EA oraz Bioware przypomnieli dziś o nieco przykurzonej ostatnio serii Mass Effect. Zapowiedziano odświeżone wydanie znanej już trylogii, a także zupełnie nową, chociaż póki co tajemniczą grę.

Mass Effect zostanie wydany w Edycji legendarnej

Nieoficjalne doniesienia sprawdziły się po raz kolejny. Tak jak sugerowały, EA oraz Bioware wydadzą pakiet Mass Effect Edycja legendarna. Obejmuje on gry Mass Effect, Mass Effect 2 i Mass Effect 3 (tylko kampanie), a także wydane do nich dodatki, promocyjne uzbrojenie, pancerze i pakiety. Co ważne, pojawić mają się ulepszenia graficzne, w tym obsługa rozdzielczości 4K. Więcej informacji pojawi się w kolejnych tygodniach, wspomniano jednak o poprawionych teksturach, shaderach, modelach postaci i wybranych efektach. Przekaz EA nie jest zaskakujący - ma być dużo ładniej.

Edycja legendarna trylogii Mass Effect ma już wstępnie ustaloną datę premiery, ma trafić w ręce zainteresowanych graczy wiosną 2021 roku. Jeśli chodzi o listę platform docelowych, ta jest dość długa. Obejmuje PC, a także konsole Xbox One, PlayStation 4 oraz Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Powstaje nowy Mass Effect

Niektórzy zapewne bardziej ucieszą się z innej zapowiedzi. Już od kilku lat spekuluje się o nowej odsłonie serii Mass Effect, ale twórcy oficjalnie nie byli chętni do poruszania tego tematu. Dziś się to zmieniło.

Poza powyższymi informacjami wspomniano również o pracach nad zupełnie nową grą. Casey Hudson ze studia Bioware zapewnia, że zajmuje się tym doświadczony zespół, aczkolwiek obecnie nie możemy liczyć na jakiekolwiek konkrety.

Tymczasem w BioWare doświadczona ekipa ciężko pracuje nad wdrożeniem swojej wizji kolejnego rozdziału uniwersum Mass Effect. Projekt jest jeszcze we wczesnym stadium i na razie nie możemy napisać nic więcej, ale czekamy na okazję, żeby podzielić się z wami naszą wizją dalszych kroków.

Źródło: EA

