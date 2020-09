Już tylko kilka dni dzieli nas od premiery gry Mafia: Edycja Ostateczna. Najwyższa pora sprawdzić, czy zainteresowani wersją na PC nie będą potrzebowali korekt sprzętu.

Wymagania sprzętowe Mafia: Edycja Ostateczna

Mafia: Edycja Ostateczna uzupełni pakiet Mafia: Trilogy, który obejmuje odświeżone wersje wszystkich trzech odsłon gangsterskiej serii. To właśnie w tym przypadku oczekiwania graczy są największe. Dlaczego? Bo to pierwsza część serii uznawana jest za najlepszą i to właśnie tu twórcy obiecują zdecydowanie najwięcej zmian. Obejmować będą one przede wszystkich (chociaż nie tylko) warstwę wizualną.

Chcący sięgnąć po wersję PC otrzymali właśnie wyraźne wskazówki co do tego, jakim komputerem trzeba dysponować. Wygląda na to, że Mafia: Edycja Ostateczna nie będzie budziła w tym względzie grozy.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core-i5 2550K 3.4 GHz / AMD FX 8120 3.1 GHz

6 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

50 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core-i7 3770 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.2 GHz

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

50 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Odświeżona Mafia na jeszcze jednym zwiastunie

Początkowo planowano, że Mafia: Edycja Ostateczna zadebiutuje 28 sierpnia. W pewnym momencie zmieniono jednak plany i przesunięto premierę na 25 września. Być może i dobrze bo obiecywano należycie spożytkować dodatkowy czas i ostatni pokaz rozgrywki wyglądał naprawdę obiecująco.

Najświeższy materiał jest nieco mniej obszerny, ale idealnie oddaje to co szykują twórcy. W odświeżonej oprawie, z kilkoma dodatkowymi smaczkami, można będzie przypomnieć sobie fabułę i misje z pierwowzoru. Nieco inaczej w przypadku młodszych graczy, bo zapewne pojawią się ci, dla których będzie to pierwsze spotkanie z Mafią. Oby w końcowym rozrachunku wszyscy byli zadowoleni z zabawy.

Źródło: Mafia Game

Warto zobaczyć również: