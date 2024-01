Z nieoficjalnych doniesień wynika, że w Sony Xperii 1 VI pojawi się bardzo ciekawy aparat. Nie ma matrycy 200, czy nawet 100 megapikseli. Są jednak inne atuty.

Porównując aparaty fotograficzne w telefonach sporo osób jedynie na liczbę megapikseli. To błąd, co można udowodnić na wiele sposobów. Wystarczy zresztą rzucić okiem na nieoficjalną specyfikację aparatu Sony Xperia 1 VI. Jego aparat główny ma matrycę z “tylko” 48 megapikselami. I tak będzie jednym z najlepszych smartfonów do zdjęć i filmów na rynku.

Pierwsze doniesienia na temat aparatu we flagowym Sony Xperia 1 VI

Samsung chwali się, że jego topowy Galaxy S24 Ultra ma główny aparat z matrycą 200 MP. Za ułamek jego ceny również możemy mieć jednak telefon z aparatem 200 MP - to Xiaomi Redmi Note 13 Pro za około 1500 złotych. Przykład obrazuje dość jasno, że na finalne efekty wpływ ma znacznie więcej parametrów, niż tylko ilość megapikseli. W Samsungu Galaxy S24 bez dopiska Ultra mamy zresztą aparat 50 MP.

Nadchodzący flagowy model Sony, czyli Xperia 1 VI, ma natomiast otrzymać potrójny aparat 48 MP z tyłu. Wszystkie obiektywy (główny, szeroki kąt i teleobiektyw) mają korzystać z tego samego sensora - Sony Exmor T for mobile. W poprzedniku mieliśmy ten sam sensor, jednak tylko w głównej kamerze. W pozostałych matryca miałą 12 MP.

Nowa matryca Exmor T 48 MP ma posiadać dwie warstwy. Technologia nazwana jest Transistor Pixel. Mimo użycia “tylko” trzech obiektywów, Sony Xperia 1 VI pozwoli na znacznie szersze zastosowanie, tak, jakby smartfon miał więcej “oczek”.

Nieocifjalna specyfikacja aparatu w Sony Xperia 1 VI

Główny aparat z matrycą Sony Exmor T ma 48 MP. Fizyczna wielkość sensora to 1/1.4”, a pojedynczy piksel ma wielkość 1.12 μm. Z matrycą współpracuje bardzo jasny obiektyw f/1.4 z autofocusem full-pixel Dual PDAF. Co ciekawe, tym obiektywem możemy wykonać zdjęcia z bezstratnym, dwukrotnym zoomem optycznym (tryb portretowy).

Kolejny jest teleobiektyw. Również on pozwoli na dwa różne powiększenia - trzy- i sześciokrotny zoom optyczny. Takie rozwiązanie pozwala pokryć spo wiele ogniskowych, tym samym unikamy korzystania ze zbliżenia cyfrowego (oznacza ono pogorszenie jakości zdjęcia lub filmu). Teleobiektyw w Xperii 1 VI ma mieć wielkość 1/2.7” i technologię 2x2 On-Chip Lens (OCL). Autorski system Sony pozwala poprawić szybkość robienia zdjęć, a także ulepsza czułość, zakres dynamiki i rozdzielczość zdjęć. Teleobiektyw również ma sensor 48 MP Exmor T for mobile.

Aparat szerokokątny korzysta z tego samego sensora, co teleobiektyw. Również ma technologię Sony 2x2 OCL. Możliwość zmiany ogniskowej w zakresie 14-18 mm może natomiast oznaczać, że Xperia 1 VI zrobi zdjęcia ze zmienną szerokością pola widzenia.

Jakby tego było mało, Sony Xperia 1 VI otrzyma optykę sygnowaną logiem ZEISS. Flagowiec japońskiej marki może więc stać się jednym z najlepszych smartfonów do zdjęć. Wiele zależy tu jednak także od oprogramowania. Pod tym względem Samsung, czy Apple mają natomiast bardzo dużo do zaoferowania.

Kiedy premiera Sony Xperia 1 VI?

Wszystkich szczegółów na temat aparatu w Sony Xperia 1 VI dowiemy się jednak dopiero po oficjalnej premierze. Ta spodziewana jest na okolice połowy lutego. Już od jakiegoś czasu w sieci krążyło w końcu sporo doniesień mówiących o tym, że flagowiec Sony trafi do sprzedaży miesiąc po Samsungu Galaxy S24.

Inne przecieki wskazują natomiast na możliwy debiut Sony Xperii 1 VI podczas targów MWC 2024 w Barcelonie. Tak, czy inaczej - premiera japońskiego flagowca powinna odbyć się już w lutym 204. Tak natomiast prezentował się poprzednik (Sony Xperia 1 V):

Źródło zdjęć: Sony, INSIDER SONY

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.