Za nami rok 2021, który nie był zbyt łaskawy. Niemal wszyscy, w tym producenci sprzętu elektronicznego, musieli stawić czoła wielu przeciwnościom, ale na szczęście to już przeszłość. Co czeka nas w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Jakie produkty zaprezentuje Apple w 2022 roku?

W sieci już od dawna pojawiają się doniesienia o tym, jakie będą nowe urządzenia marki Apple. W tym roku firma zaprezentować ma między innymi kolejne modele iPhone’ów, w tym nowego iPhone’a SE, 27-calowego iMaca z układem Apple Silicon, przeprojektowanego MacBooka Air oraz nowe modele innych komputerów wyposażone w autorskie procesory. Bieżący rok zapowiada się zatem nieco lepiej niż poprzedni. Zapraszamy na przegląd najciekawszych plotek na temat tegorocznych produktów marki Apple.

iPhone 14

Już w tym roku Apple zaprezentować może iPhone’a bez notcha. Pojawiały się doniesienia o tym, że najdroższe modele będą mieć otwór w ekranie, za którym ukryty będzie obiektyw przedniego aparatu oraz kamera służąca do wykrywania twarzy.

Firma może zrezygnować z modelu „mini”, który podobno nie sprzedaje się dobrze. W tym roku pojawić się mają dwa iPhone’y z ekranem o przekątnej 6,1 cala oraz dwa większe modele, wyposażone w ekran o przekątnej 6,7 cala. Wszystkie mają być wyposażone w technologię ProMotion, czyli adaptacyjne odświeżanie ekranu, która obecnie zarezerwowana jest tylko dla iPhone’ów serii Pro.

Obudowa smartfonów ma być nieco grubsza, a dzięki temu obiektywy tylnego aparatu nie będą wystawać ponad powierzchnię obudowy. Największą nowością w przypadku aparatów może być zastosowanie obiektywu peryskopowego, który oferuje kilkukrotny zoom optyczny.

Ciekawostką są też pogłoski o możliwym wykorzystaniu łączności satelitarnej, dzięki czemu możliwe byłoby zgłaszania sytuacji alarmowych nawet w miejscach, w których nie ma zasięgu sieci komórkowej.

Źródło: www.frontpagetech.com/2021/09/08/exclusive-a-closer-first-look-at-iphone-14/

iPhone SE

Plotki na temat tego urządzenia nie są jednoznaczne. Wcześniej twierdzono, że wykorzystana zostanie forma znana z iPhone’a XR, ale obecnie analitycy skłaniaja się raczej do tego, że Apple nadal wykorzysta obudowę iPhone’a 8. Oznacza to, że nowy SE będzie mieć ekran, którego przekątna ma długość 4,7 cala, szerokie ramki oraz przycisk Home z Touch ID. Smartfon ma być wyposażony w układ A14 albo A15 oraz modem do obsługi sieci 5G.

Na szczęście, prawdopodobnie nie zmieni się cena. iPhone SE z 2022 roku ma kosztować 399 dolarów, czyli nieco ponad 2000 złotych.



Źródło: twitter.com/aaple_lab/status/1396699275153846274

Apple Watch Series 8

Ubiegłoroczny model smartwatcha Apple zawiódł, ponieważ zmian w stosunku do poprzedniej generacji było jak na lekarstwo. Inaczej ma być w przypadku tegorocznego modelu.

Apple Watch Series 8 może być wyposażony w czujniki monitorujące poziom glukozy we krwi, ciśnienie krwi oraz temperaturę ciała. Warto zwrócić szczególną uwagę na pierwszy z wymienionych sensorów, ponieważ do tej pory powszechnie nie stosuje się nieinwazyjnego pomiaru tego parametru.

Firma pracuje także nad technologią wykrywania wypadków komunikacyjnych, której podstawą ma być funkcja wykrywania upadku. W przypadku wykrycia takiego incydentu, automatycznie powiadamiane byłyby służby ratunkowe.

Ciekawe jest też to, że jeden wariant zegarka Apple Watch Series 8 ma być przeznaczony dla osób korzystających z tego urządzenia w ekstremalnych warunkach. Ma on być odporny na uderzenia, pył oraz wodę.



Źródło: https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/09/apple-wins-a-trio-of-apple-watch-patents-covering-next-gen-biometrics-customized-band-fitting-band-indicators.html

Komputery Mac

Apple kontynuuje przejście na układy Apple Silicon. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami to właśnie w tym roku wszystkie rodzaje komputerów Mac mają być dostępne z układami serii M.

MacBook Air

Największe zmiany dotyczyć mają MacBooków Air. Będzie on lżejszy i cieńszy niż bieżąca generacja, ale firma zrezygnuje z kształtu klina. Grubość obudowy będzie taka sama na całej szerokość. Nowe MacBooki przypominać mają 24-calowe iMaki. Klawiatura i ramki wokół ekranu będą mieć kolor złamanej bieli, a warianty kolorystyczne obudowy będą takie same jak w przypadku wspomnianych już iMaców.

