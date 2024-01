Imponujący budynek z liczną zielenią i otwieranymi panelami fasady powstanie w Chinach. To będzie przyjazne miejsce pracy. Obok zaplanowano centrum kultury z... parkiem na dachu.

Poznaliśmy plany Chińczyków dotyczące jednego z nowych biurowców. Nie będzie to jednak zwykły budynek i choć będzie to wieżowiec, to nie wysokość będzie jego wyróżnikiem.. Wypełnią go rośliny, w tym drzewa. To nie tylko ekologiczne, ale również wyjątkowo komfortowe dla przebywających wewnątrz osób.

150-metrowy biurowiec z drzewami wewnątrz

W chińskim Chengdu ma powstać dość nietypowy wieżowiec. Powierzchnia biurowa jest w nim zaplanowana wokół przestronnego atrium. Jest pełne różnorodnych roślin, w tym również wysokich drzew. Takie założenie ma kilka niepodważalnych zalet.

Pracownicy biurowca będą mogli wyjść na zewnątrz… bez opuszczania budynku. W wieżowcu ma panować komfortowa atmosfera z odpowiednią temperaturą i świeżym powietrzem. Wnętrze wieżowcamoże być też dość przewiewne. Pozwoli na to otwierana część fasady budynku. To coś więcej, niż zwykłę otworzenie okna.

Chengdu Tianfu Software Park High Rise and Cultural Building - wyjątkowy budynek ma długą nazwę

Jak przystało na supernowoczesny budynek o nietuzinkowym wyglądzie, wewnątrz znajdą się siedziby firm zajmujących się nowymi technologiami. Mowa o przedsiębiorstwach pracujących nad sztuczną inteligencją, czy łącznością 5G. Inwestorem, który ma wybudować ten wieżowiec, jest Chengdu High-Tech Investment Group. Bliżej poziomu gruntu przewidziano miejsce na centrum handlowe.

Punktem centralnym we wnętrzu jest oczywiście zielone atrium. Zajmuje całą wysokość budynku. W dolnej części mamy otwartą przestrzeń, na wyższych piętrach atrium jest chroniona siatką. Po otworzeniu części fasady (po przeciwnej stronie konstrukcji budynku) stworzymy więc naturalną wentylację. Wygląda na to, że Chińczycy znaleźli całkiem ciekawy sposób, aby zaoszczędzić na klimatyzacji.

Kształt 150-metrowego biurowca nie jest przypadkowy. Opracowano go z myślą o jak najlepszym zagospodarowaniu przestrzeni. Kluczowa była też możliwość zobaczenia gór położonych na wschód od miasta.

W mniejszym budynku powstanie park. Na dachu

W bezpośrednim sąsiedztwie wieżowca powstanie też znacznie mniejszy budynek. Wewnątrz znajdzie się centrum kulturalne. Powstanie tam muzeum, sale konferencyjne, biblioteka i przeszklone, nowoczesne centrum wystawowe.

Nie lada niespodzianką jest jednak prawdziwy park umieszczony na dachu. Ma być dostępny publicznie. W ramach inwestycji prawdopodobnie powstaną też inne budynki o różnej wysokości. Zapewne nie będą jednak tak efektowne, jak 150-metrowy biurowiec i centrum kultury z parkiem na dachu.

Źródło zdjęć: https://newatlas.com/architecture/mvrdv-tianfu-software-park/#gallery:1