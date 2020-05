Procesory Intel Comet Lake-S powoli pojawiają się na sklepowych półkach, więc pewnie pojawią się zainteresowani zakupem. W decyzji pomoże nasz ranking procesorów - właśnie dodaliśmy do niego niedawno przetestowane modele Core i9 i Core i5.

Ranking procesorów to przydatne narzędzie dla mniej doświadczonych użytkowników, którzy chcą na szybko sprawdzić specyfikację i wydajność procesora, a nawet porównać go do innego modelu. Platforma sprawdzi się przy składaniu nowego lub modernizowaniu obecnego PC-ta, gdy trudno podjąć decyzję odnośnie wyboru CPU.

Nowe procesory Intel już w rankingu CPU

Niedawno nasza baza poszerzyła się o dwa modele z generacji Comet Lake-S, które mieliśmy okazję zrezenzować – mowa Core i9-10900K oraz Core i5-10600K.

Core i9-10900K został wyposażony w 10 rdzeni i 20 wątków, ale nie ma bezpośredniego konkurenta w obozie AMD – najbliżej mu do 12-rdzeniowego i 24-wątkowego modelu Ryzen 9 3900X (tyle tylko, że po obniżkach jest on dużo tańszy od rywala). Zerknijcie na porównanie Core i9-10900K i AMD Ryzen 9 3900X.

Core i5-10600K to z kolei konkurent Ryzena 7 3700X. Model od firmy Intel oferuje mniej rdzeni/wątków, ale za to pracuje z wyższymi zegarami i ma zintegrowaną grafikę. W procesorowych testach dużą przewagę uzyskuje model AMD – tutaj znajdziecie porównanie Core i5 10600K i Ryzen 7 3700X.

Najbliższe miesiące przyniosą kolejne premiery CPU

Niewykluczone, że w przyszłości sprawdzimy też kolejne, słabsze układy Intel Core – tutaj pojedynek z może być bardziej pasjonujący, bo oferta "niebieskich" wydaje się dużo ciekawsza.

Pojawienie się procesorów Intel Core „Comet Lake-S” to tylko początek premier na rynku CPU. Wiemy, że AMD niedługo ma odpowiedzieć ulepszonymi modelami Ryzen 3000 XT „Matisse” oraz układami Ryzen 4000 APU „Renoir”. Pod koniec roku powinniśmy się też doczekać całkowicie nowych jednostek Ryzen 4000 „Vermeer”. Będzie się działo!

Jeżeli macie jakieś uwagi lub sugestie dotyczące rankingu, zachęcamy do odwiedzenia tematu na naszym forum.

Źródło: inf. własna

