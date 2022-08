Najbliższa prezentacja nowych produktów marki Apple ma odbyć się 7 września. pojawić się ma się iPhone 14 oraz Apple Watch Series 8. Jaki będzie nowy smartwatch firmy z Cupertino? Zapraszamy na podsumowanie dotychczasowych doniesień.

iPhone 14 i Apple Watch Series 8 - kiedy premiera?

Jak już wspomniano, według informacji, które opublikował niedawno Mark Gurman na łamach serwisu Bloomberg, najbliższa prezentacja produktowa firmy Apple odbędzie się 7 września.

Podczas tego wydarzenia zadebiutować ma iPhone 14 oraz nowy model zegarka Apple Watch. Rozpoczęcie sprzedaży tych urządzeń nastąpi prawdopodobnie 16 września, czyli nieco ponad tydzień później.

Jaki będzie Apple Watch 8?

O zmianie designu zegarka marki Apple mówiło się jeszcze przed premierą jego siódmej generacji. Urządzenie miało charakteryzować się mniej obłymi kształtami i bardziej przypominać iPhone’y serii 12 oraz 13, a także iPady Pro. Tak się jednak nie stało.

Obecnie analitycy twierdzą, że zmiana projektu obudowy może dotyczyć jedynie najdroższej wersji nowego zegarka. Standardowe modele mają wyglądać tak samo jak poprzednia seria.

Rozmiary koperty

Tutaj raczej także nie będzie niespodzianek. Modele serii 8 dostępne będą w rozmiarach 41 oraz 45 milimetrów, czyli takich samych jak w przypadku bieżącej generacji. Wyjątkiem może być wspomniany już wyżej najdroższy wariant. Analityk Ross Young twierdzi, że jego wyświetlacz będzie o około 5-7% większy, a długości przekątnej wyniesie niemal 2 cale. Przypomnimy, że przekątna 45 milimetrowego modelu serii 7 ma 1,9 cala długości.

Apple Watch 8 Pro

Od dłuższego czasu pojawiają się plotki o tym, że Apple pracuje nad zupełnie nową wersją zegarka. Jak już wspomniano ma on mieć większy wyświetlacz, który będzie bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz metalową lub tytanową obudowę.

Urządzenie przeznaczone ma być dla sportowców, turystów i innych osób, które często przebywają w trudniejszych warunkach, gdzie łatwiej uszkodzić zegarek.

Większy ekran umożliwi wyświetlanie większej ilości informacji związanych z monitorowaniem aktywności fizycznej oraz parametrów zdrowotnych. Firma ma zdecydować się także na zamontowanie większego akumulatora, co pozwoli na dłuższe działanie zegarka poza dostępem do ładowarki i gniazdka.

Analitycy przewidują, że cena Apple Watch 8 Pro wynosić będzie około 900 dolarów. Warto na koniec dodać, że nie jest pewne to, że zegarek otrzyma w nazwie przyrostek Pro. To jedynie spekulacje analityków.

Nowy Apple Watch SE

Na ten temat nie wiadomo zbyt wiele. Mówi się jedynie, że nowa wersja będzie kontynuacją poprzedniej, a zmiana dotyczyć będzie jedynie procesora.

Chip S8

Według dotychczasowych doniesień nowy czip S8 nie będzie wiele różnić się od poprzednika. Specyfikacja obydwu układów ma być niemal taka sama. Duży wzrost wydajności nastąpi dopiero w 2023 roku, wraz z wprowadzeniem procesora S9.

Nowe funkcje

Jedną z nowości ma być ulepszony tryb niskiego zużycia energii. Umożliwi on działanie większej liczby funkcji przy zachowaniu dłuższej żywotności baterii. Obecnie po uruchomieniu tej funkcji zegarek wskazuje jedynie aktualną godzinę.

Monitorowanie zdrowia

Informacje na temat kolejnych funkcji związanych z monitorowaniem parametrów zdrowotnych pojawiły się między innymi na łamach The Wall Street Journal.

Prawdopodobne jest to, że Apple pracuje nad termometrem umożliwiającym monitorowanie dni płodnych u kobiet, wykrywaniem bezdechu sennego, pomiarem poziomu glukozy ze krwi oraz czujnikiem do mierzenia ciśnienia krwi.

Jednak nie wszystkie z wyżej wymienionych funkcji zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. Najpóźniej pojawią się dwa ostatnie ze wszystkich wyżej wymienionych.

W tegorocznych modelach znajdą się nowe opcje związane ze śledzeniem aktywności fizycznych, czasu i jakości snu oraz zarządzanie lekarstwami.

Wykrywanie wypadków samochodowych

Kolejną nowością ma być funkcja dotycząca wykrywania wypadków samochodowych. Będzie to rozszerzenie dostępnej obecnie funkcji wykrywania upadków. Zamontowany w zegarku akcelerometr będzie monitorować gwałtowne zmiany siły grawitacji i na tej postawie oceniać daną sytuację.

Po wykryciu wypadku, zegarek automatycznie powiadomi o tym fakcie służby ratunkowe. Taka sama funkcja ma zostać wprowadzona w nowych modelach iPhone’ow.

Apple Watch Series 8 - podsumowanie

Na podstawie doniesień, które się do tej pory pojawiły nie można jednoznacznie stwierdzić, czy warto czekać na nowego Apple Watcha. Jeśli okażą się one prawdziwe, to kolejna generacja tych zegarków nie będzie zbyt wiele różnić się od obecnej. Ciekawostką byłby wspominany wyżej model Pro, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle prace nad takim urządzeniem trwają.

Źródło: MacRumors, Grafiki: zelbo.nyc