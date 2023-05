Sklep Komputronik przygotował nowy konkurs dla swoich fanów na facebookowej grupie Komputronicy. Do zgarnięcie są świetne nagrody, w tym najnowszy smartfon iPhone 14. Do odpalenia konkursu będą jednak potrzebni sami użytkownicy grupy.

Płatna współpraca ze sklepem Komputronik

Konkurs na 15 tys. fanów sklepu Komputronik

Nowa akcja rozpocznie się dopiero wtedy, gdy do grupy Komputronicy na portalu Facebook dołączy 15 tys. osób. Jeśli jeszcze w niej nie jesteście, śmiało możecie dołączyć (żeby szybciej poszło, możecie też zaprosić znajomych i rodzinę). Na pewno nie pożałujecie. Grupa Komputronicy to miejsce, gdzie otrzymacie fachową poradę, informacje o okazjach czy najnowsze informacje z branży.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Zadanie jest banalnie proste. Trzeba być członkiem grupy Komputronicy na portalu Facebook i, gdy licznik członków grupy dobije do 15 tys. oraz pojawi się zadanie konkursowe, wstawić w komentarzu najlepsze zdjęcie, które zrobiliście smartfonem. Tylko tyle. I aż tyle.

Najlepsze zdjęcie zostanie nagrodzone smartfonem iPhone 14

Jest o co walczyć, bo do zgarnięcia jest smartfon iPhone 14, czyli najnowszy model producenta, który wyróżnia się świetnym 6,1-calowym ekranem Super Retina XDR, a do tego potrafi robić rewelacyjne fotki dzięki funkcji Intelligent HDR 4. Urządzenie napędza wydajny procesor Apple A15 Bionic, oferuje 128 GB pamięci na dane, a wbudowana bateria wystarczy nawet na 20 godzin działania (a przy tym współpracuje z bezprzewodową ładowarką MagSafe). Przy okazji będzie można zdobyć nagrody niespodzianki od firmy MSI.

