Orlenu, elektrownia wykorzystuje rurociąg ułożony na skarpie wiślanej, na końcu którego zamontowano hydrozespół składający się z turbiny i generatora.

Prąd z brudnej wody

Zakład Produkcyjny wykorzystuje wodę pobieraną z Wisły, która najpierw jest oczyszczana i uzdatniana. W pierwszej kolejności jest ona używana np. do produkcji wody przeciwpożarowej i gospodarczej, a nadmiar wody odprowadza się do rzeki.

- Do tej pory energia z oczyszczonych ścieków, odprowadzanych z Zakładu Produkcyjnego w Płocku, po prostu się marnowała. Teraz, dzięki uruchomieniu hydroelektrowni, możemy użyć tej energii do produkcji zielonej elektryczności. Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów jest ważnym elementem transformacji energetycznej koncernu, umożliwiającym zrównoważony rozwój, zgodnie z celami wyznaczonymi w Strategii Grupy – mówi Józef Węgrecki, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych ORLEN SA.

Budowa hydroelektrowni kosztowała ok. 3 mln zł. Produkowana w niej energia ma być wprowadzana i sprzedawana do sieci, co z kolei ma przynieść Orlenowi przychody na poziomie ok. 0,5 mln zł rocznie.

Zakład Produkcyjny w Płocku wykorzystuje w skali roku ok. 27 mln metrów sześciennych wody, co stanowi ok. 0,2 proc. zużycia wody w całej krajowej gospodarce. W ostatnim czasie zredukowano ilość odprowadzanych ścieków – z ok. 40 mln metrów sześciennych do ok. 14 mln metrów sześciennych, przy jednoczesnym wzroście przerobu ropy z ok. 8 mln do ponad 16 mln ton rocznie.

Orlen planuje też zrealizować projekt Blue Bridge, który zakłada odbiór ścieków pochodzących z oczyszczalni Wodociągów Płockich i doczyszczenie ich do poziomu jakości wody procesowej, która będzie wykorzystywana w Zakładzie Produkcyjnym Orlen. Ma to doprowadzić do ograniczenia poboru wody wiślanej na potrzeby procesów produkcyjnych o ok. 25 proc.