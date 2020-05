AMD Ryzen czy Intel Core? Producenci procesorów coraz mocniej ze sobą konkurują, więc klienci mogą oczekiwać coraz lepszych produktów. Ostatnio firma AMD postanowiła mocniej powalczyć w wydajnym segmencie i przeceniła jeden z najpopularniejszych procesorów dla PC.

Ryzen 9 3900X, bo właśnie o nim mowa, to prawie najwydajniejszy przedstawiciel generacji Matisse (Zen 2) - układ został wyposażony w 12 rdzeni i 24 wątki, dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i 64 MB pamięci podręcznej L3. Jak nietrudno się domyślić, taka specyfikacja przekłada się na bardzo dobrą wydajność – szczegóły znajdziecie w naszej recenzji modeli Ryzen 9 3900X i Ryzen 7 3700X.

Układ podczas premiery został wyceniony na 499 dolarów, co u nas przekładało się na jakieś 2500 złotych. I wiecie co? Chętnych nie brakowało – Ryzen 9 3900X jest jednym z najlepszych procesorów do gier, więc cieszy się ogromną popularnością klientów.

AMD obniża cenę procesora Ryzen 9 3900X

Wracamy jednak do tematu, bo można tutaj zaobserwować agresywną ofensywę firmy AMD. Dolar poszedł w górę, ale cena procesora poszła w dół – już od pewnego czasu model ten można kupić za 2000 – 2100 złotych. Wygląda więc na to, że producent „w tajemnicy” przecenił jednostkę.

Skąd taka decyzja? Obniżka ceny może mieć związek z premierą konkurencyjnych procesorów Intel Comet Lake-S. Ryzen 9 3900X często był zestawiany z 10-rdzeniowym/20-wątkowym modelem Core i9-10900K, ale tak naprawdę bliżej do 8-rdzeniowego/16-wątkowego Core i7-10700K (lub 10700KF bez zintegrowanej grafiki).

Lepsze procesory, obniżki cen i walka o klienta. Czego chcieć więcej? :)

Źródło: inf. własna, Komputronik

