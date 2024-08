Jak z Cyberpunka 2077. Arabia Saudyjska buduje stadiony na MŚ 2034

Arabia Saudyjska planuje budowę 11 futurystycznych stadionów na Mistrzostwa Świata FIFA 2034. Wśród nich wyróżnia się Neom Stadium, zlokalizowany na wysokości ponad 350 metrów w inteligentnym mieście Neom, zasilany odnawialną energią.

Arabia Saudyjska zaprezentowała plany budowy 11 stadionów, które mają być częścią jej oferty na organizację Mistrzostw Świata FIFA 2034. Wśród nich wyróżnia się Neom Stadium, przypominający konstrukcję rodem z gry komputerowej. Stadion ma być ulokowany w dystopijnym, inteligentnym mieście Neom, na wysokości ponad 350 metrów nad ziemią.

Innowacyjny projekt stadionu NEOM

Stadion NEOM, który ma pomieścić 46 010 osób, będzie ulokowany na wysokości ponad 350 metrów nad ziemią. Dach stadionu będzie integralną częścią miasta, tworząc unikalne wrażenia dla kibiców. Książę koronny Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud powiedział: „Jednym z powodów, dla których tak mocno wspieramy tę ofertę, jest to, że organizacja Mistrzostw Świata FIFA 2034 pomoże zrealizować narodowe marzenie.”

Stadion NEOM ma być przykładem nowoczesnych technologii, takich jak e-bramki na bilety i transmisje 4K Ultra HD. Po zakończeniu turnieju, stadion będzie arenom dla profesjonalnego klubu piłkarskiego oraz jako centralny punkt sportowy miasta. Budowa stadionu ma rozpocząć się w 2027 roku i zakończyć w 2032 roku.

Kontrowersje wokół projektu

Estetyka Neom Stadium idealnie wpisuje się w koncepcję miasta The Line, które ma być 170-kilometrowym liniowym miastem otoczonym lustrzanymi ścianami, z pionowym systemem mieszkaniowym i szybkim transportem kolejowym, zasilanym w 100% energią odnawialną. Projekt spotkał się z krytyką za użycie siły do oczyszczenia terenów pod budowę oraz za olbrzymie zasoby potrzebne do realizacji inwestycji.

Tak ma wyglądać 170 km miasto w Arabi Saudyjskiej

Arabia Saudyjska jest również oskarżana o tzw. "sportswashing", czyli poprawę wizerunku kraju poprzez organizację dużych imprez sportowych. Podobne zarzuty padały w kontekście planów organizacji pierwszych Olimpijskich Igrzysk Esportowych.

Kolejne ambitne projekty

Prince Mohammed bin Salman Stadium

Oprócz Neom Stadium, Arabia Saudyjska planuje budowę trójpoziomowego stadionu Księcia Mohammeda bin Salmana, który ma być zlokalizowany na klifie, otoczony kolorowym szkłem i ekranami LED.

ROSHN Stadium i King Salman Stadium

ROSHN Stadium to projekt imponującego stadionu na 45 tys. miejsc, zajmującego 450 tys. m2 w południowo-zachodnim Rijadzie. Stadion będzie obejmował sklepy, restauracje i obiekty hotelowe. Wyróżnia się nowoczesnym, krystalicznym designem inspirowanym miejską architekturą.

King Salman Stadium to stadion na północy Rijadu ma pomieścić prawie 92 tys. osób. Jego budowa zakończy się w 2029 roku. Obiekt ma być siedzibą narodowej reprezentacji piłkarskiej Arabii Saudyjskiej.

Mimo że są to na razie tylko wizualizacje, robią wrażenie. Ale rzeczywiste budowle mogą wyglądać zupełnie inaczej.