Komputer może mieć wyświetlacz wykonany z technologii mini-LED, ale bez technologii ProMotion. Nie wiadomo zbyt wiele na temat notcha, który zastosowany jest w przypadku najnowszych MacBooków Pro. Laptop posiadać ma kilka gniazd USB-C/Thunderbolt, ale nie będzie czytnika kart pamięci oraz portu HDMI.

Firma zastosuje układ M2, który ma być lepszy niż M1, ale mniej wydajny niż M1 Pro czy M1 Max.

Źródło: https://rendersbyian.com/macbookairupdated

iMac

Nowy model iMaca, nazywany także nowym iMakiem Pro wyposażony będzie w 27-calowy ekran mini-LED z technologią ProMotion, czyli adaptacyjnym odświeżaniem ekranu. Komputer wyglądem przypominać może monitor Apple Pro Display XDR z czarnymi, wąskimi ramkami wokół ekranu. Niewykluczone jest, że będzie to pierwszy komputer z technologią rozpoznawania twarzy Face ID.

Apple zastosować ma te same układy co w przypadku najnowszych MacBooków Pro. Nowy iMac będzie zatem dostępny z układami M1 Pro oraz M1 Max.

Komputer ma pojawić się w pierwszym kwartale nowego roku. Niewykluczone, że wydarzy się to już w marcu.

Źródło: https://rendersbyian.com/imac27

Mac mini

W tym roku mocno odświeżony zostać ma także Mac mini. Analitycy twierdzą, że znacznie zmniejszy się jego rozmiar, ale kształt nie ulegnie zmianie. Ciekawostką jest też to, że górna cześć obudowy ma być wykonana z przeźroczystego materiału, co pozwoli zajrzeć do jej wnętrza.

Mac mini z 2022 roku będzie wyposażony w układ M1 Pro lub M1 Max.

Źródło: https://rendersbyian.com/mac-mini-prosser

Mac Pro

Zmiany nastąpić mają także w przypadku najpotężniejszego z komputerów Apple. W sieci znaleźć można informacje, że trwają prace nad dwoma nowymi modelami. Jeden będzie bezpośrednim następcą obecnej generacji i charakteryzować się ma modułową konstrukcją. W tym przypadku Apple nie zrezygnuje z procesorów firmy Intel i prawdopodobne jest, że wykorzystane zostaną układy Intel Xeon serii Scalable.

Drugi ma mieć zdecydowanie mniejszą obudowę. Jej rozmiar ma być o około połowę mniejszy od obecnego modelu. Komputer ma być wyposażony w nowe układy Apple Silicon, które charakteryzować się mają maksymalnie 40 rdzeniami CPU i aż 128 rdzeniami GPU. Nie będą one jednak tak wydajne jak wspomniane wcześniej procesory marki Intel.

Monitory marki Apple

W ostatnim czasie pojawiły się tez plotki na temat trzech modeli monitorów, nad którymi pracuje firma Apple. Jeden ma być bezpośrednim następcą Apple Pro Display XDR, a jego cena nadal wynosić będzie ponad 5000 dolarów, czyli grubo ponad 20 tysięcy złotych. Dwa kolejne modele monitorów mają być co najmniej o połowę tańsze. Jeden będzie mieć 27-calowy wyświetlacz z technologią ProMotion, a drugi 24-calowy bez wsparcia dla adaptacyjnego odświeżania.

AirPods Pro 2

Nowe słuchawki typu true wireless mają zadebiutować w ostatnim kwartale 2022 roku. Mówi się o tym, że zmienić się może ich konstrukcja. Słuchawki prawdopodobnie pozbawione zostaną trzonków, więc bardziej przypominać będą na przykład Sony WF-1000XM4 czy Bang & Olufsen Beoplay EQ.

AirPods Pro 2 oferować będą wsparcie dla bezstratnej kompresji audio. Zmienić ma się także etui. Będzie ono wyposażone w głośniki, dzięki którym emitować będzie dźwięk, co ułatwi jego zlokalizowanie.

Źródło: https://www.macrumors.com/2021/10/22/airpods-pro-2-photo-rumor/

Apple w 2022 roku

Z dotychczasowych plotek wywnioskować można, że będzie to rok komputerów Mac. Podczas konferencji WWDC, która odbyła się w 2020 roku, Apple zapowiedziało, że wszystkie rodzaje komputerów Mac dostępne będą z autorskimi procesorami w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli te plany mają zostać zrealizowane to musi się to stać w tym roku. Prawdopodobne jest zatem, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zobaczymy 27-calowe iMaki i Maki Pro, które wyposażone będą w takie układy.

Ciekawie zapowiada się także Apple Watch Series 8. Gdyby wyposażono go w czujniki do nieinwazyjnego pomiaru poziomu glukozy we krwi to byłaby to innowacja nie tylko na polu technologii, ale także i medycyny.

Trzymajmy kciuki aby rok 2022 był lepszy niż poprzedni.